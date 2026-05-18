Konečně! Windows 11 brzy dostanou tyto skvělé novinky, uživatelé po nich roky volali

- Microsoft vrátí do Windows 11 některé funkce, které odstranil při přechodu z Windows 10
- Hlavní panel bude mít dvě velikosti a půjde jej umístit na libovolnou stranu obrazovky
- Nabídka Start nabídne širší možnosti přizpůsobení
Microsoft si pro letošní rok stanovil za cíl opravit Windows 11. Pro tyto účely Redmondští založili iniciativu Windows K2, která má nejpopulárnějšímu desktopovému systému vrátit lesk – zvýšit jeho výkonnost, opravit chyby, omezit umělou inteligenci a vrátit některé funkce, na které byli uživatelé z předchozích generací zvyklí. Poslední zmíněné položce se bude věnovat chystané testovací sestavení Windows 11 v programu Windows Insider.
Hlavní panel na libovolném místě
Jedna z nejbolestivějších ztrát při přechodu z Windows 10 na Windows 11 byla bezesporu nemožnost připnout si hlavní panel na libovolnou stranu displeje. Microsoft stanovil jako jediné povolené místo spodní stranu obrazovky a pět let si za svým rozhodnutím stál.
Hlasité nářky uživatelů ale přinutili inženýry Microsoftu konat – v letošním roce se do Windows vrátí možnost připnout hlavní panel nejen dolů, ale i nalevo, napravo a nahoru. U každé z těchto pozic si uživatel bude moci vybrat, zda chce mít ikony na hlavním panelu vystředěné, anebo seskupené doleva (horizontální orientace) či nahoru (vertikální orientace).
Pokud zvolíte vertikální orientaci a zároveň aktivujete položku „Nikdy nekombinovat tlačítka na hlavním panelu“, dostanete u každého řádku ikonu i popis, který usnadní identifikaci jednotlivých oken.
Kompaktní hlavní panel
Microsoft do hry vrátí i možnost změnit velikost hlavního panelu. V současné verzi Windows 11 existuje pouze jediná velikost, v příští velké aktualizaci přibude možnost přepnutí do kompaktní verze. To se může hodit ve chvílích, kdy ve výšce obrazovky záleží na každém pixelu. Ikony v nižším hlavním panelu budou mít menší velikost, což znamená, že se jich vedle sebe vejde víc.
Malá nebo velká nabídka Start
S novým hlavním panelem přijde i nová nabídka Start, která bude při otvírání respektovat umístění hlavního panelu a zarovnání ikon v něm. Microsoft navíc nově umožní širší změny v rámci samotné nabídky, uživatelé si například budou moci vybrat ze dvou velikostí. Nabídka Start má dvě velikosti již nyní, změna ale probíhá automaticky na základě velikosti a rozlišení displeje. V budoucnu bude změna velikosti v rukách uživatele.
Více možností přizpůsobení bude k dispozici i uvnitř nabídky Start. Současné rozdělení do tří sekcí (připnuté, doporučené a vše) zůstane zachováno, uživatel ale nově bude moci každou ze sekcí zcela vypnout. Vypnutí sekce „doporučené“ v nabídce Start bude nově pracovat nezávisle na zbytku systému – deaktivací v nabídce Start již nebude docházet ke schování doporučených položek v kontextových menu a v Průzkumníkovi souborů.
Sekce „doporučené“ sama o sobě podstoupí významné změny. Microsoft ji přejmenuje na „nedávné“, což má lépe odrážet druh zobrazovaných položek – zobrazovat totiž bude primárně nedávno nainstalované aplikace a nedávno použité soubory. Tento výběr má být navíc výrazně relevantnější, aby se uživatel vždy dostal k položkám, které opravdu potřebuje.
Poslední novinkou v rámci nabídky Start má být možnost odstranit zobrazení jména a profilové fotografie.
Další chystané změny
Výše popsané novinky se mají objevit v programu Insider (kanál Experimental) někdy v příštích týdnech, část je dokonce dostupná již nyní. Microsoft nicméně nehodlá v přísunu vylepšení polevovat a minimálně pro hlavní panel chystá další novinky:
- automatické skrývání hlavního panelu a optimalizace pro tablety,
- dotyková gesta pro všechny orientace hlavního panelu,
- zobrazení vyhledávacího pole v alternativních pozicích (zatím je k dispozici pouze ikona).
Redmondští koketují i s dalšími změnami, jako je možnost zvolit pro každý monitor jinou pozici hlavního panelu nebo změnu orientace způsobem drag and drop. Tyto položky ale zatím nejsou připravené ani pro testovací prostředí – Microsoft je nejprve chce vyladit tak, aby byly stoprocentně funkční a nedocházelo například k nechtěným přesunům.
Novinky v hlavním panelu a v nabídce Start se do ostré verze Windows 11 dostanou pravděpodobně při příští velké aktualizaci (26H2), která bude zřejmě vydána někdy na přelomu září a října letošního roku.