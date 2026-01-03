TOPlist

iPhone Air se Applu příliš nepovedl. Zachrání druhou generaci tahle dvě vylepšení?

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 3. 1. 8:00
3
Nejtenčí iPhone Air
  • Příští generace iPhonu Air má nabídnout hned dvě vylepšení
  • Jednu najdeme na zadní straně, druhá se má ukrývat uvnitř zařízení
  • Ne, ani jedna z nich bohužel není větší baterie

Od iPhonu Air si Apple jistě sliboval mnohem více. Ačkoli je bez nadsázky dechberoucí, jak dokázal moderní technologie vměstnat do tak malého těla, u uživatelů příliš nezabodoval a to se odrazilo na nevalných prodejích. Byla by nicméně škoda, pokud by Apple hodil flintu do žita a nepokusil se Air vylepšit natolik, aby si získal přízeň zákazníků na svou stranu. Podle posledních spekulací by mohla příští generace nabídnout hned dvě vylepšení, jež by měla mít velký dopad na uživatelský zážitek a snad by mohla i přesvědčit některé uživatele, aby dali Airu šanci.

Výparníková komora a dva fotoaparáty na zadní straně

Jednou z novinek by mohla být výparníková komora, která zajišťuje, aby se smartphone při intenzivním používání příliš nepřehříval. To sice na papíře nevypadá jako novinka, která by měla někoho posadit na zadek, ovšem kombinace výkonného čipsetu a malého prostoru, ve kterém se ukrývá veškerý hardware, bohužel k přehřívání svádí, ostatně i proto nabízí iPhone Air mírně ořezanou verzi výkonnějšího čipsetu A19 Pro. Podle posledních spekulací serveru The Information by Apple mohl příští model Air obohatit právě o výparníkovou komoru.

iPhone Air 2 se dvěma fotoaparáty
iPhone Air 2 se dvěma fotoaparáty

Druhá novinka je už o poznání zajímavější – jedná se totiž o druhý fotoaparát. Právě jeden hlavní fotoaparát na zadní straně je pro spoustu uživatelů překážka, přes kterou se zkrátka nedokáží přenést. Apple údajně o výtkách na konto fotoaparátu ví a připravuje pro příští generaci druhý, prozatím nespecifikovaný snímač. Ten se bude mnohem lépe vyjímat nejen na marketingových materiálech, ale uživatelům poskytne také větší flexibilitu. I když je nejpravděpodobnější, že Apple vsadí na širokoúhlý fotoaparát, vyloučeno není ani nasazení teleobjektivu.



iPhone Air v podrobné české recenzi



Nepřehlédněte

iPhone Air 2 se odkládá. Na vině jsou naprosto katastrofální prodeje první generace

Tato dvojice vylepšení nezní vůbec špatně, avšak nejvíce uživatelů by si patrně přálo, aby příští generace žiletky z Cupertina vydržela o něco déle na jedno nabití – výdrž iPhonu Air sice není úplně tragická, nicméně při trochu náročnějším používání bohužel musíte sáhnout po powerbance, jinak celý pracovní den zvládnete jen stěží. V tomto ohledu se ale nejspíše výrazného zlepšení jen tak nedočkáme, pokud by Apple nechtěl obětovat něco z nízké tloušťky, což ale zase příliš nedává smysl.

Vstoupit do diskuze (3)
Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

Další dnešní články

Gamepad DualSense a část herní konzole Sony PlayStation 5
Sony v průšvihu. Hackeři odemkli PlayStation 5, hrozí malware a krádeže her
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 20:00
3
Je tam i váš mobil? Toto jsou nejvýkonnější telefony podle AnTuTu (ilustrační obrázek)
Je tam i váš mobil? Toto jsou nejvýkonnější telefony roku 2025 podle AnTuTu
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. včera 19:00
5
Chytrý telefon s fyzickou klávesnicí Clicks Communicator
Blackberry v moderním hávu? Clicks Communicator plní sen fanouškům klávesnic
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok včera 18:00
0
Ježíšek se netrefil? Vyberte si smartphone snů v naší jedinečné soutěži
Vyhlášení soutěže: smartphone snů dle vlastního výběru vyhrává…
Redakce
Redakce Redakce včera 16:40
2

Kapitoly článku