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Windows 11 čeká velká rekonstrukce: projekt K2 má zlepšit výkon a sjednotit design

Jakub Karásek
Jakub Karásek 3. 5. 18:00
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Muž sedící u počítače
  • Microsoft chystá ve Windows 11 velkou revoluci
  • Systém projde rekonstrukcí, která má zvýšit výkon, sjednotit grafiku a vrátit některé funkce
  • Celý balík změn je připravován v rámci iniciativy Windows K2

Systém Windows 11 je s námi již pět let a zatím se zdá, že se do důchodu nechystá. Sem tam se sice objeví spekulace o nástupnické verzi, podle serveru Windows Central se jí ale nedočkáme dříve než v příštím roce. Do té doby se chce Microsoft ve velké míře věnovat „jedenáctkám“, které v letošním roce čeká radikální úklid – Redmondští pro tyto účely dokonce založili speciální iniciativu nazvanou Windows K2.

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Kapitoly
Windows K2: velký úklid Windows 11
Vyšší výkon a větší spolehlivost
Sjednocení rozhraní, návrat starých funkcí
Lepší spolupráce s Insidery

Windows K2: velký úklid Windows 11

Microsoft v posledních letech upravoval Windows 11 poměrně živelně – průběžně do systému přidával nové funkce (zejména ty spojené s umělou inteligencí), ale naprosto opomněl věnovat se optimalizaci výkonu a spolehlivosti. Z Windows 11 se tak stal roztříštěný a nekonzistentní systém, který na některých konfiguracích může trpět i poměrně závažnými potížemi. Kvantita porazila kvalitu.

Tablet s Windows 11 (ilustrační obrázek)
Tablet s Windows 11 (ilustrační obrázek)

Projekt Windows K2 vznikl v druhé polovině loňského roku proto, aby vrátil systému Windows 11 ztracený lesk a vyřešil jeho dlouhodobé problémy. Cílem tohoto projektu je sjednotit roztříštěné součástí systému, přepsat staré komponenty, zlepšit výkon a stabilitu, modernizovat UI a lépe do systému integrovat funkce využívající umělou inteligenci.

Vyšší výkon a větší spolehlivost

Prioritou číslo jedna je v rámci projektu Windows K2 zvýšení výkonu a spolehlivosti. V průběhu posledních let došlo k průběžnému zpomalování esenciálních součástí, jako je nabídka Start, Průzkumník souborů, otvírání kontextových nabídek nebo spouštění her. Windows 11 dokonce v některých benchmarcích prohrávají v přímém souboji se staršími Windows 10.

Herní konzole Xbox Ally

Novým etalonem výkonnosti se pro Microsoft překvapivě stal systém steamOS, který umí z her vytěžit maximum. Redmondští chtějí v rámci iniciativy K2 docílit toho, aby hry na totožném hardwaru běžely stejně jak na steamOS, tak na Windows 11. „Jedenáctky“ mají rovněž lépe pracovat s operační pamětí (zejména v klidovém režimu) a celkově má být snížena jejich náročnost, aby lépe fungovaly i na levném hardwaru.

Významné zlepšení se má dotknout i Průzkumníka souborů, u kterého má být zrychleno spouštění, navigace, zpracování souborů i vyhledávání. I v tomto případě si Microsoft našel benchmark, kterým má být souborový manažer File Pilot.



Muž sedící u počítače



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Úprav dozná také služba Windows Update, která má být méně rušivá a předvídatelná. Aktualizace vyžadující restart mají přicházet pouze jednou měsíčně, při této příležitosti má docházet k případným aktualizacím ovladačů zvuku a grafiky. Už by se nemělo stávat, že k updatům těchto ovladačů dochází během aktivního používání, což mnohdy vede k výpadkům obrazu nebo zvuku.

Sjednocení rozhraní, návrat starých funkcí

Systém Windows 11 v současné podobě také trpí mnoha nedostatky v uživatelském prostředí a funkční výbavě. Na jednu stranu Microsoft odstranil některé funkce, které si uživatelé ve starších verzích oblíbili, na druhou stranu v systému ponechal některé historické relikty, které tříští celkovou konzistentnost.

Hlavní panel na levé straně

Do první škatulky patří přesouvání hlavního panelu na libovolnou stranu obrazovky. Po této funkci uživatelé volají již od představení Windows 11, Microsoft ale na její implementaci pracuje teprve nyní. Redmondští původně neplánovali tuto funkci vracet, ale komunita byla v tomto případě dosti hlasitá.

Dialog pro přesun hlavního panelu
Dialog pro přesun hlavního panelu

Iniciativa Windows K2 také nutí interní týmy Microsoftu využívat hlavní framework WinUI 3, který má ze systému vymýtit graficky zastaralé dialogy, staré nabídky a další nekonzistentní prvky. První viditelné změny budou patrné v novém designu okna Spustit a v Ovládacích panelech.

Nová podoba nabídky Spustit
Nová podoba nabídky Spustit

Všechny prvky využívající framework WinUI 3 mají navíc zrychlit, a to díky novému systémovému kompozitoru. Ten má snižovat latenci a paměťovou zátěž napříč celým uživatelským rozhraním – v nabídce Start, v Panelu úloh apod. Nabídka Start má být až o 60 procent rychlejší než ta stávající a kromě toho se konečně dočká více možností personalizace, jako je změna velikosti nebo schování některých položek. Ze Startu mají konečně také zmizet reklamy.

Lepší spolupráce s Insidery

Jedním z odrazových můstků obnovení důvěry je také nedávné přepracování programu Windows Insider. Redmondští zjednodušili původní čtveřici kanálů přísunu nových funkcí a nahradili je dvěma – Experimental a Beta. V prvním si mohou Insideři vyzkoušet novinky v raném vývoji, v druhém získají stabilní náhled.

Program Windows Insider

Microsoft chce komunitu Windows Insiderů znovu probudit – jednak se chystá obnovit osobní setkávání a jednak ze svého týmu vyčlení několik členů, kteří mají aktivně komunikovat na sociálních sítích a diskusních fórech, aby přímo reagovali na zpětnou vazbu uživatelů.

Předpokládáme, že o blízké budoucnosti Windows 11 se více dozvíme na začátku června na letošním ročníku vývojářské konference Build 2026.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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