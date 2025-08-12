Nový Markovič dorazí ještě letos. Plnohodnotná druhá série v roce 2026

- Oneplay letos uvede nový dokumentární seriál o detektivovi Jiřím Markovičovi
- Druhá série hraného seriálu Metoda Markovič s podtitulem Straka pak dorazí v příštím roce
Skupina Nova, jejíž součástí je jak televizní stanice TV Nova, tak streamovací služba Oneplay, dnes představila programové schéma na podzim letošního roku. Fanoušci českých kriminálek se dočkají zajímavé novinky: na Oneplay totiž zamíří nová dokumentární série věnovaná právě legendárnímu detektivovi Jiřímu Markovičovi. Vedení mediálního domu následně poodkrylo, kdy se diváci dočkají plnohodnotné 2. řady seriálu Metoda Markovič s podtitulem Straka.
Nový dokument Případy Jiřího Markoviče
Případy Jiřího Markoviče nejsou pokračováním úspěšného seriálového hitu Metoda Markovič: Hojer, který je historicky nejsledovanějším originálním pořadem na Voyo, respektive na Oneplay. Podle tvůrců jde o životopisný dokument rozdělený do čtyř 60minutových epizod, z nichž každá má poodkrýt život pražského kriminalisty a dát divákům nový pohled na jeho práci.
„Dokument by měl fungovat samostatně, ale zároveň by měl pro fanoušky Metody Markovič doplnit celkový obraz. Náš dokument je vlastně takové potvrzení, že Jiří Markovič byl opravdu takový, jakého jsme ho zobrazili v hrané sérii. Nic jsme si nevycucali z prstu,“ uvedl Tomáš Hruška, jeden z tvůrců Metody Markovič a také nové dokusérie Případy Jiřího Markoviče.
„Určitě by se mělo jednat o ucelený zážitek. Zvolili jsme poněkud specifický formát, který je rozkročený někde na pomezí mezi detektivkou a dokumentem. Na diváky by měl kromě samotných informací působit i specifický vizuál, stylizace, tempo vyprávění. […] Myslím, že i dokument bude pro diváky vizuálně zajímavý, máme natočených spoustu netradičních ‚pokrýváků‘.Fotografie a texty ze spisů budou netradičně graficky zpracované. Jsme na pomezí true crime, kde diváky v každém dílu čeká vyšetřování a portrét Jiřího Markoviče,“ dodává tvůrčí duo.
To nejdůležitější – tedy kdy bude k dispozici první epizoda čtyřdílné dokumentární série – zatím autoři neuvedli. Pořad je nicméně součástí podzimního programového schématu Oneplay, dočkat bychom se tak měli pravděpodobně v září či v říjnu.
Kdy dorazí Straka?
Tak trochu se očekávalo, že vedení Oneplay vytasí silnou kartu v podobě druhé řady Metoda Markovič: Straka. O chystaném seriálu tvůrci otevřeně hovoří, zveřejněno bylo i obsazení: kromě Petra Lněničky v roli Markoviče se v druhé řadě znovu objeví i Václav Neužil, Adam Mišík, David Prachař nebo Michal Isteník. Roli titulního „spartakiádního vraha“ Straky se zhostí 20letý Maxmilián Kocek (Sex O’Clock, Vraždy v kraji).
Dosud se však pracovalo s datem uvedení ještě v roce 2025. Jak ale prozradil generální ředitel Skupiny Nova Daniel Grunt, Metoda Markovič: Straka bude k vidění příští rok, tedy v roce 2026. Zbytek roku, nebo alespoň jeho část, už má Nova jasně nalajnovanou.
Další novinky na Oneplay v roce 2025
Už na přelomu srpna a září dorazí na Oneplay rodinný komediální seriál Bratři a sestry, za kterým stojí producent a režisér Radek Bajgar (Comeback, Osada). Následovat bude další komediální seriál Milionáři z pera Marty Ferencové (Přání k narozeninám, Řachanda) a Tomáše Hoffmana (Moře na dvoře, Ženy v běhu). Spolu s dokumentem o Markovičovi pak Oneplay uvede také dokument Slovan Liberec: Zpátky na vrchol o pozadí severočeského fotbalového klubu, který prošel v posledních letech značnou restrukturalizací.
Největším podzimním hitem má pak být fotbalové krimi Štěstíčku naproti od Marka Najbrta (Kancelář Blaník, Protektor). V hlavních rolích se představí nekompromisní fotbalový boss Marek Daniel a kriminalista Václav Neužil, který podivné praktiky na pozadí vyšetřuje. Seriál je volně inspirován skutečným korupčním skandálem kolem Ivana Horníka mezi lety 2003 a 2004.