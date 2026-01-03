iPhone Air se Applu příliš nepovedl. Zachrání druhou generaci tahle dvě vylepšení?

- Příští generace iPhonu Air má nabídnout hned dvě vylepšení
- Jednu najdeme na zadní straně, druhá se má ukrývat uvnitř zařízení
- Ne, ani jedna z nich bohužel není větší baterie
Od iPhonu Air si Apple jistě sliboval mnohem více. Ačkoli je bez nadsázky dechberoucí, jak dokázal moderní technologie vměstnat do tak malého těla, u uživatelů příliš nezabodoval a to se odrazilo na nevalných prodejích. Byla by nicméně škoda, pokud by Apple hodil flintu do žita a nepokusil se Air vylepšit natolik, aby si získal přízeň zákazníků na svou stranu. Podle posledních spekulací by mohla příští generace nabídnout hned dvě vylepšení, jež by měla mít velký dopad na uživatelský zážitek a snad by mohla i přesvědčit některé uživatele, aby dali Airu šanci.
Výparníková komora a dva fotoaparáty na zadní straně
Jednou z novinek by mohla být výparníková komora, která zajišťuje, aby se smartphone při intenzivním používání příliš nepřehříval. To sice na papíře nevypadá jako novinka, která by měla někoho posadit na zadek, ovšem kombinace výkonného čipsetu a malého prostoru, ve kterém se ukrývá veškerý hardware, bohužel k přehřívání svádí, ostatně i proto nabízí iPhone Air mírně ořezanou verzi výkonnějšího čipsetu A19 Pro. Podle posledních spekulací serveru The Information by Apple mohl příští model Air obohatit právě o výparníkovou komoru.
Druhá novinka je už o poznání zajímavější – jedná se totiž o druhý fotoaparát. Právě jeden hlavní fotoaparát na zadní straně je pro spoustu uživatelů překážka, přes kterou se zkrátka nedokáží přenést. Apple údajně o výtkách na konto fotoaparátu ví a připravuje pro příští generaci druhý, prozatím nespecifikovaný snímač. Ten se bude mnohem lépe vyjímat nejen na marketingových materiálech, ale uživatelům poskytne také větší flexibilitu. I když je nejpravděpodobnější, že Apple vsadí na širokoúhlý fotoaparát, vyloučeno není ani nasazení teleobjektivu.
Tato dvojice vylepšení nezní vůbec špatně, avšak nejvíce uživatelů by si patrně přálo, aby příští generace žiletky z Cupertina vydržela o něco déle na jedno nabití – výdrž iPhonu Air sice není úplně tragická, nicméně při trochu náročnějším používání bohužel musíte sáhnout po powerbance, jinak celý pracovní den zvládnete jen stěží. V tomto ohledu se ale nejspíše výrazného zlepšení jen tak nedočkáme, pokud by Apple nechtěl obětovat něco z nízké tloušťky, což ale zase příliš nedává smysl.