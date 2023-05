To nejlepší z PlayStation Showcase: nový Assassin’s Creed, Spider-Man 2 a nečekaně i hardware

Sony včera večer představovalo herní novinky pro konzoli PlayStation

Na akci Showcase 2023 bylo k vidění hned 31 her, z toho 6 titulů pro PS VR2

Fanoušci klasických sérií se mohou těšit na Spider-Man 2, Assassin’s Creed Mirage nebo Alan Wake 2

Společnost Sony včera pořádala svou výročí konferenci PlayStation Showcase, na které představovala novinky v oblasti videoherního průmyslu. Během zhruba 75 minut došlo k představení 25 standardních her, 6 VR titulů a také 2 hardwarových novinek, o kterých zřejmě ještě uslyšíme. Na to nejzajímavější z akce se nyní podíváme zblízka!

Spider-Man 2

Nový Marvel’s Spider-Man 2 není vyloženě horká novinka, protože už jednou oznámen byl. Nicméně na uplynulé PlayStation Showcase byl k vidění i 10minutový gameplay, který přímo ukazuje Spider-Mana v akci.

Hrát budete moci jak za Petera Parkera, který je spojený se symbiotem, tak za sekundárního Spider-Mana Milese Moralese. Ústředním záporákem nové hry o pavoučím muži bude nelítostný lovec Kraven. Součástí příběhu však budou i další postavy z komiksové ságy. Spider-Man 2 dorazí na podzim 2023 na PlayStation 5, konkrétní datum bohužel nezaznělo.

Assassin’s Creed Mirage

Ubisoft přivezl na Showcase opravdu lukrativní zboží – 2minutový trailer na Assassin’s Creed Mirage. Ten přichází po Valhalle a nabídnout má oldschool zážitek ze starých dílů této série, a to jak co do hratelnosti, tak vlastně i zpracování a příběhu.

Ústřední postavou bude Basim Ibn Ishaq, člen řádu nájemných vrahů z Bagdádu. Právě do této muslimské metropole bude celý příběh zasazen. Vývojáři lákají na barvité prostředí města, které aktuálně prochází zlatou érou muslimského náboženství, na přelomu středověku a novověku. Trailer ukazuje akci, ale i tiché pasáže pro fanoušky série. Mirage má dokonce i datum vydání – 12. října vychází pro PC, PlayStation 5 a 4, Xbox Series X|S a Xbox One.

Alan Wake 2

Příznivce hororových zážitků musí těšit kompletní oznámení nové hry Alan Wake 2. V tomto pokračování se z původně thrilleru pro starou generaci konzolí stane až surreálný horor, který přímo navazuje na titul z roku 2010. Pracuje na něm i stejné studio, tedy finská společnost Remedy Entertainment.

Vývojáři slibují dosud nevídaný herní požitek, dvě hratelné postavy a také lákají na skutečnost, že hru si vychutnají i hráči, jenž neměli možnost vyzkoušet první díl. V krátkém traileru se mihne také Sam Lake, kreativní ředitel Remedy a muž, podle kterého byl vymodelován obličej legendárního Maxe Paynea. Alan Wake 2 nemá pevné datum vydání, dorazit má ještě letos, a to na PC, Xbox Series X|S a samozřejmě PlayStation 5.

Marathon

Americké vývojářské studio Bungie, známé pro práci na sérii Halo nebo Destiny, představilo na Showcase svůj úplně nový titul. Po skoro 30 letech se totiž vrací střílečka z pohledu první osoby Marathon, která debutovala v roce 1994 na počítačích Apple a stálo za ní právě studio Bungie.

V novém provedení bude Marathon ostrá PvP akce se sci-fi prvky, ve které hráči převezmou roli kybernetických žoldáků známých jako Runneři a budou prozkoumávat ztracenou kolonii na planetě Tau Ceti IV. Tvůrci slibují, že titul bude disponovat cross-play mechanikou mezi PlayStationem 5 a PC. Datum vydání ani gameplay zatím vývojáři nezveřejnili.

Beat Saber pro PS VR2

Samozřejmě došla řeč i na tituly pro PlayStation VR2. Nad všemi určitě vyčníval Beat Saber od českého studia Beat Games, ke kterému Sony rovnou představilo zajímavou novinku v podobě Music Packu s hudbou britské rockové ikony Queen. Třešničkou na dortu je, že Beat Saber je k dispozici hned teď.

Kromě Beat Saberu bylo pro novou virtuální realitu od Sony představena řada dalších her, namátkou: Resident Evil 4, akční střílečka Synapse, imerzivní zombie akce Arizona Sunshine 2 anebo také Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2.

Indie nádhera Neva

A na závěr i něco pro fanoušky uměleckého zpracování. Indie titul Neva vypráví dojemný příběh mladé ženy a jejího celoživotního pouta s velkolepým vlkem, s nímž se vydává na napínavou dobrodružnou cestu záhadně umírajícím světem. Neva je vlastně 2D plošinová skákačka, která ale každého uhrane svým dojemným zpracováním a grafickou stylizací. Titul bohužel dorazí až příští rok.

Kromě herních novinek Sony představilo také duo hardwarových záležitostí. Tou první jsou in-ear bezdrátová špuntová sluchátka pro PlayStation a PC. Informací je pomálu, disponovat by však měla aktivním potlačením hluku (ANC) i prostorovým zvukem. Druhou novinkou je záhadný Project Q, handheld zaměřený na hraní her z konzole PlayStation streamovaných přes Wi-Fi.