TOPlist

iPhone X byl jen začátek: Apple ke 20. výročí chystá displej, nad kterým se bude tajit dech

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 26. 4. 20:30
35
Spekulovaná podoba výročního iPhonu
  • Na výročním iPhonu si Apple podle všeho dá záležet
  • Kromě designu má hrát prim zcela nový typ displeje
  • Jestli všechny své plány stihne gigant z Cupertina realizovat, se dozvíme v roce 2027

Apple své produkty meziročně vylepšuje „v mezích zákona“ a rozhodně se nedá říci, že by každý rok přinášel revoluci v daném odvětví. Když ale chce, umí překvapit, jako se mu to podařilo například v případě iPhonu X, jenž hned v několika ohledech změnil pravidla hry v segmentu chytrých telefonů. Ačkoli u výročních Apple Watch se gigant z Cupertina příliš nepřekonal, v případě iPhonu k 20. výročí se očekává, že se Apple vytasí s něčím mimořádným.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Design, který má potenciál změnit celý trh

Apple údajně zvažuje radikální redesign iPhonu k 20. výročí, který by mohl přinést displej zcela bez rámečků a se zakřivením po všech čtyřech stranách. Nejnovější informace z dodavatelského řetězce pocházejí od známého leakera Digital Chat Station, který své spekulace zveřejňuje na čínské sociální síti Weibo. Kromě toho uvádí, že Apple požaduje od svého dodavatele, kterým je jinak jeho velký rival Samsung, displej bez polarizační vrstvy.

Toto tvrzení se shoduje se zprávou ze září 2025, která uváděla, že Apple nasadí technologii OLED od Samsungu nazvanou COE (Color Filter on Encapsulation), aby byl displej iPhonu k 20. výročí jasnější a tenčí než předchozí panely. Za tímto účelem prý Apple chce od Samsungu čtyřstranně zakřivený panel, který využívá „mikro-zakřivení“, aby byl zahnutý jen velmi mírně, na rozdíl od výrazně zakřivených okrajů některých stávajících panelů jihokorejského výrobce.



iPhone bez rámečků



Nepřehlédněte

iPhone 20 jako nová ikona? Spekulace o oblém designu nabírají na síle

V roce 2027 uplyne 20 let od uvedení iPhonu a Apple údajně chce vytvořit špičkový celoskleněný model, který nebude mít v displeji žádné výřezy. Analytik v oblasti displejů Ross Young uvedl, že Apple nebude mít pro iPhone z roku 2027 připravenou funkci Face ID pod displejem, ale jiní informátoři si myslí, že to nakonec stihne. Pokud se Applu nepodaří umístit vše pod displej, můžeme se dočkat nějaké formy kompromisu, která bude zahrnovat miniaturní výřez. Nejnovější spekulace naznačují, že Apple pro Phone pro rok 2027 stále testuje poddisplejovou kameru, takže vše ještě není ztraceno.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Vstoupit do diskuze (35)
Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

Další dnešní články

Chytré hodinky Vivo Watch GT 2
Vivo Watch GT 2 recenze: chuťovka pro nenáročné (a šetřivé)
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 19:00
0
Gears 5
Nedoceněná hra od Microsoftu právě zlevnila na historické minimum, nenechte si ji ujít
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík 13:30
0
Snímek ze seriálu The Shards
Srpen bude na Disney+ nabitý k prasknutí. Tyhle novinky vás přikovají k obrazovce
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 12:00
0
Redmi Note 17 Pro v modré barvě
Redmi Note 17 v globální verzi: známe parametry i evropské ceny
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 8:00
3

Kapitoly článku