Zmatek kolem iPhonu Air 2? Dorazit může až příští rok, anebo nečekaně brzy

Jakub Fišer
Jakub Fišer 21. 1. 19:20
iPhone Air v podrobné české recenzi
  • Kolem iPhonu Air 2. generace se objevila zeď pochybností a spekulací
  • Podle známých insiderů má dorazit až v roce 2027, dřív nikoliv
  • Nový čínský únik však hovoří o tom, že se jej dočkáme na podzim 2026

Podle nového úniku z čínské sociální sítě Weibo by se druhá generace iPhonu Air mohla objevit už na podzim 2026, a to navzdory dřívějším zprávám, že se další Air odkládá až na rok 2027. Známý leaker vystupující pod přezdívkou Fixed Focus Digital tvrdí, že signály z výroby stále počítají s uvedením po boku iPhonů 18 Pro (a údajně i prvního skládacího iPhonu), ale půjde jen o velmi mírný, rutinní upgrade.​

Nový iPhone Air letos, nebo až za rok?

List The Information už dříve informoval, že Apple kvůli slabším prodejům současného iPhonu Air přesunul jeho nástupce na rok 2027. Podle tohoto scénáře by firma delší pauzu využila k výrazně většímu přepracování – ve hře má být druhý zadní fotoaparát, nižší hmotnost, účinnější chlazení pomocí vapor chamber a také větší baterie.​ Jednu z hlavních bolestí – mono reproduktor – únik bohužel nekomentuje.



Nejtenčí iPhone Air



iPhone Air se Applu příliš nepovedl. Zachrání druhou generaci tahle dvě vylepšení?

Analytik Mark Gurman z Bloombergu však na tyto zprávy reagoval s tím, že „odklad“ je zavádějící pojem – podle něj Apple nikdy neplánoval, že iPhone Air dostane nástupce už v roce 2026. Název bez číslovky (iPhone Air, ne iPhone 17 Air) má být záměr, který zařízení odtrhává od klasického ročního cyklu jako u hlavní řady.​ Jinými slovy, příští iPhone Air neponese číslovku „2“, ale bude orámován rokem vydání.

Gurman očekává představení druhé generace až na jaře 2027, pravděpodobně po boku standardního iPhonu 18 a levnějšího iPhonu 18e v rámci nové „rozdělené“ launch strategie Applu. Hlavním tahákem této generace má být přechod na 2nm čip, který by měl přinést znatelně lepší výdrž baterie, ne však velké konstrukční změny.​

Zatímco čínský leaker sází na „nenápadný“ facelift už letos na podzim, kombinace informací z The Information a Bloombergu spíš naznačuje, že Apple bude s iPhonem Air pracovat dlouhodoběji a mimo klasický roční rytmus. Nelze vyloučit, že se nového Airu dočkáme už letos, ale současná mozaika úniků dává větší smysl v případě většího skoku až v roce 2027 – ideálně s novým čipem, vylepšeným fotoaparátem a odlehčeným tělem, aby Air lépe zapadl mezi „Pro“ a „e“ modely v přeorganizovaném portfoliu.​

Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

