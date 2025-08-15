Tohle musíte vidět: náš výběr z Netflixu vás pohltí a nepustí celý týden (srpen 2025)

- Nevíte, na co koukat v parných letních dnech? Tipy z Netflixu vám pomohou s rozhodováním
- Do nabídky se dostanou třeba netradiční pohled na reality show či španělský komediální seriál
Máme tady pátek, což znamená i náš tradiční výběr toho nejzajímavějšího, co se v následujících sedmi dnech objeví na populární streamovací platformě Netflix. Tentokrát můžeme zmínit kupříkladu dokument Televize na váze: Tíživá pravda o reality show Biggest Loser, pohled na nejcennější sportovní klub světa v sérii Americký tým: Gambler a kovbojové nebo španělský komediální seriál Muertos S.L..
Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například dokumenty Ukradeno: Loupež století a Písničky z díry, nebo anime snímek Mononoke – Film: Kapitola druhá: Popely hněvu.
Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?
Televize na váze: Tíživá pravda o reality show Biggest Loser (Fit for TV: The Reality of the Biggest Loser)
- Datum premiéry 1. řady: 15. 8. 2025
- Režie: Skye Borgman
Provokativní dokumentární seriál, ve kterém bývalí soutěžící a producenti odhalují drastické praktiky ze zákulisí úspěšného pořadu „The Biggest Loser“. Televize na váze: Tíživá pravda o reality show Biggest Loser se zabývá natáčením této populární televizní reality show a zkoumá její dobré, špatné a komplikované stránky.
Dokument obsahuje rozhovory s bývalými soutěžícími, trenéry, producenty a zdravotníky a zkoumá přístup pořadu k transformaci, podpůrné systémy a netradiční výzvy spojené s natáčením reality show. Dokument zkoumá, jak tato zkušenost formovala životy účastníků pořadu ještě dlouho poté, co se kamery přestaly natáčet, a vyzývá diváky k zamyšlení nad rovnováhou mezi zábavou a blahobytem a nad tím, co skutečně znamená usilovat o trvalou změnu životního stylu.