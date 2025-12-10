TOPlist

Metoda Markovič: Straka je konečně tady. První díl dorazí už za měsíc

Jakub Fišer
Jakub Fišer 10. 12. 16:35
Seriál Metoda Markovič: Straka na Oneplay
  • Očekávaný seriál Metoda Markovič: Straka dorazí už zkraje příštího roku
  • V průběhu ledna by měl být dostupný exkluzivně na platformě Oneplay

Televize Nova dnes oznámila, jaké novinky plánuje uvést v prvním čtvrtletí příštího roku. Zatímco televizní obrazovky vyplní především pokračování oblíbených seriálů, ať už jde o Ulici, letošní novinku Bratři a sestry anebo krimi Odznak Vysočina, streamovací platforma Oneplay dostane hned na začátku roku jasnou hvězdu – pokračování minisérie Metoda Markovič, tentokrát s podtitulem Straka.

Markovič se vrací

„Je rok 1985 a komunistická strana připravuje nejmasovější sportovní akci své doby – spartakiádu. Praha se má brzy zaplnit mladými ženami a muži z celé republiky. Jenže metropole není bezpečná, v ulicích řádí nevyzpytatelný sériový vrah. Pro policii začíná hra s časem pod neuvěřitelným tlakem státních orgánů,“ stojí v oficiální synopsi pokračování krimi série s hlavní postavou v podobě detektiva Jiří Markoviče.

Po úspěchu první řady, která dorazila na Oneplay 26. ledna 2024, naváže TV Nova pokračováním. Detektiv Markovič bude řešit další věhlasný případ z jeho 36leté praxe, konkrétně tzv. spartakiádního vraha Jiřího Straku. Ten v období mezi 17. únorem a 16. květnem 1985 napadl v Praze 11 žen a po dopadení byl usvědčen ze 3 vražd a 5 znásilnění.

Metoda Markovič: Straka už v lednu

Zástupci TV Nova prezentovali sérii Metoda Markovič: Straka jako hlavní jarní novinku streamovací platformy Oneplay. Kromě potvrzení, že půjde o případ Jiřího Straky, oznámili také návrat původní trojice vyšetřovatelů: Jiří Markovič (Petr Lněnička), Pepa Vilímek (Václav Neužil) a Vlasta „Mladej“ Červenka (Adam Mišík).



Snímek z pořadu Metoda Markovič: Hojer



Nepřehlédněte

Nový Markovič dorazí ještě letos. Plnohodnotná druhá série v roce 2026

Roli inteligentního spartakiádního vraha si střihl 20letý Maxmilián Kocek, který se představil již v nováckém seriálu Sex O’Clock. Další novinkou je, že na režisérské židli neusedl Pavel Soukup, který stál za první řadou, nýbrž Jan Vejnar (Vlastně se nic nestalo) a Tomáš Pavlíček (Přišla v noci, Policie Hvar). Celý seriál vznikl pod vedením Tomáše a Jaroslava Hruškových.

To nejdůležitější, tedy datum uvedení, zatím Nova tají. Dle oficiálních informací má seriál dorazit hned „zkraje roku 2026“, velmi pravděpodobně tak lze očekávat příchod první epizody v druhé polovině měsíce ledna.

Zdroj: tisková zpráva
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
