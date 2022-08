Písmeno Z symbolizuje Rusko. Samsung kvůli tomu změní název budoucích skládaček

Samsung se dle nejnovějších informací odhodlá k velkému kroku u pojmenovávání svých produktů. Skládací rodina Flip a Fold má před jménem kromě ikonického Galaxy také písmeno Z, zřejmě proto že svým tvarem symbolizuje skládání. U nových telefonů Flip 4 a Fold 4 však prý korejský výrobce od „zetka“ upustí. Informoval o tom tipér SnoopyTech.

Pozorní čtenáři si možná vzpomenou, že tuto změnu Samsung již retroaktivně zavedl, a to na pobaltských trzích. Země jako Litva či Estonsko přímo sousedí s Ruskou federací, která v únoru letošního roku rozpoutala válku na Ukrajině. Jak známo, ruská vojska využívají písmeno Z pro vlastní propagandu, označují jím například bojová vozidla či rakety. Dle uniklých informací nechce být jihokorejská firma s válečnou agresí na východě Evropy spojována nikde na světe, a proto název svých telefonů změní plošně.

Samsung Electronics tries to get rid of the "Z" letter in their folding phone series. Starting with Flip/Fold 4, the letter won't be printed on the boxes anymore. That's because Russian military is using the letter.

