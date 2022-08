Stylové véčko Samsung Galaxy Z Flip 4 zaujme výkonem a větší baterií. Meziročně však zdražilo

Galaxy Z Flip 4 potěší oproti předchůdci menšími rozměry

Vnější displej se nezvětšil, umí ale odbavit více věcí

Ceny startují na 27 499 korunách, což je o 500 Kč více než vloni

Samsung na dnešní den připravil premiéru nové generace svých ohebných smartphonů. Těm, kteří potřebují k práci a zábavě větší displej, je určen Galaxy Z Fold 4, ovšem pokud naopak dáváte přednost kompaktním rozměrům a stylovému designu, můžete najít zalíbení ve véčkovém Galaxy Z Flip 4. Spekulace o tom, že Samsung z názvu kvůli válce na Ukrajině vypustí písmeno „Z“, se ukázaly jako liché – korejský gigant pouze tento symbol ruské okupace skryje na prodejním balení.

První dojmy přímo z Londýna

Galaxy Z Flip 4 nepřináší na první pohled žádné revoluční změny. Stále se jedná o sympatické véčko, které se v rozloženém stavu prakticky neliší od klasických smartphonů – na prezentaci v Londýně nám (mimo jiné i díky částečně plochým bokům) připomínal poslední iPhony.

Samsung bude svoji novinku nabízet ve čtyřech barevných variantách – tmavě šedé, růžovo-zlaté, fialové a modré. Na vybraných trzích bude opět existovat program Bespoke, v němž bude možné zařízení nakonfigurovat až do 75 různých barevných kombinací – nám tato možnost umožněna nebude. Povrch zadní strany je matný, což působí příjemně a esteticky, neboť na této ploše příliš neulpívají otisky prstů.

Z Flip 4 je o 4 gramy těžší než jeho předchůdce, ovšem jakmile zjistíte, že má o 400 mAh větší baterii (celkem 3 700 mAh), tak mu větší hmotnost rádi odpustíte. Baterie podporuje rychlonabíjení výkonem 25 wattů, za 30 minut ji lze dobít na 50 procent. Nechybí ani podpora bezdrátového nabíjení.

I když hmotnost mírně narostla, rozměry se naopak zmenšily, a to zejména díky přepracovanému kloubu. Ten je tenčí a pocitově nabízí jemnější chod. Rozměry Z Flip 4 v rozevřeném stavu činí 165,2 × 71,9 × 6,9 mm. Tloušťka v zavřeném stavu zůstává 15,9 – 17,1 milimetru, což naznačuje, že mezera mezi oběma částmi displeje zůstala ponechána. Mohou do ní sice zapadávat nečistoty, na druhou stranu bez mezery by hrozilo poškození ochranné folie displeje.

O zvýšené ochraně ohebného zobrazovače Samsung nehovoří, avšak posílena byla odolnost ostatních skleněných ploch, které nově chrání sklíčko Gorilla Glass Victus+. Rámečky jsou hliníkové a celý telefon splňuje voděodolnost se stupněm krytí IPX8.

Vnější displej se naučil nové funkce

Na „víku“ telefonu opět najdeme displej a dvojici fotoaparátů – v této oblasti Samsung neprovedl prakticky žádné změny. Fotoaparáty jsou k dispozici následující:

12Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.8

12Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 123° a světelností f/2.2

Prakticky jedinou mezigenerační změnou je zvětšení hlavního snímače, který má pochytat až o 65 procent více světla. Influencery potěší nová funkce, kdy lze telefon při natáčení videa zafixovat v poloze 90 stupňů a obejít se bez stativu.

Vnější AMOLED zobrazovač si ponechává úhlopříčku 1,9 palců, rozlišení 512 × 260 pixelů a obnovovací frekvenci 60 Hz, avšak posíleny byly jeho schopnosti. Můžete si na něj např. navolit grafické téma korespondující s ciferníkem vašich hodinek. Kromě toho lze odsud přistupovat k rychlým nastavením nebo přímo odpovídat na zprávy a hovory. Můžete si sem připnout i widgety až 3 osob, jimž takto můžete volat přímo. Třešničkou na dortu je pak ovládání zařízení v aplikaci SmartThings nebo zobrazování karet uložených v aplikaci Samsung Wallet.

Pozoruhodné je, že obsah zobrazený na vnějším displeji můžete po vzoru Galaxy Z Fold jednoduchým otevřením zařízení přenést na displej vnitřní. Platí to i pro aplikaci fotoaparátu, kterou lze v zavřeném stavu vyvolat dvojím stisknutím zamykacího tlačítka a použít vnější displej jako hledáček. Pro větší zážitek z focení je ale přeci jen lepší pro tyto účely využít hlavní displej uvnitř.

Ohebný Dynamic AMOLED 2X panel má prakticky stejné parametry jako loni: úhlopříčka činí 6,7″ a rozlišení 1 080 × 2 640 pixelů. Změnil se rozsah adaptivní obnovovací frekvence, která se může pohybovat mezi 1 a 120 Hz. Nahoře uprostřed zůstal kruhový výřez pro 10Mpx selfie kamerku, která se nově pyšní funkcí Auto Framing. Prakticky se jedná o obdobu funkce Center Stage z jablečných zařízení, kdy širokoúhlá kamera dynamicky provádí ořez jednotlivce i skupiny lidí podle potřeby.

Vyšší výkon a více paměti

Galaxy Z Flip 4 pohání Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, tedy inovovaná verze jarního vlajkového čipsetu, kterou namísto Samsungu vyrábí TSMC. K ruce mu je 8 GB RAM. Vnitřní uložiště můžete mít v kapacitách 128, 256 a nově také 512 GB. Tato hodnota je konečná – slot na microSD karty byste na telefonu hledali marně. Totéž platí o 3,5mm audio jacku.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Z Flip 4 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, octa-core, 1× 3,19 GHz Cortex-X2 + 3× 2,75 GHz Cortex-A710 + 4× 1,80 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 670, RAM: 8 GB, interní paměť: 128/256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: složený 84,9 × 71,9 × 15,9 - 17,1 mm, otevřený 165,2 × 71,9 × 6,9 mm, hmotnost: 187 g, zvýšená odolnost: IPX8 Displej, konektivita a baterie 6,7" + 1,9", Dynamic AMOLED, rozlišení: 1080 × 2640 px, 260 × 512 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz), GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 3700 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 12 Mpx, f/1.8, Dual Pixel AF, OIS, druhý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 123°, selfie kamera: 10 Mpx, f/2.4, Full HD video Cena: 27 490 Kč Kompletní specifikace

Vyplatí se upgrade?

Pokud vlastníte předchozí generaci, pravděpodobně příliš důvodů k upgradu nenajdete. Novinky jsou spíše evoluční a budou dávat smysl spíše majitelům prvních dvou generací. Pokud ale najdete využití pro vyšší výkon, větší baterii, rychlejší nabíjení, nebo širokoúhlou selfie kamerku, můžete si koupi Galaxy Z Fold 4 obhájit.

Cena a dostupnost

Samsung Galaxy Z Flip 4 bude k mání od 26. srpna, od dnešního dne si můžete telefon předobjednat a získat 1 rok pojištění Samsung Care+ i bonus k výkupu původního zařízení ve výši až 7 tisíc korun. České ceny za jednotlivé paměťové konfigurace (RAM/úložiště) jsou následující:

8/128 GB za 27 499 korun

8/256 GB za 28 999 korun

8/512 GB za 31 999 korun