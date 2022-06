Čekáte na Steam Deck? Tahle zpráva vám udělá radost

Když přišla společnost Valve se svým herním zařízením Steam Deck, mnoho zarytých PC hráčů zajásalo: konečně si budou moci vzít svoje AAA tituly také na cesty. Jenže globální nedostatek komponentů zkomplikoval uspokojení poptávky, která mezitím na novinku vznikla. Na hráče tak čekalo poměrně nepříjemné překvapení v podobě čekání na vytoužený herní stroj.

Hello! Some great news on the production front. We just sent the last batch of Q2 emails, and we’ll start sending Q3 reservation emails on the 30th.

Production has picked up, and after today we'll be shipping more than double the number of Steam Decks every week! pic.twitter.com/kAHE0zRrV7

— Steam Deck (@OnDeck) June 27, 2022