Taková sleva tu ještě nebyla. Samsung telefony teď zlevníte až o 26 tisíc

PR článek
PR článek 28. 1. 13:57
Telefony Samsung Galaxy Z Fold 7 a Flip 7
  • Vybrané Samsungy teď koupíte s rekordní slevou
  • Díky kombinaci akcí ušetříte i přes 26 tisíc
  • Skvěle vychází vlajkovky, skládačky i nejnovější hodinky

Vlajkový Galaxy S25 za 13 990 Kč nebo ohebný Galaxy Z Fold7 levnější o neuvěřitelných 26 tisíc. Nejlepší telefony Samsung je teď možné ulovit s takovými slevami, jako ještě nikdy předtím. Mobil Pohotovost nasadila speciální slevy pro přihlášené a obrovskou výhodou je, že je můžete kombinovat s akcí od Samsungu

Samsung se slevou přes 26 tisíc

Mnohem levněji koupíte všechny nejnovější telefony, tablety i hodinky Samsung. V rekordní slevě je Galaxy Z Fold7, na který jako přihlášený zákazník na mp.cz dostanete slevu až 14 tisíc (stačí v košíku zadat kód „vip_tel“) a dalších 12 tisíc ušetříte díky akci Cashback od Samsungu. Galaxy Z Fold7 vás tak nakonec vyjde jen na 31 390 Kč (běžně 52 990 Kč).

Vlajkovku Galaxy S25 pak můžete ulovit už za 13 990 Kč (běžně 22 490 Kč). Na uvedenou cenu se dostanete kombinací tří akcí – slevou tisíc korun pro přihlášené (kód „vip_tel“ zadaný v košíku), cashbackem 5 000 Kč a využitím výkupního bonusu 2 000 Kč (připočítá se k výkupní ceně vašeho telefonu). S ještě vyšší slevou pak ulovíte i vrcholný Galaxy S25 Ultra.

Další Samsungy za super cenu:

Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra

Galaxy Watch za nejlepší cenu

Nakonec jsou za super cenu i hodinky od Samsungu – Galaxy Watch8 můžete mít už za 5 690 Kč (běžně 9 490 Kč), nejnovější generaci Galaxy Watch Ultra pak jen za rekordních 11 490 Kč (běžně 16 990 Kč). Na uvedené ceny se opět dostanete kombinací slevy pro přihlášené (kód „vip_acc“) a využitím akce Cashback od Samsungu.

Pro získání Cashbacku až 12 000 Kč od Samsungu je potřeba telefon, tablet či hodinky zakoupit nejpozději do soboty 31. ledna a následně zařízení zaregistrovat nejpozději do 14. 2. v aplikaci Samsung Members nebo na stránkách Samsungu (dle typu zařízení). Více o akci se dozvíte na mp.cz/samsung-cashback.

Chytrá zařízení Samsung Galaxy Z Fold 7, Galaxy Watch 8 Classic

Kapitoly článku