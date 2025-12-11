TOPlist

Samsung proti Samsungu: paměti jsou tak drahé, že je firma nechce prodávat sama sobě

Jakub Karásek
Jakub Karásek 11. 12. 19:30
samsung logo
  • Čipová divize Samsungu údajně odmítla uzavřít dohodu s mobilní divizí
  • Na vině jsou stále rostoucí ceny paměťových čipů
  • V příštím roce nás asi čeká dramatické zdražování smartphonů

Paměťové čipy pro drobnou elektroniku jsou nový bitcoin – jejich ceny v minulých měsících vystřelily do nevídaných výšin a patrně ještě porostou. Hlavním viníkem je umělá inteligence, kvůli které výrobci pamětí ve velkém zásobují datová centra a pamětem pro mobilní zařízení (s nižší marží) se věnují pouze okrajově. Situace došla až tak daleko, že Samsung odmítá prodat vlastní paměti… Samsungu.

Důsledky čipové krize v Samsungu

Konglomerát Samsung má neuvěřitelný záběr, věnuje se snad všem myslitelným činnostem od pojišťovnictví, přes farmacii až po stavbu lodí a ropných plošin. Nás nejvíce zajímá jednotka Samsung Electronics, pod kterou spadá výroba mobilních zařízení, domácí elektroniky a také paměťových čipů.

Samsung Lppdr5

Samsung v minulosti vcelku logicky nasazoval do svých zařízení vlastní paměťové čipy, ovšem u loňských vlajkových smartphonů vsadil překvapivě na čipy od společnosti Micron. Podle korejských zdrojů má být hlavním důvodem otevřená soutěž a snaha čipové divize maximalizovat vlastní zisky.

Výrobu smartphonů má u Samsungu na starosti divize Mobile eXperience, zatímco čipy produkuje jednotka Device Solutions. Mobilní divize si údajně chtěla u čipové divize zajistit dlouhodobý roční kontrakt na čipy za výhodnou cenu, což prý sesterská divize odmítla – kvůli dynamicky se vyvíjejícímu trhu prý nelze aktuálně „zafixovat“ cenu na celý rok a je nutné o ní každý kvartál znovu vyjednávat. Obě divize prý spolu nakonec uzavřely pouze krátkodobou dohodu s vyššími cenami.

Smartphony kvůli cenám pamětí podraží

Podle serveru SamMobile se na začátku letošního roku prodával 12GB čip LPDDRX za 33 dolarů, nyní stojí 70 dolarů a jeho cena patrně ještě poroste. Zvyšující se ceny pamětí reflektují i poslední finanční výsledky Samsungu, podle kterých korejská firma ve třetím kvartále letošního roku utratila za paměťové čipy 10,93 bilionů wonů, zatímco loni to bylo „pouze“ 8,7 bilionů.

Z tohoto důvodu je víc než pravděpodobné, že budoucí smartphony citelně zdraží, a to včetně nadcházející vlajkové řady Galaxy S26. Jsme zvědaví, zda u ní Samsung nabídne tradiční předprodejovou akci, kdy lze zakoupit vyšší paměťovou variantu za cenu nižší.

Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

