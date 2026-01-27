TOPlist

Harman/Kardon má novou řadu legendárních reproduktorů, s tímto kódem ušetříte tisíce
  • Očekávané novinky od značky Harman/Kardon jsou konečně v prodeji
  • Pro nejrychlejší z vás máme exkluzivní slevové kupóny, díky kterým můžete ušetřit tisíce korun

Legendární audio brand Harman/Kardon s více než 70-letou historii, sa může pochlubit hned s několika novinkami, která rozhodně stojí za zmínku. Jedná se o nové generace ikonických domácích reproduktorů Aura Studio, Soundsticks nebo modulární zvukový systém Harman/Kardon Enchant. Všechny novinky nesou jasný odkaz značky, který propojuje prémiový design a ikonický zvuk.

V článku rovněž naleznete dva slevové kódy, díky kterým můžete zmíněné novinky získat s 10%, případně i 20% slevou. S nákupem ale příliš neotálejte, každý kód je limitovaný pouze pro deset nejrychlejších.

Harman/Kardon Aura Studio 5: designový BT reproduktor s prostorovým osvětlením

  • 360° audio s vyváženým zvukem naplní místnost hudbou ze všech stran
  • Ambientní světelné efekty, které se synchronizují s hudbou a náladou
  • Multi-reproduktorové propojení s Auracast a snadné ovládání přes aplikaci Harman Kardon One
  • Bluetooth + Auracast pro snadné bezdrátové streamování
  • Ekologické materiály a design, který je vizuálním magnetem pro moderní interiéry
Harman/Kardon Aura Studio 5
Harman/Kardon Aura Studio 5

Harman/Kardon Aura Studio 5 nyní pořídíte s kódem SMARTHK10 s exkluzivní slevou 10 % na harmanshop.cz.  Kód platí pouze pro 10 nejrychlejších.

Harman/Kardon Soundsticks 5: legendární BT reproduktory se subwooferem

  • Nová generace legendárních SoundSticks – ikonický transparentní design žije dál
  • Wi-Fi + Bluetooth 6.0, podpora Apple AirPlay, Chromecast, Spotify Connect, TIDAL Connect a Auracast
  • Ambientní osvětlení + synchronizace s hudbou pro ještě hlubší zážitek
  • 1 stereo systém + HDMI ARC pro perfektní ozvučení TV, PC i hry
  • Úplně první verze tohoto reproduktoru je dodnes vystavena v Museum of Modern Art v New Yorku, a je považována za ikonu moderního průmyslového designu
  • Plné detaily, vyvážené basy a křišťálové výšky v legendárním designu
  • Na výběr ve dvou barevných provedeních: Black a White
Harman/Kardon Soundsticks 5
Harman/Kardon Soundsticks 5

Harman/Kardon Soundsticks 5 nyní pořídíte s kódem SMARTHK10 s exkluzivní slevou 10 % na harmanshop.cz. Kód platí pouze pro 10 nejrychlejších.

Harman/Kardon Enchant Series: designový modulární zvukový systém, který si sestavíte podle sebe

Základem této soustavy jsou soundbary, Enchant 900 a Enchant 1100 s podporou Dolby Atmos MultiBeam™ pro pohlcující prostorový zvuk. K soundbaru si můžete bezdrátově připojit Enchant Subwoofer, který přidá hluboké basy, a Enchant Speakers, tedy bezdrátové reproduktory, které poslouží jako prostorové zadní kanály nebo jako samostatné přenosné BT reproduktory v rámci multi-room systému. Celý systém tak roste s vašimi potřebami podle toho, jaké charakteristiky zvukového systému vám vyhovují nejvíce.

Harman/Kardon Enchant 900 & 1100 – soundbary s prostorovým zvukem

  • True Dolby Atmos, DTS:X a MultiBeam technologie vytvářejí pohlcující 3D zvuk, který zaplní celý prostor bez potřeby dalších reproduktorů
  • Kompletní konektivita zahrnuje Wi-Fi, AirPlay, Chromecast, Bluetooth a HDMI eARC pro snadné propojení s TV a dalšími zařízeními

Harman/Kardon Enchant Subwoofer – doplňte váš Enchant soundbar o bohatý a dynamický basový projev

  • Výkonný bezdrátový subwoofer dodává zvuku hloubku a energii, kterou nejen uslyšíte, ale také ucítíte.

Harman/Kardon Enchant Speaker – kompaktní Dolby Atmos reproduktor, připojitelný k Enchant systému

  • Bezdrátový Bluetooth reproduktor s podporou Dolby Atmos, který přináší prostorový zvuk v kompaktním formátu.
  • Připojením k Enchant soundbarům vytěžíte ze sledování TV úplné maximum.
Ukázka využití slevového kódu SMARTHK20, který výslednou cenu sníží o 20 %
Ukázka využití slevového kódu SMARTHK20, který výslednou cenu sníží o 20 %

Všechny produkty Harman/Kardon Enchant Series, včetně soundbarů Enchant 900, 1100, Enchant Subwoofer a Enchant Speaker nyní pořídíte s exkluzivní slevou až 20 % na harmanshop.cz.  Slevový kód SMARTHK20 je omezen pouze na 10 nejrychlejších nákupů.

