Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (22. 8. 2025)

- Nevíte, na co koukat před koncem prázdnin? V případě Netflixu vám poradíme
- Do nabídky zamíří třeba animovaný seriál od tvůrce BoJack Horsemana či dvě zajímavé komedie
Máme tady pátek, což znamená i náš tradiční výběr toho nejzajímavějšího, co se v následujících sedmi dnech objeví na populární streamovací platformě Netflix. Tentokrát můžeme zmínit kupříkladu animovaný seriál Život ve zkratce, italskou komedii Fantasy fotbal nám zničil život nebo snímek plný hollywoodských herců jménem Čtvrteční klub amatérských detektivů.
Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete třeba dokument Televize na váze: Tíživá pravda o reality show Biggest Loser, pohled na nejcennější sportovní klub světa v sérii Americký tým: Gambler a kovbojové nebo španělský komediální seriál Muertos S.L..
Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?
Život ve zkratce (Long Story Short)
- Datum premiéry 1. řady: 22. 8. 2025
- Namluvili: Ben Feldman, Dave Franco, Lisa Edelstein, Abbi Jacobson, Max Greenfield
Animovaný komediální seriál od autora populárního seriálu BoJack Horseman s názvem Život ve zkratce, který sleduje život sourozenců od dětství až do dospělosti. O namluvení ústředních postav se postarali známí herci a herečky, jako jsou třeba Ben Feldman, Dave Franco nebo Lisa Edelstein, kterou můžete znát ze seriálu Dr. House.
Animovaný seriál Život ve zkratce je komedie od tvůrce seriálu ikonického seriálu BoJack Horseman, jenž pojednává o jedné rodině v průběhu času. Po celou řádku let sledujeme sourozence Schwooperovy od dětství až po dospělost a zpět a zaznamenáváme jejich triumfy, zklamání, radosti a kompromisy. Zkrátka život ve zkratce.