Google zablokoval populární doplněk pro Chrome. Objevilo se u něj podezření na malware

- Google zablokoval oblíbený doplněk pro stahování obrázků z internetu
- Bylo objeveno, že potají upravuje adresy webových stránek a okrádá původce odkazu o provize
- Naštěstí se dají najít doplňky se stejnou funkcionalitou
Není nic otravnějšího, než když si z webu stáhnete obrázek a následně s ním nemůžete dále nakládat, jelikož se uložil ve formátu WebP, s nímž většina aplikací nespolupracuje. Tato nepříjemnost se dala donedávna obejít například instalací doplňku Save as Image Type pro webový prohlížeč, ovšem tento doplněk byl v tomto týdne zablokován – objevilo se u něj podezření na malware.
Oblíbený doplněk (nejen) pro Chrome končí
Doplněk Save as Image Type byl jednoduchý konvertor, který dokázal ukládat prakticky jakékoliv obrázky na internetu v široce podporovaných formátech JPG a PNG. Jeho použití bylo velmi jednoduché – postačilo na webu kliknout na libovolný obrázek pravým tlačítkem myši a v kontextové nabídce si vybrat, v jakém formátu má být stažen.
Ti, kdo měli tento doplněk nainstalovaný, dostali včera upozornění o jeho zablokování z důvodu nalezeného malwaru. Podle diskuzního vlákna na mikroblogovací síti Reddit tento doplněk potají modifikoval odkazy obsahují identifikátor partnera doporučujícího danou stránku (tzv. affiliate odkazy), čímž jej okrádal o provizi. Dělo se tak zejména na webových obchodech jako je Amazon nebo BestBuy. Podobné praktiky předloni prováděl i doplněk Honey sloužící v e-shopech k aktivaci slevových kuponů.
Google doplněk Save as Image Type ze svého obchodu odstranil a uživatelům přístup k němu zablokoval. Na jeho infikaci malwarem upozorňuje i prohlížeč Microsoft Edge. Naštěstí podobnou službu umí zajistit i jiné doplňky, podle diskutujících na síti Reddit lze použít například tyto dvě alternativy:
Oba doplňky fungují podobně jako zablokovaný Save as Image Type, druhý jmenovaný má dokonce velmi podobné uživatelské rozhraní. Nezbývá než doufat, že u těchto alternativ rovněž nedojde k infikaci.