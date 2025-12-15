Bude 16 GB RAM v mobilu rarita? Příští rok se opět vrátí 4GB telefony

- Paměti zdražují a společně s nimi i koncová zařízení
- Příští rok budou telefony s 16 GB RAM raritou
- Naopak se budou čím dál častěji objevovat základní telefony se 4 GB RAM
Paměťové čipy raketově zdražují a společně s nimi se zvyšuje i cena produktů, ve kterých jsou obsažené. Masivní navyšování cen se nejvíce dotýká světa počítačů, již brzy se ale čipová krize přesune i do světa smartphonů. V příštím roce se dá očekávat, že výrobci budou do nadcházející generace nasazovat menší množství operační paměti, a patrně dojde i na nepopulární zdražování.
16 GB RAM v telefonu bude vzácnost
Už v minulém týdnu jsme psali, že čipová divize Samsungu odmítá uzavřít se sesterskou mobilní divizi dlouhodobý kontrakt na odběr dodávky paměťových čipů, neboť si chce ponechat prostor na případné dynamické navyšování cen v průběhu roku. Není se čemu divit – podle serveru SamMobile například 12GB čip typu LPDDRX stál na začátku letošního roku 33 dolarů, nyní stojí 70 dolarů a jeho cena má v příštím roce ještě růst.
Tato skutečnost se začne již brzy projevovat u nastupující generace smartphonů, které budou dražší a také budou obsahovat menší kapacity pamětí. Samsung již například v Indii zdražil své telefony střední třídy, brzy dojde i na vlajkové lodě.
Podle korejského blogu Naver máme v příštím roce počítat s tím, že se opět ve větší míře budeme setkávat se základními telefony s pouhými 4 GB RAM. Lze předpokládat, že si výrobci budou čím dál častěji vypomáhat virtuální pamětí, tedy swapovacím prostorem na běžném úložišti. To je pro koncového uživatele pouze polovičaté řešení, neboť tato virtuální paměť je kvůli nutnosti komprimace a dekomprimace dat pomalejší než ta fyzická. Výrobce ale bude moci do propagačních materiálů napsat, že telefon disponuje 8 GB RAM (*) namísto čtyř.
Naver odhaduje, že kapacity RAM se budou ve smartphonech vyvíjet následovně:
- 16 GB RAM – tyto modely v příštím roce prakticky vymizí a jejich pozici zaujmou telefony s menšími kapacitami
- 12 GB RAM – jejich počet klesne o 40 procent, nahrazeny budou telefony s 6 nebo 8 GB RAM
- 8 GB RAM – jejich počet klesne o 50 procent, náhradou mají být telefony se 4 nebo 6 GB RAM
Situace nemá být růžová ani u notebooků – u nich mají nově převládat jednotky s 16 GB, množství vyrobených modelů s vyšší kapacitou se má snížit o víc než 60 procent. Počítače s menší kapacitou paměti (typicky 8 GB) budou čím dál viditelnější a dojde u nich ke zdražení.
Pokud tedy plánujete v nejbližší době nákup nové elektronické hračky, možná bude lepší podívat se rychle na aktuální nabídku.