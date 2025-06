iPhone 18 má představit zcela nový čipset, bude ještě úspornější

Apple plánuje příští rok obohatit své iPhony o nový čipset A20

Ten by měl nabídnout nejnovější 2nm výrobní technologii

Ta slibuje ještě větší úsporu energie a místa, přičemž má dojít ke zvýšení výkonu

S novými iPhony takřka zákonitě přichází také nový hardware, který je reprezentovaný především nejnovějším čipsetem z dílny Applu. Ten je jako každý rok výkonnější a úspornější, nicméně jednou za čas dochází také k výraznějšímu technologickému milníku. Tím by měl být přechod na nejnovější 2nm výrobní technologii společnosti TSMC, jenž slibuje nejen výrazně vyšší výkon, ale také úsporné fungování, které má příznivý vliv na výdrž smartphonů na jedno nabití.

Výrazně vylepšený čipset až příští rok

Novinky bychom se neměli dočkat v případě letošních iPhonů 17, ale až v příštím roce, kdy by měl Apple odhalit řadu iPhone 18. Nejnovější informace pochází od známého analytika zaměřujícího se na giganta z Cupertina, Jeffa Pu. Ve své zprávě z tohoto týdne Pu uvedl, že očekává, že iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a takzvaný iPhone 18 Fold budou vybaveny čipem Apple A20, přičemž věří, že tento čip nabídne oproti čipům A18 a chystaným čipům A19 několik klíčových konstrukčních změn.

Nejprve ve zprávě Pu zopakoval, že čipset A20 bude vyráběn pomocí 2nm procesu TSMC. Současný čip A18 Pro v modelech iPhone 16 Pro je vyráběn pomocí 3nm procesu druhé generace TSMC, zatímco čip A19 Pro pro modely iPhone 17 Pro by měl spoléhat na 3nm proces třetí generace TSMC. Přechod z 3 nm na 2 nm počínaje modely iPhone 18 Pro a iPhone 18 Fold by umožnil nasadit více tranzistorů v každém čipu, což pomůže zvýšit výkon. Konkrétně předchozí informace naznačovaly, že čipsety A20 by měly být až o 15 % rychlejší a až o 30 % energeticky účinnější, než čipy A19.

Mimo to by se měla v případě nových čipsetů odehrát ještě jedna výrazná změna. Kromě 2nm procesu se očekává, že čipset A20 bude využívat novější technologii Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM). Díky tomuto novému designu by byla RAM integrována přímo na čipovou destičku společně s CPU, GPU a Neural Engine. Tato změna by mohla vést k tomu, že čipset A20 bude mít menší rozměry než předchozí čipy, což by uvolnilo místo uvnitř iPhonů pro jiné účely. Jistotu nicméně budeme mít až na podzim příštího roku.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.