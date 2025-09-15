TOPlist

Čekání je u konce! Galaxy S25 dostává aktualizaci na One UI 8

Jakub Karásek
Jakub Karásek 15. 9. 16:30
Samsung Galaxy S25 Ultra ve dvou barevných variantách
  • Řada Galaxy S25 dostává Android 16 s prostředím One UI 8
  • Dostupnost aktualizace hlásí majitelé smartphonů z Jižní Koreje, zbytek světa by se měl dočkat ještě tento týden

Google letos představil Android 16 o čtvrt roku dříve než předchozí verze, tím pádem lze očekávat i jeho rychlejší nasazování na smartphony, tablety a další zařízení. Zatímco v minulých letech probíhala hlavní vlna aktualizací až v nadcházejícím roce po uvolnění finální verze, letos by výrobci mohli stihnout aktualizovat většinu svých zařízení ještě před Silvestrem.

Prostředí One UI 7

Obrovskou vlnu aktualizací chystá Samsung, který má v plánu na nový Android povýšit víc než 70 různých zařízení. Android 16 s prostředím One UI 8 jako první dostaly letní ohebné smartphony Galaxy Z Fold 7 a Z Flip 7, nyní tento systém dostávají letošní vlajkové smartphony řady Galaxy S25.

Galaxy S25 dostává One UI 8

Samsung připravoval prostředí One UI 8 pro řadu Galaxy S25 poměrně důkladně – mezi 28. květnem a 8. zářím vydal celkem sedm betaverzí, které ve vybraných zemích mohli testovat členové Samsung Members. Nyní Korejci již zjevně usoudili, že systém na těchto zařízeních běží bez potíží, a proto přistoupili ke kroku, na který všichni čekali – vypustili mezi veřejnost ostrou verzi.

One Ui 8

Dostupnost aktualizace na One UI 8 zatím hlásí majitelé smartphonů Galaxy S25, S25+ a S25 Ultra z Jižní Koreje, v ostatních zemích by měl být update dostupný někdy v průběhu tohoto týdne. Na smartphonu Galaxy S25 Ultra nese firmware označení S93xNKSU5BYI3 a vyžaduje stažení 555 MB dat.

One UI 8 staví na základech předchozí verze a přináší řadu sice drobných, ale užitečných vylepšení v rámci celého systému a jeho aplikací. Kompletní přehled novinek jsme zveřejnili v tomto článku.

Prostředí One UI 8 tradičně dostanou nejprve vlajkové a ohebné smartphony z minulých let, poté přijde na řada na tablety a telefony z nižších cenových pater. Pokud půjde vše podle plánu, měl by mít Samsung aktualizovanou drtivou většinu zařízení v listopadu letošního roku.

