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Chcete nejrychlejší Chrome na světě? Zapomeňte na Windows, musíte si koupit Apple

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 8. 6. 7:00
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Logo prohlížeče Google Chrome na počítači (ilustrační obrázek)
  • Google opět výrazně posunul svůj prohlížeč Chrome směrem k vyšší rychlosti
  • V benchmarcích zaznamenal skutečně výrazné zlepšení
  • Vůbec nejlépe funguje prohlížeč od Googlu na hardwaru z Cupertina

Rychlost prohlížeče je obzvláště v dnešní době velmi důležitá. Na internetu totiž trávíme značné množství času a každé zbytečné zdržení nás okrádá o cenné minuty. Asi není překvapením, že v žebříčku nejlepších a nejrychlejších internetových prohlížečů se pravidelně umisťuje Chrome z dílny Googlu. I když i ten má své problémy, například relativně vysoké nároky na systémové prostředky, obzvláště pak paměť, z pomalosti ho nikdo soudný neobviňuje. Na jakém hardwaru ale běhá Google Chrome vůbec nejlépe? Možná budete překvapení, ale stroje s Windows či Linuxem to nejsou.

Spojení Chrome a Apple Sillicon M5 funguje na jedničku

Samotný Google se totiž nyní pochlubil výsledky z benchmarků Speedometer 3.1 a JetStream 3, v rámci kterých dosáhl na nový rekord. Konkrétně Chrome dosáhl v testu Speedometer skóre 61, což představuje pětiprocentní zlepšení oproti loňskému roku. V testu JetStream 3 získal 469 bodů, což je o 10 procent více než na začátku roku 2026. Testy byly provedeny na MacBooku Pro M5 s operačním systémem macOS 26.0.1. Jinými slovy pokud chcete, aby váš Chrome běhal nejrychleji ze všech, pořiďte si nejnovější hardware od Applu.

Výsledky benchmarků prohlížeče Google Chrome
Výsledky benchmarků prohlížeče Google Chrome

Google uvádí, že drží dvojí rekord mezi všemi prohlížeči a poráží všechny ostatní prohlížeče pro Mac, včetně Safari. Google přepracoval zpracování JavaScriptu, aby zvýšil své výsledky v benchmarkových testech, a to vynecháním zbytečných kroků při provádění a vkládáním asynchronních operací. Vkládání „rychlých cest“ pro běžné operace vedlo ke zvýšení rychlosti při mnoha každodenních úkolech.



Grafika kombinující loga Android a Chrome



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Byla také provedena vylepšení pro úlohy využívající WebAssembly a vykreslovací jádro Blink, přičemž podrobnosti jsou k dispozici na blogu Google Chromium. Gigant z Mountain View uvádí, že zlepšení v benchmarkových testech se pro uživatele prohlížeče Chrome promítnou do „výrazně rychlejšího“ prohlížení webových stránek. Ačkoli benchmarky nemusí vždy odpovídat uživatelskému zážitku, v případě Google Chrome si troufneme tvrdit, že mnoho lepších a rychlejších prohlížečů na trhu nenajdete.



MacBook Air s M5



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Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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