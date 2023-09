Letenka za 99 korun nebo levnější nafta: T-Mobile ukázal věrnostní program Magenta Moments

T-Mobile spustil věrnostní program výhod pro své klienty jménem Magenta Moments

K dispozici jsou již nyní akce od partnerů, jako je Kiwi.com, MOL nebo CineStar

Další partneři by se k projektu měli připojit v dalších týdnech a měsících

T-Mobile dnes v České republice oficiálně oznámil nový program výhod pro své zákazníky. Přímo v aplikaci Můj T-Mobile se objeví nová sekce Magenta Moments, která zpřístupní speciální slevy a výhody pro všechny klienty. Program je spuštěn již dnes a aktuálně se v něm nachází několik prvních slev.

Program výhod pro všechny

Operátor se rozhodl nabídnout svým zákazníkům výhody nad rámec volných minut, gigabajtů dat či slev na hardware ve vlastním e-shopu. V Magenta Moments se zaměří na tyto základní segmenty: zábava, nákupy, občerstvení a cestování. Jde o jednorázovou akci, jakmile budou letenky vyprodány, začnou přípravy na další podobnou akci.

V praxi rovnou T-Mobile představil také čtveřici prvních velkých partnerů. Prodejce letenek Kiwi.com nabídne zákazníkům T-Mobilu 1 000 jednosměrných letenek za 99 Kč, přičemž každý z těch nejrychlejších mohou získat pouze jednu letenku.

Druhým partnerem je síť čerpacích stanic MOL, která nabízí možnost získat až 1 Kč slevu na litr běžných paliv a až 2 Kč slevu na litr prémiovějších paliv. Další spolupráci T-Mobile rozjel se sítí rychlého občerstvení Bageterie Boulevard, zákazníci dostanou Box pro dva za poloviční cenu, běžná cena se přitom pohybuje kolem 300 korun. Mimochodem, box disponuje čtyřmi bagetami, dvěma porcemi pečených brambor a třemi omáčkami.

Posledním partnerem, který byl představen jako ten hlavní, je franšíza multikin CineStar. Zákazníci T-Mobilu budou mít možnost každé úterý získat jednu vstupenku k nákupu jiné vstupenky. Doprovodnou výhodou je sleva na nákup občerstvení.

V plánu jsou i mezinárodní partneři

Své vlastní výhody pak v kampani chce uvést i T-Mobile. Zástupci operátora zatím nezmínili, zdali může jít také o slevy na tarify. Již nyní však v aplikaci nabízí prodloužený dárek 15 GB dat pro své zákazníky a k dispozici jsou také výhody za dobití kreditu. Těšit se prý mohou zákazníci i na soutěže o zajímavý hardware, ať už jde o nově představený T Tablet, popřípadě iPhone a příslušenství.

Kromě již zmíněných větších partnerů T-Mobile prezentoval spolupráce s dalšími oblíbenými firmami, jako je třeba Wolt, pojišťovna Allianz, Booking.com, Lamax nebo Pilsner Urquell. Další spolupráce budou následovat v příštích měsících. T-Mobile láká na to, že by mělo jít i o přesah do mezinárodních spoluprací. Výhody Magenta Moments tedy využijete i v zahraničí, například během dovolené. O jaké konkrétní benefity půjde však operátor nezmínil.

Reklamní kampaň pojede v televizi ode dnešního dne do konce října, přičemž T-Mobile natočil sadu reklam v Gruzii. Následovat bude pravděpodobně další sada výhod, ať už od nových, či stávajících partnerů. Detaily však operátor vůbec nechtěl komentovat. Magenta Moments je dnes spouštěna v Česku, Chorvatsku, Polsku a Severní Makedonii. Následovat bude i Rakousko, Slovensko, Maďarsko nebo Černá Hora.