MacBook za polovinu. S novou službou můžete mít MacBook Air za tu nejlepší cenu

PR článek 28. 8. 12:38
Notebook MacBook Air M4
  • Nejnovější MacBook Air je zpět jen za 429 Kč měsíčně
  • Během tří let pronájmu zaplatíte jen polovinu běžné ceny
  • Notebook je navíc po celé tři roky chráněný zárukou

MacBook Air. Počítač, který je doslova tím nejlepším v poměru cena/výkon. A teď ho můžete pořídit i za tu nejvýhodnější cenu. Mobil Pohotovost si na začátek školního roku přichystala speciální akci pro studenty, a nejen pro ně. Nejnovější MacBook Air si totiž můžete pronajmout za pouhých 429 Kč měsíčně. To znamená, že za tři roky pronájmu zaplatíte jen polovinu běžné ceny notebooku. Po celou dobu je přitom chráněný zárukou.

MacBook Air jen za polovinu

Nový MacBook vyjde běžně na desítky tisíc. Ostatně standardní cenovka nejnovějšího MacBooku Air M4 je stanovena na 29 990 Kč. Se službou Cashtec Upgrade od Mobil Pohotovosti vás ale stejný model vyjde během tříletého pronájmu jen na 15 444 Kč, tedy na téměř polovinu. V podstatě tak zaplatíte jen to, co MacBook v průběhu tří let ztratí na hodnotě.

Po celou dobu pronájmu, byť jde o tři roky, je MacBook chráněný zárukou, což je jen jedna z několika výhod. Navíc v případě jakékoli záruční opravy nebo servisu dostanete náhradní zařízení zdarma. V neposlední řadě se také nijak nemusíte starat o jeho prodej a složitě hledat kupce – po skončení pronájmu MacBook jednoduše vrátíte (s běžným opotřebením se počítá) a můžete upgradovat na nejnovější model. O soukromí dat se přitom nemusíte obávat, MacBook je při vrácení kompletně obnoven do továrního nastavení.

Notebook MacBook Air M4

MacBook Air za pouhých 429 Kč měsíčně si Mobil Pohotovost přichystala speciálně pro studenty s ISIC. Pokud mezi studenty nepatříte, máte i tak možnost využít dočasně sníženou cenu pronájmu, a to jen za 459 Kč měsíčně.

iPad za 199 Kč

Za super cenu je teď i nejoblíbenější a nejnovější základní iPad 11 (2025). Ten si můžete pronajmout opět na tři roky a opět za tu nejnižší cenu na trhu – jen za 199 Kč měsíčně. Pokud preferujete kompaktnější zařízení než MacBook, může být právě iPad skvělou alternativou. Navíc vychází levněji a podporuje Apple Pencil, což je pro kreslení, skicování nebo obecně psaní poznámek přímo ideální.

Kapitoly článku