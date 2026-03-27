Nejrychlejší prohlížeč? Chrome na Androidu drtí veškerou konkurenci

Tomáš Zenkl 27. 3. 6:30
Grafika kombinující loga Android a Chrome
  • Chrome je aktuálně nejpopulárnější webový prohlížeč na světě
  • S podílem okolo 70 % zcela dominuje trhu s prohlížeči
  • Dle nejnovějších testů poráží konkurenci také v otázce rychlosti

Google představil prohlížeč Chrome v roce 2008 a ten se postupem času vypracoval v nejsilnějšího hráče v branži. Aktuálně ho používá zhruba 3,8 miliardy lidí po celém světě, jeho tržní podíl se pohybuje okolo 70 % a je dominantní jak v segmentu počítačů, tak mobilních telefonů. Nejnovější měření navíc ukazují, že vyniká i co se rychlosti týče.

Chrome je nejrychlejší prohlížeč

Google zveřejnil výsledky svých posledních testů v rámci systému Android a ty ukazují, že je tento systém nejrychlejší platforma, co se prohlížení webu týče. Tím je s největší pravděpodobností myšleno právě prohlížení webu v Google Chrome, protože ten je předinstalovaný na každém telefonu s Androidem.

Nové telefony s Androidem dosáhly nových rekordů v benchmarcích Speedometer a LoadLin, které jsou určeny pro měření výkonů webů. Google tento úspěch připisuje hluboké vertikální integraci napříč hardwarem, operačním systémem Android a enginem prohlížeče Chrome. Zjednodušeně by se dalo říct, že Android s Chromem je při prohlížení webu rychlejší než iOS se Safari.

Nejrychlejší surfování široko daleko

Benchmark Speedometer funguje tak, že nasimuluje akce uživatelů v reálném čase a změří latenci interakce při používání webového prohlížeče. Jedná se o jednu z hlavních metrik, které používají vývojáři prohlížečů k určení odezvy své platformy. První tři místa v nedávném testu obsadily nejmenované telefony s Androidem a čtvrtý běžel na neznámé platformě (zřejmě iOS).

Výsledky Androidu a nejmenované platformy v benchmarcích prohlížení webu

Druhý benchmark LoadLin je relativně nový, vyvinuly ho týmy stojící za Androidem i prohlížečem Chrome a tato platforma simuluje celý proces načítání webových stránek a určuje, jak rychle se webová stránka zobrazí po kliknutí na odkaz. Zde dosahují telefony s Androidem až o 47 % lepšího výkonu než jiné systémy.



Nepřehlédněte

Google zablokoval populární doplněk pro Chrome. Objevilo se u něj podezření na malware

Rychlost díky optimalizaci

Google uvádí, že těchto zlepšených výsledků bylo dosaženo díky spolupráci s vybranými partnery SoC a OEM, se kterými se zaměřil na optimalizaci zásad prohlížeče Chrome a plánovače jádra. Díky tomu dosáhly některé vlajkové telefony lepších výkonů v prohlížení webu o 20 až 60 %, což znamená rychlejší načítání stránek o 4 až 6 % a rychlejší interakce o 6 až 9 %.

V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

Další dnešní články

Galaxy Z Fold 8 Wide (4)
Úzký nebo široký? Podívejte se na obě chystané varianty Galaxy Z Fold 8 vedle sebe
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. včera 20:00
2
Vlajka Evropské unie v parlamentu (ilustrační obrázek)
Velké vítězství pro naše soukromí! Europoslanci zařízli šmírování v chatu
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 19:00
0
Grok zaplavily polonahé fotky v bikinách
Konec AI pornografie? EU zavádí přísný zákaz, myslí na to i české právo
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 18:00
0
Tajné vzkazy v Apple smajlících
Tajemství smajlíků na iPhonu. Spousta z nich má tajný vzkaz, znáte je všechny?
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 16:30
0

Kapitoly článku