Apple musí šetřit. iPhone 18 si oproti svému předchůdci pohorší hned ve dvou věcech

- Paměťová krize dopadá i na Apple
- Firma z Cupertina přemýšlí, jak na výrobě budoucích iPhonů ušetřit
- Chystaný iPhone 18 si například oproti stávající generaci v některých oblastech pohorší
Apple v letošním roce poměrně výrazně změní harmonogram uvádění nových iPhonů na trh. Zatímco dosud jsme byli zvyklí každý podzim přivítat čtyři nové iPhony, na letošní zářijové keynote budou představeny pouze prémiové modely s přídomkem „Pro“ a společně s nimi první iPhone s ohebným displejem. Na levnější iPhony si budeme muset počkat až do jara příštího roku, kdy by měla dorazit trojice iPhone 18, iPhone 18e a iPhone Air 2.
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iPhone 18: ústupky kvůli nižší ceně
Přestože se premiéra nových základních iPhonů odehraje až za rok, už nyní se objevují informace o tom, co Apple chystá. Bohužel se jedná o neveselé čtení, minimálně v případě iPhonu 18 – ten by si měl podle informátora Fixed Focus Digital oproti současnému iPhonu 17 minimálně ve dvou oblastech pohoršit.
Stejně jako ostatní výrobci, i Apple musí řešit dopady současné paměťové krize. Americký gigant zatím zvládá konkurovat díky velkým skladovým zásobám, nicméně v blízké budoucnosti bude nucen zasáhnout, a to buď zvýšením cen koncových produktů, anebo optimalizací vybraných nákladů. U iPhonu 18 jsou aktuálně zvažována dvě úsporná řešení, a to v oblasti displeje a čipsetu.
Aby Apple nemusel u iPhonu 18 zvýšit základní cenu, chystá úsporné opatření v oblasti displeje. Obrazovka iPhonu 18 si má ponechat současnou úhlopříčku, rozlišení i obnovovací frekvenci, počítat ale máme s nižším maximálním jasem. Displej iPhonu 17 je možné vybudit až do světelnosti 3 000 nitů, kolik to bude u iPhonu 18, zatím nevíme.
Další úsporné opatření se má týkat čipsetu. Zatímco iPhone 17 dostal do výbavy čip A19 s pěti grafickými jádry, čip pro iPhone 18 má mít pouze čtyři – tímto se smaže výkonnostní rozdíl mezi iPhonem 18 a levnějším iPhonem 18e. Chystaný čipset pro tyto iPhony se údajně nebude jmenovat A20, ale jinak, aby firma z Cupertina omluvila mezigenerační downgrade.
Přestože iPhone 18 a 18e budou sdílet společný čip, budou navenek odlišní – druhý jmenovaný bude nadále vybaven širokým výřezem pro selfie kamerku a pouze jedním fotoaparátem na zádech.