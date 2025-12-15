TOPlist

Bude 16 GB RAM v mobilu rarita? Příští rok se opět vrátí 4GB telefony

Jakub Karásek
Jakub Karásek 15. 12. 18:00
2
Smartphony Samsung Galaxy S24 Ultra
  • Paměti zdražují a společně s nimi i koncová zařízení
  • Příští rok budou telefony s 16 GB RAM raritou
  • Naopak se budou čím dál častěji objevovat základní telefony se 4 GB RAM

Paměťové čipy raketově zdražují a společně s nimi se zvyšuje i cena produktů, ve kterých jsou obsažené. Masivní navyšování cen se nejvíce dotýká světa počítačů, již brzy se ale čipová krize přesune i do světa smartphonů. V příštím roce se dá očekávat, že výrobci budou do nadcházející generace nasazovat menší množství operační paměti, a patrně dojde i na nepopulární zdražování.

16 GB RAM v telefonu bude vzácnost

Už v minulém týdnu jsme psali, že čipová divize Samsungu odmítá uzavřít se sesterskou mobilní divizi dlouhodobý kontrakt na odběr dodávky paměťových čipů, neboť si chce ponechat prostor na případné dynamické navyšování cen v průběhu roku. Není se čemu divit – podle serveru SamMobile například 12GB čip typu LPDDRX stál na začátku letošního roku 33 dolarů, nyní stojí 70 dolarů a jeho cena má v příštím roce ještě růst.

LPDDR5x 1

Tato skutečnost se začne již brzy projevovat u nastupující generace smartphonů, které budou dražší a také budou obsahovat menší kapacity pamětí. Samsung již například v Indii zdražil své telefony střední třídy, brzy dojde i na vlajkové lodě.

Podle korejského blogu Naver máme v příštím roce počítat s tím, že se opět ve větší míře budeme setkávat se základními telefony s pouhými 4 GB RAM. Lze předpokládat, že si výrobci budou čím dál častěji vypomáhat virtuální pamětí, tedy swapovacím prostorem na běžném úložišti. To je pro koncového uživatele pouze polovičaté řešení, neboť tato virtuální paměť je kvůli nutnosti komprimace a dekomprimace dat pomalejší než ta fyzická. Výrobce ale bude moci do propagačních materiálů napsat, že telefon disponuje 8 GB RAM (*) namísto čtyř.

Vivo V40 SE a měření virtuální RAM

Naver odhaduje, že kapacity RAM se budou ve smartphonech vyvíjet následovně:

  • 16 GB RAM – tyto modely v příštím roce prakticky vymizí a jejich pozici zaujmou telefony s menšími kapacitami
  • 12 GB RAM – jejich počet klesne o 40 procent, nahrazeny budou telefony s 6 nebo 8 GB RAM
  • 8 GB RAM – jejich počet klesne o 50 procent, náhradou mají být telefony se 4 nebo 6 GB RAM

Situace nemá být růžová ani u notebooků – u nich mají nově převládat jednotky s 16 GB, množství vyrobených modelů s vyšší kapacitou se má snížit o víc než 60 procent. Počítače s menší kapacitou paměti (typicky 8 GB) budou čím dál viditelnější a dojde u nich ke zdražení.

Pokud tedy plánujete v nejbližší době nákup nové elektronické hračky, možná bude lepší podívat se rychle na aktuální nabídku.

Vstoupit do diskuze (2)
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Další dnešní články

Robot s logem Googlu (ilustrační obrázek)
Google od základů mění web: prohlížeč Disco vám pomocí AI vytvoří stránky na míru
Adam Homola
Adam Homola A. Homola 19:15
0
Oppo Find X9
Bleskově vyprodáno! Nové Oppo Find X9 Pro je trhák, další zájemci si ale musí počkat
PR článek
PR článek PR článek 18:35
Tipy na skvělé dárky, které váš Samsung posunou dál
Tipy na skvělé dárky, které váš Samsung posunou dál
PR článek
PR článek PR článek 16:20
Plačící muž nad robotickým vysavačem iRobot Roomba (ilustrační obrázek)
Konec legendy? iRobot vyhlásil bankrot, budoucnost vysavačů Roomba je nejistá
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 15:00
0

Kapitoly článku