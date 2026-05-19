GTA 6 na chvíli vstoupilo do prodeje: fanoušci šílí, ale všechno je nakonec úplně jinak

- Chystaní přírůstek do série Grand Theft Auto měl včera vstoupit do předprodeje
- Předchozí úniky se ale nepotvrdily, nedočkali jsme se ani nového traileru
- Datum vydání je stále plánováno na 19. listopadu letošního roku
Je naprosto bez debat, že jednou z nejočekávanějších her posledních let, je pokračování série Grand Theft Auto s číselným označením 6, nebo chcete-li římsky VI. Titul už potkalo několik úniků informací a také odkladů, nicméně ty vývojáře z Rockstar Games nikterak nerozhodily a stále tvrdí, že chystají největší a nejlepší GTA všech dob a dost možná také nejlepší hru, která kdy vznikla. Jedna z relativně čerstvých informací se také týká toho, že herní novináři patrně nedostanou recenzentské kopie v předstihu, aby nedošlo k dalším únikům. To ale neznamená, že by se nějaké ty úniky už dít nebudou.
Minulý týden rozeslala společnost Best Buy svým partnerům e-maily, v nichž naznačovala, že předobjednávky na hru Grand Theft Auto 6 budou zahájeny 18. května. E-maily byly zřejmě odeslány omylem, což však nutně neznamenalo, že by datum bylo nesprávné: pokud se GTA 6 bude držet plánovaného data vydání pro konzole 19. listopadu, nebylo by překvapivé, kdyby předobjednávky začaly takto brzy.
Na tomto šprochu ale není ani pravdy trochu – osmnáctého května bylo včera a možnost předobjednat si Grand Theft Auto 6 se na Best Buy neobjevila, přičemž jsme se ani nedočkali nového traileru, což někteří předpokládali, že se stane společně s očekávaným odhalením ceny a bonusů k předobjednávce. Kdy budou předobjednávky zahájeny prozatím netušíme, nicméně toto zveřejněné datum, ačkoli bylo nepravdivé, naznačuje, že bychom se možná mohli již brzy dočkat.
Šéf společnosti Take-Two Interactive už dříve uvedl, že v průběhu léta odstartuje velká reklamní kampaň. O hře bezpochyby uslyšíme také ve čtvrtek 21. května, kdy je na programu prezentace čtvrtletních finančních výsledků firmy. Podlé šéfa je cílem vytvořit absolutní bestseller, nic jiného nepřipadá v úvahu. Toto a další podobná Zelnickova vyjádření však přímo zvyšují tlak na tým vývojářů. Ten se navíc oproti minulým dílům série Grand Theft Auto proměnil – v roce 2016 odešel po sporu s Take-Two prezident Rockstar North Leslie Benzies, v roce 2020 pak své místo opustil jeden ze zakladatelů Rockstar Games a ústřední scénárista všech dosavadních GTA her Dan Houser.