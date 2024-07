Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (31. 7. 2024)

Středa je opět tady a s ní i náš pravidelný výběr toho nejzajímavějšího z filmů, seriálů a dokumentů, které se v následujících sedmi dnech objeví na streamovací platformě Netflix. Doporučit můžeme tentokrát například dokumentární snímek Královna hor: Lhakpa Sherpa na vrcholu, seriál Příručka k vraždě pro hodné holky nebo režisérskou verzi filmu Rebel Moon: První část.

Královna hor: Lhakpa Sherpa na vrcholu (Mountain Queen: The Summits of Lhakpa Sherpa)

Datum premiéry: 31. 7. 2024

31. 7. 2024 Režie: Lucy Walker

Dokument o nepálské horolezkyni, která se navzdory všem rizikům pokusí o rekordní výstup na Mount Everest, aby zajistila lepší budoucnost svým dcerám. Dokumentární snímek s názvem Královna hor: Lhakpa Sherpa na vrcholu pojednává o skvělé ženě, která se rozhodla uskutečnit ambiciózní cíl, který žádná žena před ní nedokázala.

Lhakpa Sherpa, první nepálská žena, která zdolala Mount Everest a přežila, zasvětila svůj život inspiraci a posilování dívek. Nyní je svobodnou matkou, která pracuje v obchodě Whole Foods v Connecticutu, a vydává se na dramatický návrat na horu, odhodlaná napravit svůj životní cíl a inspirovat vlastní dcery.

Příručka k vraždě pro hodné holky (A Good Girl’s Guide to Murder)

Datum premiéry 1. řady: 1. 8. 2024

1. 8. 2024 Hrají: Emma Myers, Anna Maxwell Martin, Mathew Baynton, Carla Woodcock, India Lillie Davies

Pět let po vraždě sedmnáctileté dívky v zapadlém anglickém městečku se studentka rozhodne odhalit pravdu a najít skutečného vraha. Seriál s názvem Příručka k vraždě pro hodné holky je natočen podle oceněného románu spisovatelky Holly Jackson z roku 2019. V hlavní roli se představí herečka Emma Myers, známá například ze seriálu Wednesday.

Před pěti lety byla školačka Andie Bellová zavražděna svým přítelem Salem Singhem. Případ je uzavřen. Policie ví, že to udělal on. Všichni ve městě vědí, že to udělal. Ale chytrá a cílevědomá Pip Fitz-Amobiová si tím není tak jistá a je odhodlaná to dokázat. A pokud Sal Singh není vrah a skutečný vrah je stále někde venku, jak daleko zajdou, aby Pip zabránili odhalit pravdu?

Rebel Moon: První část – Režisérská verze (Rebel Moon – Part One: Director’s Cut)

Datum premiéry: 2. 8. 2024

2. 8. 2024 Hrají: Sofia Boutella, Charlie Hunnam, Jena Malone, Corey Stoll, Cary Elwes

Drsná režisérská verze s názvem „Kapitola první: Kalich krve“ je nový přírůstek do sci-fi série Zacka Snydera. Najde se dost bojovníků na obranu mírumilovného měsíce? Po boku Charlieho Hunmana si v Rebel Moon: První část – Režisérská verze zahráli Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Doona Bae a Ray Fisher.

Ponořte se hlouběji do mytologie a šílenství epické sci-fi ságy Zacka Snydera v krutě sexy a krvavém světě Rebel Moon. Ve Snyderově režisérské verzi se mírumilovná osada na měsíci v nejzazších končinách vesmíru ocitá v ohrožení armád tyranského regenta Balisaria a jejich největší nadějí na přežití se stává Kora, tajemná cizinka žijící mezi vesničany. Kora, pověřená úkolem najít vycvičené bojovníky, kteří se s ní spojí v nemožném odporu proti mateřskému světu, shromáždí malou skupinu bojovníků – outsiderů, povstalců, rolníků a válečných sirotků, které spojuje potřeba vykoupení a pomsty

Gábinin kouzelný domek (Gabby’s Dollhouse)

Datum premiéry 10. řady: 5. 8. 2024

5. 8. 2024 Namluvili: Laila Lockhart Kraner, Tucker Chandler, Juliet Donenfeld, Sainty Nelsen, Donovan Patton

Roztomilé čičinky, ztřeštěné nápady a nenapodobitelná kouzla! Milovnice koťat Gábi a její věrný parťák Pandy už na vás čekají s hromadou úžasných kočičích dobrodružství. Tvůrkyně Traci Paige Johnson a Jennifer Twomey, které mají na kontě seriály Modříkovy stopy, Superčtenáři! a Umizoomi, přináší věrným divákům už desátou řadu oblíbeného seriálu Gábinin kouzelný domek.

Gabby a Pandy jsou nadšené, že se mohou stát malinkými a přivítat v kočičím domečku pro panenky svého nejnovějšího kočičího kamaráda, kočku Martyho. Marty a jeho mňoukavý nový domov v domečku pro panenky. Párty místnost, jsou plní nekonečných překvapení a mávnutím jeho kouzelného „párty ocasu“ se Párty místnost může proměnit v jakoukoli oslavu, kterou si jen dokážete představit. Návštěva moudré babičky CatRat, kouzelná studna přání a Gabbyina narozeninová oslava vedou v Gabbyině domečku pro panenky ke kropícím dobrodružstvím a radovánkám na cestě, kde je vždy důvod k oslavě.