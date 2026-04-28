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Takto má vypadat výroční iPhone. Pokud se design potvrdí, bude to revoluce

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 28. 4. 18:00
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Možná podoba „výročního“ iPhone (20. narozeniny) se speciálním typem displeje
  • Apple se chystá na jednu z nejvýznamnějších událostí své existence
  • Příští rok uplyne přesně 20 let od premiéry prvního iPhonu
  • Kalifornský gigant k této příležitosti chystá něco vskutku unikátního

Úplně první iPhone, který zcela změnil segment mobilních telefonů, byl představen v roce 2007 a příští rok tedy od jeho premiéry uběhne kulatých 20 let. Apple k tomuto významnému výročí připravuje něco ojedinělého. Měli bychom se dočkat telefonu, který bude podobně pokrokový jako ikonický iPhone X, jehož prostřednictvím oslavila slavná značka desáté výročí iPhonu.

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Displej se zaoblením na všech stranách

V souvislosti s tímto výročním iPhonem, jehož oficiální jméno prozatím není známo, se nejvíce spekuluje o displeji. Ten by měl být opravdu pokrokový a představovat něco, co v mobilní branži nevídáme až tak často. V segmentu skládaček se Apple snaží dosáhnout ohebného displeje bez předělu a u klasických telefonů je ve hře panel bez bočních rámečků.

Jedna z možných podob výročního iPhonu
Jedna z možných podob výročního iPhonu

Kalifornský gigant by mohl tento panel označovat jako Liquid Glass Display a jeho hlavním prvkem má být čtyřnásobné zakřivení, tedy zaoblení na všech jeho stranách. To samozřejmě není nic nového – tento prvek do světa mobilních telefonů přinesl například Honor, a to prostřednictvím první generace své řady Magic v roce 2018.

V hlavní roli optická iluze

S několika informacemi o tomto čtyřnásobně zaobleném displeji, včetně jeho renderu, přišel známý informátor IceUniverse. Dle jeho zpráv se nejedná o zakřivení, jaké jsme mohli vidět v minulosti právě u telefonů s Androidem, ale je mnohem méně nápadné. Dojem displeje prostého rámečků bude navozen spíše prostřednictvím optické iluze.

Nejnovější render výročního iPhonu
Nejnovější render výročního iPhonu

Bezrámečkový panel by měla u výročního iPhonu tvořit sofistikovaná kombinace optického lomu a struktur pro vedení světla. Displej by měl přes okraje přetékat jako tekutina, ale zároveň působit přirozeně, nerušeně a čistě jako sklo. Mohli bychom se dočkat zcela nového pojetí displejů, i když tento nový panel nebude ani tak o převratné technologii jako spíše o novém způsobu její aplikace.



Spekulovaná podoba výročního iPhonu



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S výřezem, nebo bez?

Výroční iPhone X byl prvním iPhonem, který nabídl displej přes takřka celou plochu telefonu a nevzhledný horní rámeček nahradil podlouhlým výřezem. Nástupce k 20. výročí by se mohl stát prvním iPhonem, který se tohoto prvku naopak kompletně zbaví a nabídne ničím nerušenou zobrazovací plochu (nebo ho alespoň omezí na malý průstřel).

V tomto směru prozatím panují dohady a není jasné, zda Apple do uvedení tohoto očekávaného telefonu stihne do displeje integrovat všechny nezbytné prvky. Je ale pravděpodobné, že právě práce na displeji výročního iPhonu má v Cupertinu vysokou prioritu, protože toto významné datum se rychle blíží a Apple bude muset přijít s něčím opravdu výjimečným.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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