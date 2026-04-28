Prémiový zvuk, zlomek ceny. Galaxy Buds 3 jsou s tímto kódem o 20 % levnější

- Sleva 20 % na sluchátka Samsung s unikátním kódem
- Galaxy Buds3 pořídíte díky kódu za pouhých 3 192 Kč
- Prémiové Galaxy Buds3 Pro zlevní na výsledných 4 392 Kč
Jako čtenáři tohoto článku máte možnost ulovit bezdrátová sluchátka Samsungu se speciální 20% slevou. Přinášíme vám unikátní slevový kód „buds20“, se kterým srazíte cenu Galaxy Buds3 jen na 3 192 Kč. Galaxy Buds 3 Pro si pak zlevníte o více než tisícovku.
Galaxy Buds3: Maximální pohodlí a skvělý zvuk
Samsung Galaxy Buds3 sází na inovovaný otevřený design, který perfektně padne do uší a netlačí ani při celodenním nošení. Sluchátka nabízejí skvělou kvalitu zvuku, čisté hovory bez rušivých elementů a funkci aktivního potlačení hluku (ANC). Díky umělé inteligenci Galaxy AI navíc dokážou optimalizovat zvuk přesně podle toho, jak je máte v uších zrovna nasazená.
Galaxy Buds3 Pro: špunty pro náročnější posluchače
Naproti tomu Galaxy Buds3 Pro jsou špuntová sluchátka a nabízí pokročilý dvoupásmový reproduktor pro Hi-Res poslech a brilantní výšky i hluboké basy. Adaptivní tlumení hluku chytrým způsobem analyzuje vaše okolí a propustí k vám jen ty zvuky, které potřebujete slyšet (například sirény nebo hlasy). Prémiový dojem pak dokreslují stylové svítící proužky (Blade Lights) na nožičkách sluchátek.
Slevový kód „buds20“ stačí zadat v nákupním košíku. Po jeho aplikaci se ceny sníží na:
- Galaxy Buds3 jen za 3 192 Kč (běžně 3 990 Kč)
- Galaxy Buds3 Pro jen za 4 392 Kč (běžně 5 490 Kč)