Samsung proti Samsungu: paměti jsou tak drahé, že je firma nechce prodávat sama sobě

- Čipová divize Samsungu údajně odmítla uzavřít dohodu s mobilní divizí
- Na vině jsou stále rostoucí ceny paměťových čipů
- V příštím roce nás asi čeká dramatické zdražování smartphonů
Paměťové čipy pro drobnou elektroniku jsou nový bitcoin – jejich ceny v minulých měsících vystřelily do nevídaných výšin a patrně ještě porostou. Hlavním viníkem je umělá inteligence, kvůli které výrobci pamětí ve velkém zásobují datová centra a pamětem pro mobilní zařízení (s nižší marží) se věnují pouze okrajově. Situace došla až tak daleko, že Samsung odmítá prodat vlastní paměti… Samsungu.
Důsledky čipové krize v Samsungu
Konglomerát Samsung má neuvěřitelný záběr, věnuje se snad všem myslitelným činnostem od pojišťovnictví, přes farmacii až po stavbu lodí a ropných plošin. Nás nejvíce zajímá jednotka Samsung Electronics, pod kterou spadá výroba mobilních zařízení, domácí elektroniky a také paměťových čipů.
Samsung v minulosti vcelku logicky nasazoval do svých zařízení vlastní paměťové čipy, ovšem u loňských vlajkových smartphonů vsadil překvapivě na čipy od společnosti Micron. Podle korejských zdrojů má být hlavním důvodem otevřená soutěž a snaha čipové divize maximalizovat vlastní zisky.
Výrobu smartphonů má u Samsungu na starosti divize Mobile eXperience, zatímco čipy produkuje jednotka Device Solutions. Mobilní divize si údajně chtěla u čipové divize zajistit dlouhodobý roční kontrakt na čipy za výhodnou cenu, což prý sesterská divize odmítla – kvůli dynamicky se vyvíjejícímu trhu prý nelze aktuálně „zafixovat“ cenu na celý rok a je nutné o ní každý kvartál znovu vyjednávat. Obě divize prý spolu nakonec uzavřely pouze krátkodobou dohodu s vyššími cenami.
Smartphony kvůli cenám pamětí podraží
Podle serveru SamMobile se na začátku letošního roku prodával 12GB čip LPDDRX za 33 dolarů, nyní stojí 70 dolarů a jeho cena patrně ještě poroste. Zvyšující se ceny pamětí reflektují i poslední finanční výsledky Samsungu, podle kterých korejská firma ve třetím kvartále letošního roku utratila za paměťové čipy 10,93 bilionů wonů, zatímco loni to bylo „pouze“ 8,7 bilionů.
Z tohoto důvodu je víc než pravděpodobné, že budoucí smartphony citelně zdraží, a to včetně nadcházející vlajkové řady Galaxy S26. Jsme zvědaví, zda u ní Samsung nabídne tradiční předprodejovou akci, kdy lze zakoupit vyšší paměťovou variantu za cenu nižší.