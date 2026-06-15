Nothing z Číny? Tecno ukázalo telefon s průhlednými zády a displejem místo fotoaparátu

- Smartphone Tecno Pova 8 5G jako by z oka vypadl smartphonům Nothing
- Jeho záda zdobí divoké křivky a sekundární Matrix displej
- Novinka potěší velkou výdrží, naopak zklame pouze jedním fotoaparátem
Čínská značka Tecno na konci minulého týdne představila smartphone Pova 8 5G. Jedná se o telefon nižší střední třídy, který sice nezaujme papírovými parametry, zato oslní neotřelým designem a falešnou čočkou fotoaparátu na zádech. Inspirace u značky Nothing je víc než zjevná.
Tecno Pova 8 5G: displej namísto fotoaparátu
Novinka od Poco zezadu připomíná některý ze smartphonů od značky Nothing – namísto jednobarevných zad láká na technicistní vzhled tvořený abstraktivními křivkami, kruhovými otvory a střídáním textur. Neobvyklý je i trojúhelníkový ostrůvek se třemi čočkami, z nichž ale pouze jedna patří fotoaparátu, druhá je falešná a třetí patří sekundárnímu Alive Matrix displeji se 49 diodami.
Tato obdoba Matrix Glyphu ze smartphonů Nothing umí notifikovat na příchozí události, zobrazovat animace při hovorů, ukazovat stav nabití akumulátoru, spouštět efekty během hraní apod. Tecno se chlubí víc než třicítkou různých widgetů.
Jediný fotoaparát na zádech je založen na 50Mpx fotoaparátu Sony LYT-600, který zároveň zastupuje i teleobjektiv s 2× bezztrátovým přiblížením. Širokoúhlá kamerka bohužel chybí úplně. Natáčení videa je možné maximálně v rozlišení 2K.
Zepředu Tecno Pova 8 5G reprezentuje 6,76″ IPS displej s Full HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 144 Hz (pro dotyk 240 Hz). Obrazovka by měla reagovat i na mastné nebo mokré prsty, její součástí je čtečka otisků prstů a selfie kamerka v kruhovém výřezu. Příslušnost k levnějším telefonům prozrazují širší rámečky, zejména ten spodní.
Účinné chlazení a velká baterie
Srdcem telefonu je 6nm čipset MediaTek Dimensity 7100, který spolupracuje s 8 GB RAM typu LPDDR5X, úložiště typu UFS 2.2 bude nabízeno v kapacitě 256 GB. V telefonu jsou navíc ještě instalovány vlastní čipy Tecno G1 a SE1 pro zvýšení kvality signálu bezdrátových sítí. Útroby telefonu chrání před vysokým přehříváním robustní chladicí systém obsahující obří výparníkovou komoru s plochou téměř 15 tisíc mm2.
Velkým lákadlem může být i výdrž, která podle Tecna dosahuje 2 dní plnohodnotného používání. V útrobách telefonu se totiž skrývá akumulátor s velkorysou kapacitou 8 000 mAh a podporou 45W nabíjení. Baterie má zároveň potěšit dlouhou životností, údajně vydrží víc než 2 tisíce nabíjecích cyklů.
Cena a dostupnost: zatím neznáme
Smartphone Tecno Pova 8 5G půjde do prodeje v bílé a zelené barvě, zda se dostane i na náš trh, ale zatím netušíme. V první vlně se telefon bude prodávat v Indii (kde se vyrábí), a to za cenu 29 999 rupií (asi 8 tisíc korun).