Nothing Phone (4a) Pro: nápaditý design, lepší Glyph a přijatelná cena

- Nothing posílá do světa dva nové smartphony střední třídy
- Nothing Phone (4a) dostal zbrusu nový Glyph Bar tvořený 7 LED čtverci
- Varianta Pro se pyšní hliníkovým unibody tělem a světelným prvkem Glyph Matrix z loňského modelu
- Ceny na českém trhu startují na 9 199 Kč
Značka Nothing uvedla loni v létě vlajkový smartphone Nothing Phone (3), ovšem o trefu do černého se nejednalo – britské firmě se zkrátka nepodařilo namíchat ten správný koktejl výbavy, designu a ceny. V této alchymii je Nothing silnější ve střední třídě, kam spadají právě představené smartphony Nothing Phone (4a) a Phone (4a) Pro. Zaujmou tyto novinky víc než loňská vlajková loď?
Nothing Phone (4a): zase jiný Glyph
Nothing Phone (4a) poznáte podle designu na první pohled, což koneckonců platí pro každý hardwarový produkt této značky. Telefon opět vsází na poloprůhledná záda, pod kterými prosvítají falešné obrysy komponent doplněné o hlavičky šroubků. Celý tento technicistní „chaos“ opticky drží pohromadě široký hliníkový rám s rovnými boky a výrazným zaoblením v rozích.
Značka Nothing se u letošní novinky více odvázala v barevných variantách – ke konzervativní bílé a černé přihazuje modrou a růžovou. Telefon se pyšní zvýšenou odolností IP64, což znamená, že by měl ustát náhodný pád do mělké vody.
Nothing Phone (4a) obsahuje stejně jako jeho předchůdci světelný prvek Glyph, avšak u tohoto telefon má zbrusu novou podobu. Britský výrobce tentokráte umístil napravo od fotoaparátu 63 mini LED tvořících sedm čtverců, které oproti předchozím řešením svítí a blikají až o 40 procent jasněji. Nothing toto řešení nazývá Glyph Bar.
Díky uspořádání čtverců do řady umí i tato varianta Glyph upozorňovat na průběh událostí jako např. progres při doručování jídla nebo při navigaci – zatím jsou podporovány aplikace Uber, Google Kalendář, Zomato, Just Eat a Google Mapy, později by měly přibýt další. Glyph Bar rovněž umí ukazovat progres v odpočtu času, fungovat jako indikátor hlasitosti nebo svítit jako svítilna. Samozřejmostí je pak synchronizace se systémovými vyzváněními a notifikacemi.
Přední stranu Nothing Phone (4a) vyplňuje 6,78″ AMOLED displej s rozlišením 1 224 × 2 720 pixelů, 10-bitovou barevnou hloubkou, dynamickou obnovovací frekvencí 30-120 Hz a špičkovým jasem 4 500 nitů. Ochranu displeje poskytuje sklo Gorilla Glass 7i, svrchní vrstva se navíc pyšní vysokofrekvenčním rozpoznáváním dotyků – běžně 480 Hz, při hrách dokonce 2 500 Hz.
Teleobjektiv ve střední třídě
Součástí displeje je optická čtečka otisků prstů a kruhový výřez pro 32Mpx selfie kamerku se světelností f/2.2. V oválném modulu na zádech pak najdeme tři fotoaparáty:
- 50Mpx hlavní (Samsung GN9) s optickou stabilizací a světelností f/1.88
- 8Mpx širokoúhlý (Sony IMX355) s úhlem záběru 120° a světelností f/2.2
- 50Mpx teleobjektiv (Samsung JN5) s 3,5× optickým přiblížením, optickou stabilizací a světelností f/2.88
Díky True Lens Engine 3 se zapojením umělé inteligence má telefon přirozeně zpracovávat tóny barev, oddělovat objekty v popředí od těch za nimi a vyrovnávat rozdíly mezi tmavými a světlými místy ve snímcích. Podporována je i technologie Ultra XDR vyvinutá ve spolupráci s Googlem, která kombinuje 13 snímků s různou expozicí v jednu fotografii s vysokým dynamickým rozsahem. Telefon zvládá natáčet video ve 4K rozlišení při 30 fps.
Vyšší výkon a rychlejší úložiště
Nothing Phone (4a) běží pod taktovkou čipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 ve spolupráci s 8 nebo 12 GB RAM s možností virtuálního rozšíření až na 20 GB. Úložiště má v obou případech kapacitu 256 GB, výrobce nasadil rychlejší paměti UFS 3.1. Přestože se nejedná o typicky herní smartphone, Nothing se chlubí tím, že díky Adaptive Performance Engine 4.0 je možné provozovat vybrané hry ve vysokých obnovovacích frekvencích.
Energii telefonu dodává akumulátor s kapacitou 5 080 mAh a podporou rychlého 50W dobíjení – z nuly na 60 procent je možné baterii dobít za půl hodinku, dobití do 100 procent zabere 64 minut. Nothing se chlubí, že díky technologii Safe Cell si má baterie udržet 90 procent své kapacity po 1 200 nabíjecích cyklech, což znamená asi 3 roky používání.
Nothing Phone (4a) Pro: kovová záda s Matrixem
Jestliže Nothing Phone (4a) je na první pohled typický smartphone Nothing, u varianty Pro už to neplatí tak docela. Telefon totiž jako první v portfoliu značky opouští klasický design s poloprůhlednými skleněnými zády, a namísto toho přichází s hliníkovým unibody, a to v černé, stříbrné a růžové barvě. Telefon je podle výrobce nejtenčím kovovým telefonem současnosti – v pase má 7,95 mm a váží 210 gramů. Potěší i zvýšená odolnost IP65.
O futuristické designové kudrlinky jsme nepřišli, tentokráte jsou ale soustředěné do širokého modulu fotoaparátu na horní straně. V tomto modulu se nachází nejen čočky fotoaparátů, ale také kruhový Glyph Matrix, který jsme poprvé viděli loni u vlajkového modelu Nothing Phone (3). Zase tak velké překvapení to není – Carl Pei na začátku letošního roku prozradil, že letos jeho firma žádnou vlajkovou loď nechystá, ale přidá některé její prvky do levnějších telefonů. U Nothing Phone (4a) je navíc Glyph Matrix o 57 procent větší a dvakrát jasnější – tvoří jej 137 mini LED se světelným výkonem až 3 000 nitů.
Glyph Matrix umí stejné věci jako u Nothing Phone (3) – máme zde například digitální hodiny, indikátor baterie, ikonky volajících, zobrazení fáze měsíce, svítilna, indikátor hlasitosti, minihry apod. K přepínání funkcí slouží kruhový senzor v levém dolním rohu zad.
AMOLED displej a trojice fotoaparátů
Přední stranu telefonu vyplňuje 6,83″ AMOLED displej s rozlišením 1 260 × 2 800 pixelů, dynamickou obnovovací frekvencí 30-144 Hz a špičkovým jasem 5 tisíc nitů. Nothing se chlubí tenčími rámečky, díky čemuž obrazovce patří 93,4 procent čelní strany. I v tomto případě je obrazovka krytá sklem Gorilla Glass 7i a potěší vysokofrekvenční dotykovou plochou, která v herním režimu snímá doteky ve frekvenci 2 500 Hz. Do displeje je zabudovaná optická čtečka otisků prstů a 32Mpx selfie kamerka se světelností f/2.2.
Ve zdánlivě chaoticky uspořádaném ostrůvku na zádech nacházíme tři fotoaparáty:
- 50Mpx hlavní (Sony LYT-700C) s optickou stabilizací a světelností f/1.88
- 8Mpx širokoúhlý (Sony IMX355) s úhlem záběru 120° a světelností f/2.2
- 50Mpx teleobjektiv (Samsung JN5) s 3,5× optickým přiblížením, optickou stabilizací a světelností f/2.88
Díky vylepšenému hlavnímu snímači a modernějšímu 12bitovému obrazovému procesoru dokáže Nothing Phone (4a) zachytit o 64 procent více světla, což znamená čistší a detailnější snímky za špatného osvětlení. Výrobce rovněž vyzdvihuje rychlejší ostření, speciální noční mód a velmi rychlou závěrku, která pomáhá natáčet rychle se pohybující objekty.
Vyšší výkon a rychlejší paměť
Stejně jako u základního Nothing Phone (4a), i u varianty Pro došlo k mezigeneračnímu navýšení výkonu. Díky čipsetu Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 dostáváme o 27 procent výkonnější procesor, o 30 procent rychlejší grafiku a o 65 procent rychlejší neurální jednotku pro lokální AI úlohy – telefon tak například odkáže spouštět Stable Diffusion 1.5 pro generování obrázků.
Díky novému úložišti typu UFS 3.1 bylo výrazně zrychleno čtení a ukládání dat. Telefon rovněž obsahuje moderní operační paměť typu LPDDR5X, což znamená dvojnásobný výkon a o 30 procent lepší efektivitu. Nothing Phone (4a) Pro bude dostupný ve třech paměťových variantách – 8/128, 8/256 a 12/256 GB. Kapacita úložiště je konečná, RAM lze virtuálně navýšit až na 20 GB.
Nothing Phone (4a) Pro dostal do výbavy akumulátor s kapacitou 5 080 mAh, který slibuje výdrž až 17 hodin nepřetržitého používání. Nabíjení je možné výkonem až 50 wattů, což znamená, že z nuly na 60 procent se nabije za pouhých 30 minut. Stejně jako u základního modelu je k dispozici ochrana baterie pro dlouhou životnost.
Nothing OS s dlouhou podporou
Nothing Phone (4a) i Phone (4a) Pro běží na operačním systému Android 16, nad nímž „leží“ nadstavba Nothing OS 4.1 s radikálně přepracovaným prostředím a několika bonusovými funkcemi. Jednou z nich je například widget Breathing Break, což je jednoduché dechové cvičení pro snížení stresu.
K dispozici je i balík nástrojů Essential AI využívajících umělou inteligenci – prostor pro ukládání zajímavého obsahu, vyhledávání napříč celým telefonem, přepisování mluveného slova do strojově čitelného textu apod. Nothing Phone (4a) i Phone (4a) Pro se mohou těšit na 3 roky plnohodnotných systémových aktualizací a 6 let bezpečnostních záplat.
Cena a dostupnost
Nové smartphony od Nothing lze předobjednat již dnes, Nothing Phone (3a) se do prodeje dostane 13. března, Nothing Phone (3a) Pro 27. března.
Nothing Phone (4a) bude dostupný v bílé, černé, modré a růžové barvě za následující ceny:
- 8/128GB – 9 199 korun/ 373 eur
- 12/256GB – 10999 korun/ 449 eur
Nothing Phone (4a) Pro bude dostupný ve stříbrné, černé a růžové barvě za následující ceny:
- 8/128GB – 12 199 korun/ 499 eur
- 12/256GB – 13 999 korun/ 569 eur
Předobjednávky startují na webu nothing.tech a u vybraných partnerů.