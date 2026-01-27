Harman/Kardon má novou řadu legendárních reproduktorů. S tímto kódem ušetříte tisíce

- Očekávané novinky od značky Harman/Kardon jsou konečně v prodeji
- Pro nejrychlejší z vás máme exkluzivní slevové kupóny, díky kterým můžete ušetřit tisíce korun
Legendární audio brand Harman/Kardon s více než 70-letou historii, sa může pochlubit hned s několika novinkami, která rozhodně stojí za zmínku. Jedná se o nové generace ikonických domácích reproduktorů Aura Studio, Soundsticks nebo modulární zvukový systém Harman/Kardon Enchant. Všechny novinky nesou jasný odkaz značky, který propojuje prémiový design a ikonický zvuk.
V článku rovněž naleznete dva slevové kódy, díky kterým můžete zmíněné novinky získat s 10%, případně i 20% slevou. S nákupem ale příliš neotálejte, každý kód je limitovaný pouze pro deset nejrychlejších.
Harman/Kardon Aura Studio 5: designový BT reproduktor s prostorovým osvětlením
- 360° audio s vyváženým zvukem naplní místnost hudbou ze všech stran
- Ambientní světelné efekty, které se synchronizují s hudbou a náladou
- Multi-reproduktorové propojení s Auracast a snadné ovládání přes aplikaci Harman Kardon One
- Bluetooth + Auracast pro snadné bezdrátové streamování
- Ekologické materiály a design, který je vizuálním magnetem pro moderní interiéry
Harman/Kardon Aura Studio 5 nyní pořídíte s kódem SMARTHK10 s exkluzivní slevou 10 % na harmanshop.cz. Kód platí pouze pro 10 nejrychlejších.
Harman/Kardon Soundsticks 5: legendární BT reproduktory se subwooferem
- Nová generace legendárních SoundSticks – ikonický transparentní design žije dál
- Wi-Fi + Bluetooth 6.0, podpora Apple AirPlay, Chromecast, Spotify Connect, TIDAL Connect a Auracast
- Ambientní osvětlení + synchronizace s hudbou pro ještě hlubší zážitek
- 1 stereo systém + HDMI ARC pro perfektní ozvučení TV, PC i hry
- Úplně první verze tohoto reproduktoru je dodnes vystavena v Museum of Modern Art v New Yorku, a je považována za ikonu moderního průmyslového designu
- Plné detaily, vyvážené basy a křišťálové výšky v legendárním designu
- Na výběr ve dvou barevných provedeních: Black a White
Harman/Kardon Soundsticks 5 nyní pořídíte s kódem SMARTHK10 s exkluzivní slevou 10 % na harmanshop.cz. Kód platí pouze pro 10 nejrychlejších.
Harman/Kardon Enchant Series: designový modulární zvukový systém, který si sestavíte podle sebe
Základem této soustavy jsou soundbary, Enchant 900 a Enchant 1100 s podporou Dolby Atmos MultiBeam™ pro pohlcující prostorový zvuk. K soundbaru si můžete bezdrátově připojit Enchant Subwoofer, který přidá hluboké basy, a Enchant Speakers, tedy bezdrátové reproduktory, které poslouží jako prostorové zadní kanály nebo jako samostatné přenosné BT reproduktory v rámci multi-room systému. Celý systém tak roste s vašimi potřebami podle toho, jaké charakteristiky zvukového systému vám vyhovují nejvíce.
Harman/Kardon Enchant 900 & 1100 – soundbary s prostorovým zvukem
- True Dolby Atmos, DTS:X a MultiBeam technologie vytvářejí pohlcující 3D zvuk, který zaplní celý prostor bez potřeby dalších reproduktorů
- Kompletní konektivita zahrnuje Wi-Fi, AirPlay, Chromecast, Bluetooth a HDMI eARC pro snadné propojení s TV a dalšími zařízeními
Harman/Kardon Enchant Subwoofer – doplňte váš Enchant soundbar o bohatý a dynamický basový projev
- Výkonný bezdrátový subwoofer dodává zvuku hloubku a energii, kterou nejen uslyšíte, ale také ucítíte.
Harman/Kardon Enchant Speaker – kompaktní Dolby Atmos reproduktor, připojitelný k Enchant systému
- Bezdrátový Bluetooth reproduktor s podporou Dolby Atmos, který přináší prostorový zvuk v kompaktním formátu.
- Připojením k Enchant soundbarům vytěžíte ze sledování TV úplné maximum.
Všechny produkty Harman/Kardon Enchant Series, včetně soundbarů Enchant 900, 1100, Enchant Subwoofer a Enchant Speaker nyní pořídíte s exkluzivní slevou až 20 % na harmanshop.cz. Slevový kód SMARTHK20 je omezen pouze na 10 nejrychlejších nákupů.