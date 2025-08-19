Příští podzim má být bez iPhone 18. Přinese ale překvapení v podobě skládačky

- Letošní představení iPhonů 17 bude zřejmě naposledy, kdy Apple představí kompletní řadu
- Od příštího roku už bychom měli nové modely vidět rovnou ve dvou termínech
- Příští podzim možná také poprvé uvidíme dlouho očekávanou skládačku
Už za pár týdnů se dočkáme odhalení nových iPhonů s číselným označením 17, což zároveň také znamená, že se pozornost technologického světa pomalu, ale jistě, přesouvá směrem k další generaci, jenž by měla mít svou premiéru na podzim příštího roku. Vzhledem k tomu, že Apple plánuje na několik období dopředu, není divu, že na veřejnost prosakuje stále více informací, které se týkají budoucích zařízení. Jinak tomu není ani v případě řady iPhone 18, o které toho prozatím mnoho nevíme, avšak postupně se o její podobě dozvídáme drobné střípky.
Příchod skládačky a rozdělení portoflia ve dví
Zatímco hlavním hřebem letošního portfolia by mělo být představení modelu iPhone 17 Air, jenž má nahradit model s označením Plus, v příštím roce bychom se podle spekulací měli dočkat obdobné velké změny. Jak naznačuje server ET News, Apple by v příštím roce měl udělat velmi odvážný krok – z portoflia má zcela zmizet základní iPhone 18, jehož místo by měl zaujmout iPhone 18 Air. V případě variant s označením Pro žádné změny podle všeho Apple nechystá, avšak čtvrtým do party by měla být skládačka iPhone 18 Fold.
Absence iPhonu 18 nicméně neznamená, že by na něj Apple zcela zanevřel, to by ostatně nedávalo žádný smysl. K jeho představení by mělo dojít později, konkrétně na jaře roku 2027, společně s novým, cenově dostupným, iPhonem 18e. Právě o rozdělení představení nových iPhonů na dva termíny, jeden podzimní a jeden jarní, se již dříve spekulovalo s ohledem na to, že právě jaro je v případě Applu slabým obdobím, během kterého představuje nová zařízení jen zřídka, často v podobě produktů, které nemají zásadní vliv na budoucí příjmy.
Podle ET News je tato změna v představování nových iPhonů už jistá a gigant z Cupertina v současné chvíli informuje své dodavatele, aby se na tuto skutečnost připravili v dostatečném předstihu. Je tedy poměrně pravděpodobné, že v letošním roce naposledy uvidíme představení všech iPhonů v jednu chvíli, přičemž od příštího roku budeme o novinkách ze světa smartphonů s nakousnutým jablkem ve znaku oficiálně informovat dvakrát ročně.