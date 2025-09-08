Máte Samsung? Tady je seznam zařízení, která dostanou One UI 8

- Samsung začne uvolňovat One UI 8.0 pro starší telefony tento měsíc
- Jako první se dočkají majitelé jarních vlajkových smartphonů řady Galaxy S25
- Podívejte se na podrobný harmonogram termínů pro většinu smartphonů a tabletů
Samsung před dvěma měsíci představil ohebné smartphony Galaxy Z Fold 7 a Z Flip 7 a kromě hardwarových novinek jejich premiéru využil k odhalení nového prostředí One UI 8 navázaného na Android 16. V tuto chvíli je nový systém dostupný pouze na zmíněných skládačkách, nicméně počínaje tímto měsícem by měl být postupně uvolňován na starší smartphony a tablety. Na vybraných zařízeních lze již testovat beta verzi, ostrá verze by ale měla vyjít co nevidět – na internetu se objevil plánovaný „jízdní řád“ aktualizací rozdělený do několika vln.
První dvě vlny ještě během září
Podle harmonogramu má Samsung v plánu zahájit aktualizace vybraných zařízení v druhé polovině tohoto měsíce, přednost tradičně dostanou vlajkové smartphony z minulých let. Později přijde řada na ohebné smartphony, tablety a telefony z nižších cenových pater.
- 18. září: Galaxy S25, Galaxy S25+ a Galaxy S25 Ultra
- 25. září: Galaxy S25 Edge, Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE, Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G
- 1. října: Galaxy Tab S10+, Galaxy Tab S10+ 5G, Galaxy Tab S10 Ultra, Galaxy Tab S10 Ultra 5G, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6 Classic, Galaxy Watch6, Galaxy Watch FE
- 2. října: Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy S21 FE 5G, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy A26 5G, Galaxy A17 5G, Galaxy A16 5G
- 6. října: Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, Galaxy A55 5G
- 9. října: Galaxy Tab S10 FE, Galaxy Tab S10 FE 5G, Galaxy Tab S10 FE+, Galaxy Tab S10 FE+ 5G, Galaxy Tab S8 Lite
- 13. října: Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy A54 5G, Galaxy A52s 5G, Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S9 FE+
- 16. října: Galaxy A25 5G, Galaxy A23 5G, Galaxy Tab Active 5, Galaxy Tab Active 5 5G
- 20. října: Galaxy A15 5G, Galaxy M34 5G
- 23. října: Galaxy A06, Galaxy XCover 6 Pro, Galaxy XCover 7, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+, Galaxy Tab S8 Ultra, Galaxy Tab S6 Lite
- 27. října: Galaxy M33 5G, Galaxy M15 5G
- 30. října: Galaxy A53 5G, Galaxy A35 5G, Galaxy A34 5G, Galaxy A33 5G
- 3. listopadu: Galaxy Watch5 Pro, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4 Classic, Galaxy Watch4
- 5. listopadu: Galaxy Tab A9
- 7. listopadu: Galaxy Tab Active 5 Pro 5G
- 10. listopadu: Galaxy XCover 7 Pro
Harmonogram se má údajně týkat většiny trhů včetně toho asijského, předpokládáme však, že ten pro Evropu se nebude příliš odlišovat.
