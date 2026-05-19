Konec vašich AI klonů na YouTube! Platforma s nimi rázně zatočila novou funkcí

- Falešná videa zneužívající podobu tvůrců na YouTube mají utrum
- Platforma představila nástroj, který umožní efektivní nahlačování deepfaků
- K dispozici bude pro všechny uživatele nad 18 let v následujících týdnech
Umělá inteligence s sebou nese nejen pozitivní aspekty, ale také ty negativní. Nepoctiví tvůrci velmi rychle odhalili možnosti, které AI poskytuje a začali tvořit falešná videa s podobiznami skutečných youtuberů. Takový obsah nejenže nemá valnou hodnotu, ale navíc odebírá dosahy skutečným tvůrcům a tím je poškozuje. Dovolat se spravedlnosti je v případě populární videoplatformy poměrně oříšek, nicméně to neznamená, že by vzniklé problémy vůbec neřešila. Nyní mají všichni tvůrci důvod k radosti.
Konec deepfaků na YouTube
V oznámení zveřejněném na fóru pro tvůrce YouTube uvedl, že nová funkce má uživatelům pomoci odhalovat a spravovat videa generovaná umělou inteligencí, která bez svolení využívají jejich tvář. Nástroj bude k dispozici v rámci YouTube Studio a využívá jednorázový proces ověření obličeje k identifikaci zneužití podoby dané osoby na videoplatformě. Tento proces vyžaduje nahrání úředního dokladu totožnosti a natočení krátkého selfie videa.
Po registraci mohou uživatelé zjistit, kde se jejich tvář mohla objevit ve videích vytvořených pomocí umělé inteligence, a požádat o odstranění obsahu, který porušuje zásady ochrany osobních údajů. YouTube uvádí, že tento systém má zabránit tomu, aby byli diváci uváděni v omyl deepfaky, které předstírají, že zachycují skutečné osoby. Toto rozšíření navazuje na dřívější zavedení funkce detekce podobnosti pomocí umělé inteligence pro novináře, politiky, vládní úředníky a osobnosti ze světa zábavy. Podle prohlášení poskytnutého serveru The Verge nicméně neexistují v podstatě žádné přísné požadavky na to, kdo se považuje za tvůrce oprávněného tento nástroj používat.
„Tímto rozšířením dáváme jasně najevo, že ať už tvůrci nahrávají na YouTube už deset let, nebo teprve začínají, budou mít přístup ke stejné úrovni ochrany,“ sdělil médiím mluvčí YouTube Jack Malon. Tato funkce se v současné době vztahuje pouze na podobu obličeje, nikoli na klony hlasu generované umělou inteligencí. YouTube uvádí, že žádosti o odstranění obsahu budou i nadále posuzovány v souladu s jeho zásadami ochrany osobních údajů. Uživatelé, kteří se rozhodnou pro detekci podoby, mohou z programu později vystoupit a požádat o vymazání svých údajů o obličeji. Novinka bude dostupná všem uživatelům starším 18 let v průběhu následujících týdnů.