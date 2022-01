Recenze ZTE Axon 30: fotoaparát pod displejem k úspěchu nestačí

Značka ZTE není v Česku zrovna nejznámějším pojmem v rámci technologií. Čínská společnost se na našem trhu zaměřovala především na výrobu telefonů pro české operátory, takže jejich značku jsme často přímo na smartphonech nevídali. I přes horší dostupnost telefonů ZTE na našem trhu to ovšem neznamená, že by jejich zařízení neměla co nabídnout – ostatně Axon 20 ukázal, že poddisplejová selfie kamera není jen sci-fi. ZTE Axon 30 na něj navazuje a přední kameru ještě vylepšuje.

hlavním tahákem je technologie poddisplejové selfie kamery

ta oproti minulé generaci doznala vylepšení a je takřka neviditelná

fotoaparáty na zádech telefonu už ale takové terno nejsou

Právě poddisplejová kamera je hlavním tahákem smartphonu. Zvládlo ZTE technologii odladit natolik, že pošle výřez do věčných lovišť? Nebo si musíme počkat ještě jeden rok, než bude poddisplejová selfie kamera konečně pořádně odladěná?

Design a zpracování

Vzhled ZTE Axon 30 rozhodně zaujme – tenké tělo o rozměrech 170,2 x 77,8 x 7,8 milimetrů a hmotnosti 179 gramů skvěle padne do ruky, především díky zahnutému plastu na zádech telefonu. Vzhledem k použitým materiálům bych očekával ještě o něco málo nižší hmotnost, nejedná se ale o nic hrozného. Do ruky padne telefon i přes své rozměry poměrně dobře, jen zapomeňte na pohodlné ovládání jednou rukou.

Vystouplý fotomodul má dvě úrovně a svým provedením se snaží odlišit od konkurence, stejně jako designové šrafování na zádech, které dává smartphonu lehce futuristický nádech. Co zaujme především, jsou tenké rámečky okolo displeje, které bych si ale také dokázal představit ještě o něco tenčí.

Lesklý plast je bohužel hotovým magnetem na otisky prstů, kvůli čemuž se nevyhnete neustálému leštění. Co mě naopak potěšilo, je příjemný detail v podobě vroubkovaného vypínacího tlačítka.

Displej a hardwarová výbava

Přední straně dominuje 6,92“ AMOLED displej s rozlišením 1080 x 2460 pixelů, obnovovací frekvencí 120 Hz a Always-on režimem. Musím uznat, že displej se ZTE opravdu povedl – jas i na přímém sluníčku je dostatečný, barvy jsou příjemně živé a pozorovací úhly příkladné. Uvnitř telefonu nalezneme osmijádrový čipset Snapdragon 870 5G, grafiku Adreno 650, 6/8/12 GB RAM a 128/256 GB vnitřní paměti s možností rozšíření o microSD karty.V AnTuTu získal smartphone 701 991 bodů, což není špatný výsledek, byť použití staršího čipsetu nepotěší.

Z ostatní výbavy nechybí Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, 5G, všechny relevantní polohové systémy, NFC či USB-C. Zamrzí chybějící odolnost vůči vodě a prachu, 3,5mm audio konektor či stereo reproduktory. Na druhou stranu hlavní reproduktor na spodní hraně je poměrně hlasitý a má dobrý zvukový přednes, takže se nejedná o příliš velký handicap.

Baterie, výdrž a software

Kapacita baterie ZTE Axon 30 je 4200 mAh a k ruce mu je 65W rychlé nabíjení s podporou Quick Charge 4+. Dodávaný adaptér zvládne nabít Axon 30 z 0 na 50 procent za zhruba 15 minut, přičemž do plna se smartphone dobil za necelých 45 minut. Při běžném používání vydrží ZTE Axon 30 den provozu, nicméně pokud mu dáte zabrat, bude se vám rychlé nabíjení hodit. Na dva dny provozu jsem se nedostal ani v případě, kdy jsem baterii smartphonu opravdu šetřil.

Operační systém je pochopitelně Android ve verzi 11 s nadstavbou MyOS 11. Vlastní řešení od ZTE není nikterak propracované a spíše mění kosmetický vzhled systému, než že by mu přidávalo výrazné funkce ve stylu One UI či MIUI. Pár vychytávek ale nabízí – nastavit si můžete Always-on režim (na výběr je celá řada různých stylů), kalibrovat barvy, DTS: X Ultra zvuk, celou řadu gest (včetně pohybových), tlačítko s rychlými volbami Z-POP či můžete sledovat využití 5G telefonem.

Poddisplejová selfie kamera

Tím největším lákadlem je bezesporu poddisplejová selfie kamera. Parametrově se nejedná o žádnou hitparádu – výrobce 16Mpx senzoru ZTE neuvedlo, zmínilo pouze, že jeho clona je f/2.45, což není zrovna mnoho. Kromě režimu HDR podporuje také natáčení videa ve Full HD při 30 snímcích za sekundu.

To pravé kouzlo se ovšem ukrývá v tom, že na první pohled není selfie kamera vidět, na rozdíl od svého předchůdce Axon 20. Pokud se při maximálním jasu na bílém pozadí zadíváte do místa, kde se nachází, pod určitým úhlem, budete moci spatřit prostor, který je pro kameru vyhrazen. Při běžném používání ale nemáte šanci poznat, kde přesně se kamera pod displejem nachází, za což si zaslouží ZTE palec nahoru.

ZTE se chlubí tím, že v oblasti fotoaparátu přeskládalo pixely tak, aby jejich hustota byla 400 ppi, tedy dvojnásobek oproti jeho předchůdci. Kromě toho ZTE nasadilo sedm vrstev propustného materiálu ve spolupráci s novým čipem, který umožňuje fotoaparátu využívat více světla a tím zlepšit i jeho výsledky. Přední fotoaparát zároveň využívá spojování 4 pixelů do jednoho, což se má na výsledné kvalitě snímků projevit také pozitivně.

Realita ale má k dokonalým výsledkům daleko. Těžko říct, na kolik se na kvalitě fotografií z předního fotoaparátu podepsalo její umístění a na kolik za to mohou chatrné parametry, nicméně když dojde na lámání chleba, není selfie kamera ZTE Axon 30 žádná velká paráda.

Snímky postrádají detail, jsou lehce rozmazané a v horších světelných podmínkách vinou vysokého šumu vyloženě tragické. Na sociální sítě ale kvalita dostačuje, stejně jako na machrování před známými. Pakliže ale vyžadujete prvotřídní výsledky z přední kamery, raději sáhněte po konvenčním řešení.

Fotoaparát a záznam videa

ZTE Axon 30 není jen o poddisplejové selfie kameře, ale také o sestavě fotoaparátů na zádech. Těm dominuje 64Mpx hlavní fotoaparát s clonou f/1.8, který doprovází 8Mpx širokoúhlý objektiv se světelností f/2.2, 5Mpx makro objektiv s clonou f/2.4 a 2Mpx snímač pro bokeh efekt se světelností f/2.4.

Za dobrých světelných podmínek podává telefon poměrně slušné výkony. Barvy jsou věrné a plné detailů, snímky jsou ostré a bílá barva je vcelku dobře vyvážená. Fotografie mají i poměrně slušný dynamický rozsah. Pokud ovšem nemáte ideální světelné podmínky, může automatika fotoaparátu občas zklamat, například nižší mírou detailů či viditelným rozmazáním.

Širokoúhlý objektiv je na tom za dobrého světla o poznání hůř, barvy jsou více saturované, detailů citelně ubylo a při okrajích je viditelné rozmazání. Hlavní fotoaparát taktéž nabízí digitální 2x zoom, který má tendenci produkovat neostré a barevně odlišné fotografie od těch v původní velikosti. K dispozici je taktéž makro snímač, který ostří okolo 3 centimetrů a díky 5Mpx rozlišení umí občas příjemně překvapit. Opět ale platí, že pro použitelné snímky je potřeba mít dostatek světla.

Za zhoršených podmínek a v noci smartphone žalostně selhává. Noční režim pro jistotu nabízí pouze hlavní objektiv, čehož byste se měli držet. I tak jsou fotografie plné šumu, příležitostně neostré, snímač si neporadí s protisvětlem a barevná věrnost je ta tam. Pokud máte z pouličního osvětlení dostatek světla, můžete při troše štěstí pořídit i koukatelný či příjemně atmosférický snímek. Pokud ale dostatek světla nemáte, telefon vám v této situaci nikterak nepomůže.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení si můžete zobrazit/stáhnout zde

Video umí ZTE Axon 30 natáčet až ve 4K při 60 snímcích za sekundu a nechybí mu HDR, podpora 10bitových barev či elektronická stabilizace. To ovšem platí pouze pro hlavní fotoaparát, neboť širokoúhlý objektiv se musí spokojit s maximálním rozlišením Full HD a 30 snímcích za sekundu.

ZTE Axon 30 camera test (4K, 60 fps)

Watch this video on YouTube

Video je Achillovou patou chytrého telefonu od ZTE. Záznamy jsou přesaturované, smartphone si neporadí s rychlou změnou scény, změna zaostření z blízkého objektu na vzdálenější trvá a nastavení dynamického rozsahu viditelně zmatkuje. V noci je kvalita videa doslova k pláči a rozhodně se nebude jednat o něco, čím se budete chtít komukoli pochlubit. Jednou z nejslabších částí nahrávání je kvalita zvuku – mikrofon složitější scény nezvládá, často okolní ruch úmyslně utlumuje, kvůli čemuž jsou snímky zvukově ploché a nevýrazné. Pokud se vám navíc do záznamu dostane vítr, jsou videa prakticky nepoužitelná.

Závěrečné hodnocení

ZTE Axon 30 je bezesporu zajímavý smartphone, především pro svou technologii poddisplejové selfie kamery, která si pomalu nachází cestu také do konkurenčních telefonů. Čínský výrobce bohužel na unikátní technologii vsadil všechno, kvůli čemuž smartphone jako takový selhává ve spoustě jiných oblastí.

Mezi přednosti smartphonu patří téměř neviditelná poddisplejová selfie kamera, skvělý displej, dostatek výkonu i pro náročnější hry nebo rychlá a odladěná nadstavba. Zklamáním je poté kvalita fotografií za horších světelných podmínek, podprůměrné natáčení videa, absence odolnosti proti vodě a prachu či použití staršího čipsetu. Pro někoho mohou být překážkou také poměrně velké rozměry.

ZTE se v případě Axonu 30 snaží zaujmout za každou cenu špičkovou technologií, nicméně kompromisy, které kvůli tomu nabízí, jsou až příliš velké na to, abychom mohli tento telefon s klidným svědomím doporučit. Telefon se u nás oficiálně prodává pouze skrze oficiální stránky výrobce za cenu začínající na 499 euro (cca 12 200 Kč) v černé a modré barevné variantě. Pokud ale za každou cenu netoužíte po selfie kameře pod displejem, raději sáhněte po některém z konkurenčních smartphonů.

ZTE Axon 30 0.00 8.6 Design a zpracování 8.8/10

















Výkon a optimalizace 9.1/10

















Hardwarová výbava 9.2/10

















Kvalita fotografií a videa 7.7/10

















Výdrž baterie 8.2/10

















Klady (+) poddisplejová selfie kamera

prvotřídní displej

zajímavý design

dostatek výkonu i pro náročnější hry

rychlá a odladěná nadstavba Zápory (–) kvalita fotografií za zhoršených podmínek

podprůměrná kvalita videí

absence zvýšené odolnosti

použití staršího čipsetu

horší dostupnost na českém trhu