iPhone X byl jen začátek: Apple ke 20. výročí chystá displej, nad kterým se bude tajit dech

- Na výročním iPhonu si Apple podle všeho dá záležet
- Kromě designu má hrát prim zcela nový typ displeje
- Jestli všechny své plány stihne gigant z Cupertina realizovat, se dozvíme v roce 2027
Apple své produkty meziročně vylepšuje „v mezích zákona“ a rozhodně se nedá říci, že by každý rok přinášel revoluci v daném odvětví. Když ale chce, umí překvapit, jako se mu to podařilo například v případě iPhonu X, jenž hned v několika ohledech změnil pravidla hry v segmentu chytrých telefonů. Ačkoli u výročních Apple Watch se gigant z Cupertina příliš nepřekonal, v případě iPhonu k 20. výročí se očekává, že se Apple vytasí s něčím mimořádným.
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Design, který má potenciál změnit celý trh
Apple údajně zvažuje radikální redesign iPhonu k 20. výročí, který by mohl přinést displej zcela bez rámečků a se zakřivením po všech čtyřech stranách. Nejnovější informace z dodavatelského řetězce pocházejí od známého leakera Digital Chat Station, který své spekulace zveřejňuje na čínské sociální síti Weibo. Kromě toho uvádí, že Apple požaduje od svého dodavatele, kterým je jinak jeho velký rival Samsung, displej bez polarizační vrstvy.
Toto tvrzení se shoduje se zprávou ze září 2025, která uváděla, že Apple nasadí technologii OLED od Samsungu nazvanou COE (Color Filter on Encapsulation), aby byl displej iPhonu k 20. výročí jasnější a tenčí než předchozí panely. Za tímto účelem prý Apple chce od Samsungu čtyřstranně zakřivený panel, který využívá „mikro-zakřivení“, aby byl zahnutý jen velmi mírně, na rozdíl od výrazně zakřivených okrajů některých stávajících panelů jihokorejského výrobce.
V roce 2027 uplyne 20 let od uvedení iPhonu a Apple údajně chce vytvořit špičkový celoskleněný model, který nebude mít v displeji žádné výřezy. Analytik v oblasti displejů Ross Young uvedl, že Apple nebude mít pro iPhone z roku 2027 připravenou funkci Face ID pod displejem, ale jiní informátoři si myslí, že to nakonec stihne. Pokud se Applu nepodaří umístit vše pod displej, můžeme se dočkat nějaké formy kompromisu, která bude zahrnovat miniaturní výřez. Nejnovější spekulace naznačují, že Apple pro Phone pro rok 2027 stále testuje poddisplejovou kameru, takže vše ještě není ztraceno.