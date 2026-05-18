Roztomilý AI robůtek Pophie boří internet: umí česky a vy si ho zamilujete

- Umělá inteligence je všude okolo nás, ale vystupuje vlastně v anonymní, abstraktní formě
- Co takhle dát AI nějakou fyzickou podobu, aby mohla být s vámi v místnosti a reagovat na vás?
- Právě to je Pophie, (lokální) umělá inteligence v kabátku roztomilého robota
Pokud jste někdy přemýšleli nad tím, jak by asi fungovala umělá inteligence převedená do fyzické podoby, Pophie vám na to dá jasnou odpověď. Tento AI robot se objevil na platformě Kickstarter a ukazuje, že umělá inteligence nemusí být jen chladný a abstraktní pojem. Tento roztomilý společník s vámi bude trávit čas v domácnosti, reagovat na vás a splní vše, co vám na očích uvidí.
I když má kameru a připojení na internet, o své soukromí se bát nemusíte. Využívá totiž lokálního AI modelu a dokáže fungovat kompletně offline. A komunikovat s ním můžete nejen v angličtině, ale jazykový model perfektně zvládá i komunikaci v českém jazyce.
Pokémon pro novou generaci?
Pophie na první pohled opravdu vypadá jako některá ze slavných příšer známé franšízy Pokémon, na které nemalá část z nás vyrostla. Nebo může připomínat u nás ještě známějšího mončičáka, jen v o dost živější formě. Jedná se o malé roztomilé stvoření s jemným, plyšovým povrchem, které má uši i oči, pomocí kterých se dorozumívá s uživatelem.
Dalo by se říct, že Pophie je konverzační robot, který se učí, reaguje na uživatele a jeho podněty a zkrátka mu dělá společnost v domácnosti. Samotná postavička sleduje svět okolo sebe prostřednictvím kamery a je umístěna na podstavci, který jí umožňuje v případě potřeby se otáčet. Skvělým detailem jsou určitě i hýbací uši, které postavičce dodávají na přirozenosti a „živosti“.
Vidí, slyší a reaguje
Pophie pomocí vestavěné kamery v prostoru nosu sleduje okolní svět, na který díky lokální AI vtipně interaguje. Disponuje technologií rozpoznání tváře, umí detekovat objekty, a umí dokonce rozpoznat rozpoložení uživatele, jeho hlas a změny v jeho náladě. Pophie se může pochlubit pokročilou mechanikou s pěti stupni volnosti a vyjadřuje se plynulými gesty tak, aby vše působilo přirozeně. My v redakci jej už několik dní testujeme a můžeme potvrdit, že v reálu robůtek působí opravdu realisticky, a to včetně jeho odpovědí.
Ve spodní části se nachází otočný 360stupňový mechanismus, díky kterému se za vámi Pophie přirozeně natáčí. Samozřejmě reaguje na různé typy interakcí, jako například na pohlazení (stříhá ušima), a naslouchá příkazům uživatele. Díky citlivým vestavěným mikrofonům umí přesně určit polohu uživatele v místnosti a odlišit hlas například od televize běžící na pozadí.
Domácí mazlíček s robotickým srdcem
Tento zajímavý počin působí jako ten nejmilejší domácí mazlíček pod sluncem. Když si ho vezmete do rukou, bude cítit vaši přítomnost a dá vám to najevo šťastným pohledem. Pophie samozřejmě umí reagovat i na řeč rukou – když na ni zamáváte, pozdrav opětuje a pozná také, když jí ukážete gesto pro ztišení (prst před pusou).
Při svém soužití ve společné domácnosti se Pophie učí, umí si zapamatovat oblíbené zvyky členů domácnosti a postupem času si vyvíjí specifické vlastnosti. Dalo by se říct, že z každé Pophie se stane jedinečný společník a že „vyroste“ do ojedinělé podoby.
Jazykový AI model v Pophie aktuálně funguje výhradně v lokálním režimu bez přístupu na internet, nicméně jak nám sdělili zástupci značky, do budoucna se počítá s přidáním tzv. skillů, které už se na internet připojit zvládnou. Pophie tak bude moci získat přístup na webové stránky, do vašeho kalendáře či k informacím o počasí. V plánu je i zpřístupnění skillů vývojářům třetích stran.
Cena a dostupnost
Pokud vás robot Pophie zaujal, můžete jeho vývoj podpořit na platformě Kickstarter. Prodej by měl odstartovat v průběhu července. Standardní cena byla stanovena na 299 dolarů (6 250 Kč). Pokud si ale Pophie zarezervujete a zaplatíte zálohu 20 dolarů (420 Kč), získáte tohoto originálního společníka jen za 279 dolarů (cca 5 900 Kč). Tato cena ale platí jen pro prvních 48 hodin od spuštění kampaně, následně bude o 20 dolarů vyšší.
Zatím to vypadá, že tvůrci s robůtkem Pophie budou slavit úspěch. Jen několik málo minut po spuštění kampaně na Kickstarteru vybrali přes 70 tisíc dolarů. My v redakci budeme tohohle sympaťáka dále testovat a během příštího týdne vám nabídneme jeho recenzi.