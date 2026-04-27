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Nucené aktualizace mizí v propadlišti dějin: Microsoft dramaticky mění svou politiku

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 27. 4. 19:00
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Muž sedící u počítače
  • Windows od Microsoftu jsou dlouhodobě nejrozšířenějším operačním systémem
  • Jeho tržní podíl je vysoký navzdory tomu, že ne vše dělá nejlépe a je mu vlastních několik kontroverzních prvků
  • Jedním z nich byly nucené updaty, které nyní konečně míří do propadliště dějin

Kauza okolo nucených systémových updatů, které nešly vypnout, se nejvíce rozhořela okolo roku 2015, spolu s Windows 10. Problém se týkal primárně verze Home, kde s tím opravdu nešlo takřka nic dělat a tato praxe trvá prakticky dodnes. Tomu je ale nyní z velké části konec a Microsoft konečně výrazně mění aktualizační politiku Windows 11.

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Nucené aktualizace končí

Microsoft výrazně mění to, jak bude k aktualizacím v rámci Windows 11 přistupovat a největší, většinou uživatelů vymodlenou změnou, je možnost pozastavení aktualizací. Toto pozastavení navíc není nijak omezené – aktualizace můžete odkládat prakticky donekonečna. Respektive, ono omezení sice platí jen na 35 dnů, ale po ukončení této lhůty ho lze protáhnout o dalších 35 dnů.

Windows 11 ve verzi 25H2
Windows 11 ve verzi 25H2

A poté o dalších, dalších a dalších. Zkrátka, toto odsouvání může uživatel dělat donekonečna a lze tedy v případě potřeby zůstat na konkrétní verzi systému. To znamená, že jakmile dorazí aktualizace, tak vedle příkazů „Aktualizovat a vypnout“ a „Aktualizovat a restartovat“ jsou k dispozici i klasická tlačítka Vypnout a Restartovat.

Nová volba správy aktualizací

Další změnou v aktualizační politice Windows 11 je skutečnost, že si můžete při jeho instalaci zvolit, zda se budou, či nebudou aktualizace stahovat. Nutno ale dodat, že tato možnost není k dispozici pro komerční zařízení a nevztahuje se na případy, kdy zařízení může vyžadovat aktualizace, aby vůbec fungovalo s Windows 11.

Windows 11
Windows 11

Microsoft dále uvedl, že se uživatelé Windows v dohledné době setkají s menším počtem výpadků, pokud jde o nutnost restartu po aktualizování. Více z nich, typicky .NET aktualizace nebo update ovladačů, bude součástí kumulativní měsíční aktualizace. Updaty ovladačů budou také mít smysluplnější názvy, abyste lépe pochopili, k čemu slouží.



Ovladač herní konzole Xbox



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Změny rozhodně k lepšímu

Tyto novinky v rámci aktualizační politiky jsou rozhodně změnami k lepšímu, ale mějte na paměti, že jsou stále ve fázi testování a mohou se tedy změnit. Je však pravděpodobné, že je Microsoft v dohledné době nasadí do ostrého provozu, zřejmě ještě před očekávanou aktualizací 26H2, a za tyto dramatické změny si rozhodně zaslouží palec nahoru.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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