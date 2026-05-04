iPhone inspirovaný motýlem? Revoluční design výročního modelu potvrdil další expert

- Unikátní design výročního iPhonu potvrzuje další insider
- Podle Marka Gurmana z Bloombergu na něm v Applu již pracují
- Kódové označení má podle exotického motýla, klíčovou roli má hrát design Liquid Glass
Apple pro rok 2027, na který připadá 20. výročí od představení prvního iPhonu, evidentně chystá něco opravdu speciálního. Několik relevantních insiderů potvrdilo příchod revolučního iPhonu, který má daleko přesahovat význam iPhonu X z roku 2017 nebo prvního skládacího iPhonu, který by měl být představen letos. A nyní se o očekávané novince pro příští rok rozpovídal i Mark Gurman ve svém newsletteru Power On.
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Výroční iPhone = revoluční iPhone
Insider agentury Bloomberg Mark Gurman byl ve skutečnosti vůbec první, kdo o podobném konceptu v kontextu výročního iPhonu pro rok 2027 informoval, konkrétně vloni v květnu. Uvedl tehdy, že Apple pracuje na iPhonu s téměř úplně skleněným tělem a displejem bez rámečků a výřezů a s přední kamerou pod displejem.
Spekulaci následně několikrát okomentoval čínský analytik Ming-Chi Kuo anebo oblíbený leaker @UniverseIce. Dle jeho informací nemá Apple přijít se zakřivením, jaké jsme mohli vidět v minulosti u telefonů s Androidem, ale s mnohem praktičtějším designem. Dojem displeje bez rámečků bude údajně navozen spíše prostřednictvím optické iluze.
Apple may define its next generation display as “Liquid Glass Display.”
It is not a traditional quad curved display, nor is it anything like the curved screen solutions we have seen on Android phones over the years. The curvature itself could be extremely subtle. What truly… pic.twitter.com/onj81yNWQf
— Ice Universe (@UniverseIce) April 27, 2026
„Samotné zakřivení by mohlo být velmi jemné. Skutečný vizuální dojem by mohl vytvářet sofistikovaný souboj optického lomu, struktur vedoucích světlo a pečlivě navržených optických iluzí. Konečným výsledkem by mohl být displej, u kterého rámeček téměř zmizí z dohledu, zatímco pohled z okrajů zůstane přirozený a nerušený,“ píše @UniverseIce.
Gurman: Design inspirovaný motýlem
S novým komentářem nyní přišel znovu Gurman, který zasazuje očekávaný „iPhone 2027“ do kontextu loňských softwarových aktualizací, které přijaly designový jazyk Liquid Glass (tekuté sklo); nový iPhone má ladit s těmito systémovými úpravami.
Podle Gurmana se o konceptu iPhonu se skleněnými, průhlednými prvky hovoří jako o projektu „Glasswing“. Glasswing je anglické označení pro motýla babočka skleněnokřídlá, jehož křídla působí díky mikroskopické struktuře jejich povrchu jako průhledná. Ten je pokryt drobnými nepravidelnými výčnělky, které rozptylují dopadající světlo a minimalizují jeho odraz, takže křídla působí téměř neviditelně.
„Tento název odkazuje na motýla Glasswing, jehož průhledná křídla inspirovala design se skleněnými hranami, které plynule přecházejí do displeje ze všech čtyř stran. Tato hardwarová změna s sebou nese i změny na straně softwaru. Nové rozhraní Liquid Glass od Applu je navrženo tak, aby vizuálně ladilo s tímto designem a vytvářelo jednotnější vzhled zařízení a jeho operačního systému,“ tvrdí Gurman v nejnovějším vydání Power On.
Jinými slovy Gurman tvrdí, že přechod na skleněný design v iOS 27 není náhodný a odpovídá dlouhodobější koncepci, do které zapadá i poslední výrazný redesign operačních systémů. Dlužno podotknout, že obojí – tedy design hardwaru i softwaru – má od začátku letošního roku na starosti nastupující ředitel Applu John Ternus. Ten tak může již příští rok naplno ukázat svůj příspěvek do dlouhodobé filosofie značky Apple, tedy syntézu hardwaru a softwaru.
Naše setkání s Johnem Ternusem
Já osobně jsem se s Johnem Ternusem setkal již dvakrát – na londýnské premiéře čipu M4 a iPadu Pro v květnu 2024 a pak také na mnichovském novinářském briefingu k novým iPhonům 17. Setkání s novináři si užívá, je jistý ve svých prohlášeních a působí, že má i dobrou znalost prostředí a trhu. Až čas ukáže, ale i nám se jeví jako ideální nástupce Tima Cooka v roli CEO společnosti Apple.