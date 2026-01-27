Oblíbená sleva 300 Kč na tarif u O2 v ohrožení. Nové podmínky naštvou řadu zákazníků

- Banka Air Bank zpřísňuje podmínky své slevy na tarif pro zákazníky O2
- Na slevu 300 korun už dosáhnou jen ti, kterým měsíčně přes účet proteče alespoň 25 tisíc korun
- Zbytek se bude muset spokojit s nižší slevou 150 korun měsíčně
Operátor O2 ve spolupráci s bankovním kolosem Air Bank nabízí v rámci programu Unity slušnou slevu 300 korun na libovolnou službu. Tarif s neomezeným voláním, SMS i datovým balíčkem vás tak namísto 700 korun mohl vyjít jen na čtyři stovky. Tato sleva ale brzy skončí, respektive dojde k úpravě podmínek, vlivem čehož na slevu zdaleka nedosáhne každý, kdo ji využívá nyní. Operátor tuto změnu oznámil na svých stránkách.
Sleva u O2 a Air Bank se mění
Od 1. března 2026 se podmínky speciální slevy rozdělí do dvou částí. V jednoduchosti to znamená, že úplně všichni zákazníci, kteří v rámci programu Unity v tuto chvíli dosahují na slevu 300 korun měsíčně, mohou nově počítat s poloviční slevou, tedy 150 korun měsíčně. A nutno poznamenat, že podmínky jsou vlastně celkem snadné: musíte využívat služby O2 s měsíční útratou víc jak 600 korun, provést alespoň 5 plateb za měsíc kartou Air Bank a hradit vyúčtování ze stejného účtu.
Abyste dosáhli na plnohodnotnou slevu 300 korun, musí nově na váš účet u Air Bank (vedený na vaše jméno) přijít měsíčně alespoň 25 tisíc korun, anebo můžete nahlásit, že vám na něj chodí starobní či invalidní důchod v libovolné výši.
„Do součtu příchozích plateb počítáme v tomto případě platby, které vám můžou přijít na jakýkoliv běžný nebo spořicí účet u Air Bank ve kterékoliv měně, kterou nabízíme. Musí být ovšem vedený na vaše jméno a vy musíte být jeho majitelem. Pokud u Air Bank máte více účtů, včetně podnikatelského, příchozí platby se sčítají. Peníze můžete také vložit přes vkladomat,“ stojí v podmínkách.
Zneužívání už nebude možné
Zpřísnění podmínek zástupci O2 ani Air Bank více nekomentovali, nicméně dle našich informací za ním stojí právě bankovní společnost, která s O2 a třeba i Cetinem sdílí mateřskou společnost PPF. Nové podmínky mají zkomplikovat získání slevy uživatelům, kteří si účet u banky otevírají jen za účelem získání slevy, jinak jej ale nevyužívají.