Xiaomi zlevnilo svůj trhák. Má špičkový foťák, skvělý výkon a vyjde už na 9 990 Kč

7. 1. 17:37
Chytrý telefon Xiaomi 15T

Novoroční výprodej posílá do parádních slev bestsellery od Xiaomi. Ušetřit tak můžete na favoritu loňského podzimu Xiaomi 15T, který právě teď seženete díky zajímavému bonusu za necelých 10 tisíc, což je nejnižší cena mezi autorizovanými prodejci.

Hit podzimu 2025

Xiaomi 15T se stal téměř okamžitě hitem podzimu, a to pro svou špičkovou výbavu, kterou bychom mohli čekat spíše u telefonů ve vyšší cenové třídě. V Mobil Pohotovosti bestseller koupíte za pouhých 10 990 Kč, ale cenu můžete srazit až na 9 990 Kč – mezi autorizovanými prodejci jde o tu vůbec nejnižší částku.

Za tuhle cenu Xiaomi 15T nabízí skutečně hodně. Má 6,83″ AMOLED displej s obnovovací frekvencí 120 Hz, výkonný čipset Dimensity 8400 Ultra a baterii o kapacitě 5 500 mAh. Trojitý foťák s optikou Leica potom zařídí detailní snímky, které budou vypadat skvěle i za šera.

A jak se dostat na cenu 9 990 Kč? Jednoduše v Mobil Pohotovosti prodejte svůj starý telefon a získejte výkupní bonus ve výši 1 000 Kč. Díky tomu novinku pořídíte úplně nejlevněji.

  • Xiaomi 15T jen za 9 990 Kč (běžně 11 490 Kč)

Chytrý telefon Xiaomi 15T Pro

Právě teď ušetříte i na jiných oblíbencích, a to i pokud chcete telefon, který nezasáhne do rozpočtu. Do slevy totiž zamířilo Xiaomi Redmi Note 14 a je k mání už za neskutečných 2 490 Kč. V sobě skrývá překvapivě obstojnou výbavu, a počítat tak můžete například s velkou 5 500mAh baterií nebo fotosoustavou, která si poradí i v šeru.

