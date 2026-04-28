Takto má vypadat výroční iPhone. Pokud se design potvrdí, bude to revoluce

- Apple se chystá na jednu z nejvýznamnějších událostí své existence
- Příští rok uplyne přesně 20 let od premiéry prvního iPhonu
- Kalifornský gigant k této příležitosti chystá něco vskutku unikátního
Úplně první iPhone, který zcela změnil segment mobilních telefonů, byl představen v roce 2007 a příští rok tedy od jeho premiéry uběhne kulatých 20 let. Apple k tomuto významnému výročí připravuje něco ojedinělého. Měli bychom se dočkat telefonu, který bude podobně pokrokový jako ikonický iPhone X, jehož prostřednictvím oslavila slavná značka desáté výročí iPhonu.
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Displej se zaoblením na všech stranách
V souvislosti s tímto výročním iPhonem, jehož oficiální jméno prozatím není známo, se nejvíce spekuluje o displeji. Ten by měl být opravdu pokrokový a představovat něco, co v mobilní branži nevídáme až tak často. V segmentu skládaček se Apple snaží dosáhnout ohebného displeje bez předělu a u klasických telefonů je ve hře panel bez bočních rámečků.
Kalifornský gigant by mohl tento panel označovat jako Liquid Glass Display a jeho hlavním prvkem má být čtyřnásobné zakřivení, tedy zaoblení na všech jeho stranách. To samozřejmě není nic nového – tento prvek do světa mobilních telefonů přinesl například Honor, a to prostřednictvím první generace své řady Magic v roce 2018.
The rumoured 20th-gen iPhone is said to be a curved, pebble like slab of glass, featuring an ever so slight curvature around the display that hides the bezels completely.
Liquid Glass UI elements would make way more sense on that kind of hardware.
It’s gonna be so beautiful.… pic.twitter.com/t9ZGyLxBHo
— Shishir (@ShishirShelke1) April 28, 2026
V hlavní roli optická iluze
S několika informacemi o tomto čtyřnásobně zaobleném displeji, včetně jeho renderu, přišel známý informátor IceUniverse. Dle jeho zpráv se nejedná o zakřivení, jaké jsme mohli vidět v minulosti právě u telefonů s Androidem, ale je mnohem méně nápadné. Dojem displeje prostého rámečků bude navozen spíše prostřednictvím optické iluze.
Bezrámečkový panel by měla u výročního iPhonu tvořit sofistikovaná kombinace optického lomu a struktur pro vedení světla. Displej by měl přes okraje přetékat jako tekutina, ale zároveň působit přirozeně, nerušeně a čistě jako sklo. Mohli bychom se dočkat zcela nového pojetí displejů, i když tento nový panel nebude ani tak o převratné technologii jako spíše o novém způsobu její aplikace.
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S výřezem, nebo bez?
Výroční iPhone X byl prvním iPhonem, který nabídl displej přes takřka celou plochu telefonu a nevzhledný horní rámeček nahradil podlouhlým výřezem. Nástupce k 20. výročí by se mohl stát prvním iPhonem, který se tohoto prvku naopak kompletně zbaví a nabídne ničím nerušenou zobrazovací plochu (nebo ho alespoň omezí na malý průstřel).
V tomto směru prozatím panují dohady a není jasné, zda Apple do uvedení tohoto očekávaného telefonu stihne do displeje integrovat všechny nezbytné prvky. Je ale pravděpodobné, že právě práce na displeji výročního iPhonu má v Cupertinu vysokou prioritu, protože toto významné datum se rychle blíží a Apple bude muset přijít s něčím opravdu výjimečným.