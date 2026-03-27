Nejrychlejší prohlížeč? Chrome na Androidu drtí veškerou konkurenci

- Chrome je aktuálně nejpopulárnější webový prohlížeč na světě
- S podílem okolo 70 % zcela dominuje trhu s prohlížeči
- Dle nejnovějších testů poráží konkurenci také v otázce rychlosti
Google představil prohlížeč Chrome v roce 2008 a ten se postupem času vypracoval v nejsilnějšího hráče v branži. Aktuálně ho používá zhruba 3,8 miliardy lidí po celém světě, jeho tržní podíl se pohybuje okolo 70 % a je dominantní jak v segmentu počítačů, tak mobilních telefonů. Nejnovější měření navíc ukazují, že vyniká i co se rychlosti týče.
Chrome je nejrychlejší prohlížeč
Google zveřejnil výsledky svých posledních testů v rámci systému Android a ty ukazují, že je tento systém nejrychlejší platforma, co se prohlížení webu týče. Tím je s největší pravděpodobností myšleno právě prohlížení webu v Google Chrome, protože ten je předinstalovaný na každém telefonu s Androidem.
Nové telefony s Androidem dosáhly nových rekordů v benchmarcích Speedometer a LoadLin, které jsou určeny pro měření výkonů webů. Google tento úspěch připisuje hluboké vertikální integraci napříč hardwarem, operačním systémem Android a enginem prohlížeče Chrome. Zjednodušeně by se dalo říct, že Android s Chromem je při prohlížení webu rychlejší než iOS se Safari.
Nejrychlejší surfování široko daleko
Benchmark Speedometer funguje tak, že nasimuluje akce uživatelů v reálném čase a změří latenci interakce při používání webového prohlížeče. Jedná se o jednu z hlavních metrik, které používají vývojáři prohlížečů k určení odezvy své platformy. První tři místa v nedávném testu obsadily nejmenované telefony s Androidem a čtvrtý běžel na neznámé platformě (zřejmě iOS).
Druhý benchmark LoadLin je relativně nový, vyvinuly ho týmy stojící za Androidem i prohlížečem Chrome a tato platforma simuluje celý proces načítání webových stránek a určuje, jak rychle se webová stránka zobrazí po kliknutí na odkaz. Zde dosahují telefony s Androidem až o 47 % lepšího výkonu než jiné systémy.
Rychlost díky optimalizaci
Google uvádí, že těchto zlepšených výsledků bylo dosaženo díky spolupráci s vybranými partnery SoC a OEM, se kterými se zaměřil na optimalizaci zásad prohlížeče Chrome a plánovače jádra. Díky tomu dosáhly některé vlajkové telefony lepších výkonů v prohlížení webu o 20 až 60 %, což znamená rychlejší načítání stránek o 4 až 6 % a rychlejší interakce o 6 až 9 %.