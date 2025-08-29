Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (29. 8. 2025)

Michael Chrobok
Michael Chrobok 29. 8. 9:00
Snímek z dokumentu Neznámé číslo
Máme tady pátek, což znamená i náš tradiční výběr toho nejzajímavějšího, co se v následujících sedmi dnech objeví na populární streamovací platformě Netflix. Tentokrát můžeme zmínit kupříkladu dokument Neznámé číslo: Toxické textovky o kyberšikaně, španělský dramatický seriál Dva hroby nebo dokument předcházející očekávanému souboji Odpočítávání: Canelo vs. Crawford.

Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například animovaný seriál Život ve zkratce, italskou komedii Fantasy fotbal nám zničil život nebo snímek plný hollywoodských herců jménem Čtvrteční klub amatérských detektivů.

Neznámé číslo: Toxické textovky (Unknown Number: The High School Catfish)

  • Datum premiéry: 29. 8. 2025
  • Režie: Skye Borgman

Puberťačce a jejímu klukovi chodí do telefonu jedna hnusná textovka za druhou. Kdo je posílá, a hlavně proč? Dokument plný zvratů odhalí šokující pravdu. Dokumentární snímek s názvem Neznámé číslo: Toxické textovky se podívá pod pokličku aktuálního a bohužel velmi rozšířeného problému, kterým je kyberšikana.

Dospívající dívka a její přítel jsou několik měsíců zákeřně kyberšikanováni neznámým telefonním číslem. Jak se však vyšetřování obtěžování rozvíjí, úřady odhalí šokující tajemství, které převrátí vše, co si kdo myslel, že o případu ví. Někdy se zkrátka za obyčejnou šikanou skrývá více, než si myslíme. O co se konkrétně jedná už budete muset zjistit sami v tomto poutavém dokumentu.

Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

