Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (8. 8. 2025)

- Co sledovat v parných letních dnech? Doporučíme vám zajímavé novinky na Netflixu
- V katalogu se v následujících sedmi dnech objeví třeba dokument o loupeži století či zajímavém hudebníkovi
Pátek je tady a to znamená také náš pravidelný seriál, který vám doporučuje ty nejzajímavější filmy, seriály a dokumenty, jenž se v následujících sedmi dnech objeví na streamovací platformě Netflix. Tentokrát stojí za vypíchnutí třeba dokumenty Ukradeno: Loupež století a Písničky z díry, nebo anime snímek Mononoke – Film: Kapitola druhá: Popely hněvu.
Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, můžete se podívat na náš článek z minulého týdne, kde také doporučujeme řadu zajímavých filmů a seriálů. Najdete v něm například druhou řadu oblíbeného seriálu Wednesday, třetí řadu reality show Jako ulití nebo romantickou komedie Můj oxfordský rok.
Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?
Ukradeno: Loupež století (Stolen: Heist of the Century)
- Datum premiéry: 8. 8. 2025
- Režie: Mark Lewis
V Antverpách se roku 2003 podaří lupičům vykrást ostře střežené Diamantové centrum. Kdo měl tuhle nevídanou loupež na svědomí a jak k ní vlastně došlo? Dokument Ukradeno: Loupež století, který se objeví 8. srpna na Netflixu, je nejnovějším dokumentárním filmem od společnosti RAW, který vznikl ve spolupráci s Amblin Documentaries a Wildside.
Kriminální příběh Ukradeno: Loupež století vypráví o největší loupeži diamantů na světě. Antverpští detektivové, kteří případ rozlouskli, a údajný strůjce zločinu se poprvé setkávají, aby společně popsali, co se skutečně stalo, a odhalili tajemství loupeže století. Za odvážnou loupeží stojí geniální gang mistrů zlodějů šperků z Itálie, známý jako Turínská škola – nyní, po více než 20 letech, se svět konečně dozví, jak se jim to podařilo.