Oneplay: tohle jsou ty nejlepší seriálové a filmové premiéry (srpen 2025)

Na platformu Oneplay v srpnu míří mnoho nových i klasických filmů či pořadů

Těšit se můžete například na první díl hororové série Saw od Jamese Wana

K vidění bude také nový originální seriál z produkce Oneplay – Sperminátoři

V našich pravidelných výběrech nejlepších filmů a seriálů jsme se rozhodli zaměřit na v Česku velmi oblíbenou platformu. Kromě Netflixu a Disney+ se každý měsíc podíváme na to, co nového najdete na největší česko-slovenské streamovací platformě Oneplay. Jaké zajímavé novinky budete moci zhlédnout v druhé polovině letních prázdnin?

Dovolená za trest (Blended)

Datum premiéry: 2. srpna 2025

2. srpna 2025 Hrají: Adam Sandler, Drew Barrymore, Kevin Nealon, Terry Crews, Wendi McLendon-Covey, Bella Thorne

Již třetí snímek z žánru romantické komedie (rom-kom), ve kterém se objevuje duo Adam Sandler a Drew Barrymore. Pokud nepatříte k fanouškům amerických rom-komů, přesto byste mohli dát snímku Dovolená za trest (67 % na ČSFD) šanci, stojí za ním režisér Frank Coraci, který napsal i oblíbenou Píseň pro nevěstu nebo zábavnou jednohubku Klik – Život na dálkové ovládání.

Dovolená za trest pojednává o Lauren a Jimovi, jejich znovunavazování vztahu skončilo fiaskem a rodina se tak rozpadá. Shoda okolností však obě neúplné rodiny svede na společnou dovolenou v Africe. Celý týden se ale musí dělit o jediné luxusní apartmá, což nakonec skončí buď velkou láskou, nebo naprostou katastrofou.

Saw: Hra o přežití (Saw)

Datum premiéry: 3. srpna 2025

3. srpna 2025 Hrají: Leigh Whannell, Cary Elwes, Danny Glover, Monica Potter, Ken Leung, Tobin Bell

Saw patří k nejoblíbenějším hororovým sériím vůbec. Jen první díl má na Česko-Slovenské filmové databázi hodnocení 83 % a jde o 150. nejoblíbenější film. Sérii nastartoval malajský režisér James Wan, autor mnoha moderních hororových hitů, jako například Insidious, V zajetí démonů či Zhoubné zlo.

Saw: Hra o přežití zachycuje příběh několika lidí, kteří se navzájem neznají, ale všichni udělali v životě něco špatného. „Adam se probudí v neznámé místnosti. Proti němu stojí neznámý chlap, Lawrence, který také nevypadá nejlíp, a mezi nimi leží mrtvola v kaluži krve. Adam s Lawrencem chtějí k ní, ale nejde to, protože jsou za kotník připoutáni k trubce u zdi. Ještě to neví, ale čeká je nejhorší noc v jejich životě. Nejhorší, nebo poslední – a nejspíš oboje najednou,“ stojí v oficiální synopsi.

Úsvit

Datum premiéry: 3. srpna 2025

3. srpna 2025 Hrají: Eliška Křenková, Miloslav König, Milan Ondrík, Richard Langdon, Luboš Veselý

Historické drama s krimi zápletkou Úsvit (68 % na ČSFD) bodovalo vloni na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary. Čtvrtý film nadějného českého režiséra Matěje Chlupáčka se opírá o scénář od Mira Šifra (MIKI, Studna) a pojednává o předválečném průmyslovém městečku Svit pod Tatrami, ve kterém obyvatelé, továrník s jeho ženou a místní četnický sbor řeší až mysteriózní zápletku.

V hlavních rolích boduje Eliška Křenková (Rodinný film, Hranice lásky) a Miroslav König (PIKO, Karel, já a ty). Film zaujme předválečnou „baťovskou“ stylizací, uvěřitelnou atmosférou a již zmíněnou zápletkou. Na ploše 117 minut navíc film otevírá otázky tradic a konzervatismu, postavení žen ve společnosti, identity a genderu. Z 13 nominací na sošku Českého lva bohužel Úsvit neproměnil ani jednu, přesto stojí za zhlédnutí.

Sperminátoři

Datum premiéry: 6. srpna 2025

Zkraje srpna dorazí na platformu Oneplay také originální dokumentární série Sperminátoři od Evy Tomanové – režisérky, která spolupracovala i s Českou televizí, dodávala reportáže pro pořad Reportéři ČT a spolupracovala i na pásmu GEN – Galerie elity národa. Její nový počin Sperminátoři sleduje na ploše čtyř 40minutových epizod muže na „oplodňovací misi za záchranou české populace“.

Autorka dokumentu zpovídala několik mužů různého věku, kteří pravidelně chodí darovat svůj genetický materiál určený k umělému oplodnění. Kdo jsou tito lidé, proč to dělají, a kdo jsou naopak ženy a dívky, které služby těchto „sperminátorů“ využívají? Dokument se dívá i na otázku porodnosti v Česku, proč klesá zájem o to mít děti a zvyšuje se věk prvorodiček, ale proč se také stále více objevují generační choroby spojené s neplodností. Od 6. srpna na platformě Oneplay, od 13. srpna pak na obrazovkách TV Nova.

