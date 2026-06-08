Chcete nejrychlejší Chrome na světě? Zapomeňte na Windows, musíte si koupit Apple

- Google opět výrazně posunul svůj prohlížeč Chrome směrem k vyšší rychlosti
- V benchmarcích zaznamenal skutečně výrazné zlepšení
- Vůbec nejlépe funguje prohlížeč od Googlu na hardwaru z Cupertina
Rychlost prohlížeče je obzvláště v dnešní době velmi důležitá. Na internetu totiž trávíme značné množství času a každé zbytečné zdržení nás okrádá o cenné minuty. Asi není překvapením, že v žebříčku nejlepších a nejrychlejších internetových prohlížečů se pravidelně umisťuje Chrome z dílny Googlu. I když i ten má své problémy, například relativně vysoké nároky na systémové prostředky, obzvláště pak paměť, z pomalosti ho nikdo soudný neobviňuje. Na jakém hardwaru ale běhá Google Chrome vůbec nejlépe? Možná budete překvapení, ale stroje s Windows či Linuxem to nejsou.
Spojení Chrome a Apple Sillicon M5 funguje na jedničku
Samotný Google se totiž nyní pochlubil výsledky z benchmarků Speedometer 3.1 a JetStream 3, v rámci kterých dosáhl na nový rekord. Konkrétně Chrome dosáhl v testu Speedometer skóre 61, což představuje pětiprocentní zlepšení oproti loňskému roku. V testu JetStream 3 získal 469 bodů, což je o 10 procent více než na začátku roku 2026. Testy byly provedeny na MacBooku Pro M5 s operačním systémem macOS 26.0.1. Jinými slovy pokud chcete, aby váš Chrome běhal nejrychleji ze všech, pořiďte si nejnovější hardware od Applu.
Google uvádí, že drží dvojí rekord mezi všemi prohlížeči a poráží všechny ostatní prohlížeče pro Mac, včetně Safari. Google přepracoval zpracování JavaScriptu, aby zvýšil své výsledky v benchmarkových testech, a to vynecháním zbytečných kroků při provádění a vkládáním asynchronních operací. Vkládání „rychlých cest“ pro běžné operace vedlo ke zvýšení rychlosti při mnoha každodenních úkolech.
Byla také provedena vylepšení pro úlohy využívající WebAssembly a vykreslovací jádro Blink, přičemž podrobnosti jsou k dispozici na blogu Google Chromium. Gigant z Mountain View uvádí, že zlepšení v benchmarkových testech se pro uživatele prohlížeče Chrome promítnou do „výrazně rychlejšího“ prohlížení webových stránek. Ačkoli benchmarky nemusí vždy odpovídat uživatelskému zážitku, v případě Google Chrome si troufneme tvrdit, že mnoho lepších a rychlejších prohlížečů na trhu nenajdete.