Seriál Metoda Markovič nekončí! Diváky čeká další ohavný případ

Televize Nova, která provozuje i streamovací platformu Voyo, oznámila velkou novinku pro fanoušky českých kriminálek. Po vydařené první řadě krimiseriálu Metoda Markovič je v plánu i pokračování, ve kterém by scénáristi rádi zvěčnili další notorický známý případ, který detektiv Jiří Markovič za svůj profesní život řešil.

Minulý týden TV Nova na svých oficiálních stránkách uveřejnila příspěvek, jakousi upoutávku na seriál Metoda Markovič: Hojer, který je konečně na platformě Voyo ke zhlédnutí kompletně celý. Nicméně na konci traileru je i malé sdělení pro diváky, kteří již dosavadní porci epizod viděli.

👀 Už jste na Voyo viděli celou sérii Metody Markovič: Hojer? Tak to vás jistě potěší informace, že další Markovičův případ už se připravuje do výroby. V nové sérii se vrátí celý tým vyšetřovatelů a do svých rukou tentokrát dostanou případ spartakiádního vraha Jiřího Straky. pic.twitter.com/eqrkIPVOQI

— Voyo.cz (@Voyo_cz) March 6, 2024