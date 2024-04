Televize zdarma a další slevy: O2 rozšiřuje výhody, přichází platforma Unity

PPF odhalilo novou platformu Unity, která přinese zákazníkům celou sadu výhod

Operátor O2 například nabídne televizi k nákupu mobilu Samsung zdarma

Kromě toho platí provázanost Air Bank a O2 v rámci 300korunové slevy na tarif

O2 představilo komplexní ekosystém výhod pro klienty v rámci celé skupiny PPF Group. Jde o zcela nový projekt, který chce benefitovat z provázanosti klientů a firem v rámci skupiny. O2 se pro nabídku rozličných výhod spojila s dalšími značkami v rámci rodiny firem PPF, pokračuje tedy kupříkladu velká spolupráce s Air Bank.

Nový ekosystém O2 Unity

Platforma odměn pro klienty se jmenuje Unity. Zapojit se do ní může každý, musí však splnit dvě podmínky: vést běžný účet u Air Bank a mít pořízenou nějakou službu u O2. Přehled benefitů pak zákazníci najdou v aplikaci My Air, popřípadě také v aplikaci operátora Moje O2.

Zde je vhodné udělat malou vsuvku. Systém výhod v rámci aplikace Moje O2 označovaný jako O2 Radosti zůstává. Jeho hlavní devizou jsou benefity, které O2 domluví s externími společnostmi a partnery. Kdežto Unity bude sázet čistě na pospolitost jednotlivých subjektů v rámci skupiny PPF.

A jaké výhody firmy PPF Group pro své klienty v první vlně chystají? Samozřejmě stále platí sleva 300 korun na službu, kde stačí splnit několik podmínek. Musíte mít tarif minimálně za 600 korun a vyúčtování platit z účtu Air Bank, na který vám měsíčně přijde minimálně 10 000 korun. Jaké další výhody O2 připravilo do první vlny?

Telefon + televize k němu zdarma

V rámci e-shopu O2 si můžete pořídit smartphone Galaxy S24 a dostanete k němu za cenu 1 koruny 50″ televizor Samsung. Akce platí pouze na základní model Samsung Galaxy S24, který si klasicky objednáte přes e-shop operátora a na konci objednávky vyplníte kupón ze systému výhod Unity.

Po 30 dnech od objednání obdržíte kupon na nákup televize, kterou můžete získat kompletně zdarma. To z toho důvodu, aby se operátor kryl před nenechavými zákazníky, kteří by chtěli jen televizi za 1 korunu a pořízený telefon by do 14 dnů vrátili. Konkrétně se jedná o TV UE50CU7172 v hodnotě 8–10 tisíc korun. Akce platí do 30. června, nebo do vyprodání zásob.

Sklo na mobil za stovku

Jako člen věrnostního programu Unity máte možnost pořídit si nové sklo na váš mobilní telefon. Za nákup skla a doprovodné práce spojené s lepením zaplatíte pouze 99 korun. Stačí při nákupu na kamenné prodejně předložit kupon z Unity. Také tato akce platí do konce června.

Cestovní pojištění se slevou

Poslední výhodou v rámci programu Unity na samotném začátku je 40% sleva na pořízení cestovního pojištění. Stačí si standardně sjednat cestovní pojištění u Air Bank v termínu mezi 15. dubnem a 30. červnem a ještě v tomto čase vyrazit na cesty.

Nejpozději měsíc po vrácení z cest vám na účet dorazí 40% cashback z ceny cestovního pojištění. Cena ani náplň pojištění nejsou slevou z programu Unity nijak omezeny, cestovat můžete kamkoliv a pojištění si můžete sjednat na libovolnou výši.

V tuto chvíli není jasné, jaké další výhody ekosystém Unity klientům přinese. Nicméně v rámci se nabízí spolupráce hned několika firem, například Home Credit, Heureka, mediální skupina jejíž součástí je i TV Nova a Voyo, ale i dalších. Kompletní seznam společností PPF Group najdete na oficiálních stránkách.