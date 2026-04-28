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Prémiový zvuk, zlomek ceny. Galaxy Buds 3 jsou s tímto kódem o 20 % levnější

PR článek
PR článek 28. 4. 7:00
Sluchátka Samsung Galaxy Buds 3 Pro
  • Sleva 20 % na sluchátka Samsung s unikátním kódem
  • Galaxy Buds3 pořídíte díky kódu za pouhých 3 192 Kč
  • Prémiové Galaxy Buds3 Pro zlevní na výsledných 4 392 Kč

Jako čtenáři tohoto článku máte možnost ulovit bezdrátová sluchátka Samsungu se speciální 20% slevou. Přinášíme vám unikátní slevový kód „buds20“, se kterým srazíte cenu Galaxy Buds3 jen na 3 192 Kč. Galaxy Buds 3 Pro si pak zlevníte o více než tisícovku.

Galaxy Buds3: Maximální pohodlí a skvělý zvuk

Samsung Galaxy Buds3 sází na inovovaný otevřený design, který perfektně padne do uší a netlačí ani při celodenním nošení. Sluchátka nabízejí skvělou kvalitu zvuku, čisté hovory bez rušivých elementů a funkci aktivního potlačení hluku (ANC). Díky umělé inteligenci Galaxy AI navíc dokážou optimalizovat zvuk přesně podle toho, jak je máte v uších zrovna nasazená.

Sluchátka Samsung Galaxy Buds 3 Pro

Galaxy Buds3 Pro: špunty pro náročnější posluchače

Naproti tomu Galaxy Buds3 Pro jsou špuntová sluchátka a nabízí pokročilý dvoupásmový reproduktor pro Hi-Res poslech a brilantní výšky i hluboké basy. Adaptivní tlumení hluku chytrým způsobem analyzuje vaše okolí a propustí k vám jen ty zvuky, které potřebujete slyšet (například sirény nebo hlasy). Prémiový dojem pak dokreslují stylové svítící proužky (Blade Lights) na nožičkách sluchátek.

Slevový kód „buds20“ stačí zadat v nákupním košíku. Po jeho aplikaci se ceny sníží na:

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Autor článku PR článek
PR článek
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