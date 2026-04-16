Používáte Oneplay? Díky nové akci můžete ušetřit 150 korun

- Zákazníci Air Bank a předplatitelé Oneplay mají nově nárok na speciální cashback
- Každý, kdo platí nejvyšší tarif Oneplay Maximum, může získat každý měsíc zpět 150 korun
Skupina PPF, do které spadá mimo jiné i operátor O2 a bankovní společnosti Air Bank, již v minulosti představila speciální ekosystém výhod Unity. Ten nabízí například zákazníkům operátora a banky speciální cashback v hodnotě 300 korun. Oblíbená akce se nyní rozšiřuje i na streamovací platformu Oneplay, kterou provozuje Televize Nova.
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Oneplay se „slevou“ 150 korun
Díky novému cashbacku pro zákazníky Air Bank a služby Oneplay můžete ušetřit 150 korun každý měsíc. Zákazníci, kteří si předplácí nejvyšší tarif Oneplay Maximum za 799 korun měsíčně, mají nárok na bonus 150 korun zpět na jejich účet každý měsíc. Stačí tarif televizní služby platit kartou Air Bank a stejnou kartou následně provést alespoň další 4 platby za měsíc. Při splnění těchto podmínek zákazníci dostanou odměnu 150 Kč automaticky zpětně každý měsíc na účet.
Pokud si již nejvyšší tarif Oneplay předplácíte a kromě toho máte i bankovní účet u Air Bank, vlastně již podmínky splňujete a jediné, co musíte udělat, je aktivovat si cashback v aplikaci Oneplay nebo Air Bank. „Odměnu nyní mohou získat také zákazníci společnosti TV Nova s Oneplay. Díky tomu nabízíme zákazníkům už tří společností ze skupiny PPF ještě více příležitostí, jak v Unity čerpat každý měsíc konkrétní finanční výhody,“ doplňuje Helena Krištofová z PPF, která má na starosti program Unity.
Další cashbacky v Unity
Zákazníci O2 a Air Bank již mají k dispozici podobný cashback delší dobu. Ten však na konci ledna prošel nečekanou proměnou. Dříve měli všichni zákazníci operátora i Air Bank nárok na 300korunový cashback, pokud využívali služeb O2 alespoň za 600 korun měsíčně a zaplatili 5× za měsíc kartou zelené banky.
Nové podmínky však stanovují, že abyste dosáhli na plný cashback 300 korun, musí na váš účet u Air Bank každý měsíc dorazit v součtu alespoň 25 000 korun, případně vám na něj musí chodit starobní či invalidní důchod v libovolné výši. Pokud nové podmínky nesplníte, máte nárok pouze na cashback v hodnotě 150 korun.
Pakliže patříte k zákazníkům O2, Air Bank i Oneplay, původní cashback operátora a banky se s tím novým, kde hraje roli nejvyšší tarif Oneplay Maximum, nedá kombinovat.