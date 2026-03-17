TOPlist

Google Mapy myslí také na cyklisty: tato novinka zpříjemní navigaci po městě

Dominik Vlasák 17. 3. 6:30
Cyklista ve městě s telefonem v ruce (ilustrační obrázek)
  • Google chystá vylepšení pro své mapové podklady určené pro cyklisty 
  • Ti by si mohli již brzy nastavit vlastní ikonu pro svou polohu během navigace
  • Kdy dorazí funkce do Česka je prozatím otázkou

Když dojde na navigaci prostřednictvím mobilních mapových aplikací, nejčastěji ji využíváme když jedeme autem, případně pak při pěším přesunu. Nejen v našich podmínkách se ale stále častěji také jezdí na kole a i na něm je dobré tu a tam zapnout nějakou tu navigaci, především pak pro pohyb v místech, kde to příliš neznáme. I když existují specializované aplikace určené pro navigování při jízdě na kole, přeci jen kdo by chtěl mít v telefonu aplikaci určenou „pro strýčka Příhodu“. Google se nicméně pomalu chytá za nos a chystá zajímavé novinky.

Navigace také pro cyklisty

Google Mapy nedávno vypustily rozsáhlou aktualizaci mezi uživatele, kterou jistě ocení především majitelé automobilů. Na cyklisty ale gigant z Mountain View nezapomíná a podle všeho připravuje i nějaké vylepšení právě pro ně. Aplikace Google Mapy již nabízí navigační avatary, když uživatelé volí režimy navigace pro automobily či motocykly. V podporovaných lokalitách nabízí Google Mapy také režim navigace cyklistů, která uživatelům umožňuje zobrazit a využívat vyhrazené cyklistické pruhy, jsou-li k dispozici.

Aplikace ve verzi 26.11.06 obsahuje kód pro nové navigační avatary pro cyklisty, které budou k dispozici právě v případech, kdy si zvolíte navigaci určenou pro cyklisty. Možnost výběru navigačního avatara pro jízdu na kole bude k dispozici v sekci vaše vozidla, vedle automobilu a motocyklu. Redaktoři serveru Android Authority se pokusili tuto novinku ověřit, nicméně podle jejich zjištění je speciální ikona uložená na serverech Googlu a bez toho, aby to společnost povolila, se k ní prozatím nedostanou.



Logo Googlu na mapě (ilustrační obrázek)



V našich podmínkách si ovšem nejen na nové navigační ikony ještě budeme muset chvíli počkat – Google Mapy totiž oficiálně nepodporují navigaci pro cyklisty, což je určitě škoda vzhledem k tomu, že města a kraje v posledních letech masivně investují do budování infrastruktury pro kola. Doufejme, že se Google na tuto absenci zaměří a brzy představí možnost navigování i pro tuzemské cyklisty.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

