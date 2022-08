Samsung Galaxy Z Flip 4 v redakci: čím překvapí a čím naopak zklame?

Samsung představil nové skládací telefony, méně náročným zákazníkům je po chuti spíše Z Flip 4

Stylové véčko má špičkový čipset od Qualcommu nebo protažený 6,7″ AMOLED displej

Ceny startují na 27 499 korunách, což je o 500 korun více než vloni

S nástupem „klasických“ skládacích telefonů se zvedl i nový trend moderních véček. Samsung, po boku americko-čínské Motoroly, patří k absolutním vládcům véčkového trhu. A vypadá to, že v tom bude pokračovat, novinka Galaxy Z Flip 4 totiž působí velmi příjemně a nabízí i skvělou výbavu. Jaké jsou naše první dojmy a co najdete v prodejním balení?

Vybalení

Korejci se již před časem zhlédli ve zmenšování prodejních balení, jak s tím začal Apple. Z Flip 4 k vám tak – stejně jako předchozí generace – dorazí v extrémně subtilní krabičce, která skoro než balení telefonu připomíná krabičku od luxusního náhrdelníku. Posuďte sami: na výšku má skoro 18,5 centimetru, na šířku 9 centimetrů a tlustá je necelé 3 centimetry.

Krom jiného si zaslouží pochvalu i minimalistický vzhled prodejního balení. Na první pohled je zřejmá kombinace černé a tmavě šedé, na jedné straně logo výrobce, zepředu velký vytlačený nápis „Flip“ a pod ním ještě celý název smartphonu v barvě samotného zařízení. To je velmi líbivý detail.

Po otevření na vás rovnou vykoukne smartphone umístěný v papírové vaničce a obalený igelitem. V papírovém obalu pak najdete předepsanou literaturu, sponku na vysunutí slotu na jedinou nanoSIM kartu a také metrový černý kabel USB-C / USB-C, který byl podle všeho vyroben ve Vietnamu. To je vše, nic dalšího by se do krabičky ani nemohlo vejít.

Ještě větší stylovka než vloni

Nutno uznat, že pokud máte zkušenost s Z Flipem 3, nejspíš váš čtyřka ničím nepřekvapí. Vypadá totiž na chlup stejně a změna se na venek udála prakticky jenom jedna. Zadní krycí sklo, zvýrazňující barevný motiv telefonu, je nově matné, zatímco vloni bylo lesklé a lepily se na něj otisky prstů jako mouchy na mucholapku. To je pryč a telefon se díky tomu o trochu lépe drží, ale hlavně – v ruce vám dává pocit většího luxusu a prémiovosti.

Konstrukce je klasicky hliníková (opět má jít o nejodolnější hliník, který kdy Samsung použil) a kombinuje již zmíněné skleněné tabulky na zádech. Ty má krýt nová technologie společnosti Corning jménem Gorilla Glass Victus+. Kolébkové tlačítko pro ovládání hlasitosti je taktéž z kovu, což přispívá k celkovému dojmu z přístroje.

Na první pohled to vypadá, že Samsung zase o něco vylepšil kloub. Může to být i čerstvostí a neopotřebovaností, nicméně drží prakticky v každé poloze a po přiblížení obou displejových polovin spokojeně secvakne. Hned u kloubu je ale mezi oběma částmi mezera zhruba 1 až 2 milimetry, takže na sebe displej přímo nenaléhá. To může být potenciální problém, dostanou-li se do mezery nečistoty a prach.

Displej a ohyb

S tím, jak se skládací smartphony dostávají do povědomí běžných lidí, vyvstává chtělo by se říct matka všech otázek: co ohyb, je cítit na dotek? Asi by bylo zbytečné, kdyby to Samsung vnímal jako kritiku, ale ano, ohyb tam je. Osobně mi přijde menší a slabší než u prvních generací Fold a Flip, ale pořád tu je a je dost výrazný.

Poslepu ho nahmatáte v pohodě, je vidět proti světlu a na jednotvárném světlém pozadí si ho všimnete i ve tmě. Ale co už, to je prostě daň za to, že obrazovka vašeho telefonu se dá přeložit na polovinu. Samsung ani nikdo jiný stále nenašel způsob, jak doslova zlomit fyzikální zákony.

Výbava na nejvyšší úrovni

Skládací smartphony korejský výrobce staví na samotný vrchol svého portfolia, proto musí zákonitě disponovat i tou nejlepší výbavou. Z Flip 4 má zbrusu nový čipset Snapdragon 8+ Gen 1 od Qualcommu, 8 GB RAM, až 512 GB paměti pro data uživatele a také 3700mAh baterii. Tu lze dobíjet buď kabelem výkonem 25 W, anebo bezdrátově, a sice výkonem 15 W.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Z Flip 4 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, octa-core, 1× 3,19 GHz Cortex-X2 + 3× 2,75 GHz Cortex-A710 + 4× 1,80 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 730, RAM: 8 GB, interní paměť: 128/256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: složený 84,9 × 71,9 × 15,9 - 17,1 mm, otevřený 165,2 × 71,9 × 6,9 mm, hmotnost: 187 g, zvýšená odolnost: IPX8 Displej, konektivita a baterie 6,7" + 1,9", Dynamic AMOLED, rozlišení: 1080 × 2640 px, 260 × 512 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 3700 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 12 Mpx, f/1.8, Dual Pixel AF, OIS, druhý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 123°, selfie kamera: 10 Mpx, f/2.4, Full HD video Kompletní specifikace

Displeje má Flip klasicky dva. Ten hlavní, ohebný má úhlopříčku 6,7″ a jedná se o Dynamic AMOLED X2 panel s rozlišením 1 080 × 2 640 pixelů (poměr stran 21,1:9, jemnost 426 ppi). Nechybí tu ani dynamická až 120Hz obnovovací frekvence nebo vysoký dynamický rozsah HDR10+. Druhý displej, umístěný na zádech vedle dvojice fotoaparátů, je typu Super AMOLED, má úhlopříčku 1,9″ a slouží primárně k zobrazování notifikací v zavřeném stavu.

Z další výbavy nutno poznamenat operační systém Android 12 s grafickou nadstavbou One UI 4.1.1 a červencovou bezpečnostní záplatou, stereo reproduktory od AKG, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB-C, čtečku otisků prstů na boku a také reverzní bezdrátové nabíjení. Paměťovou kartou úložiště rozšířit nelze, stejně tak telefon nedisponuje 3,5mm audiojackem.

Budou dva fotoaparáty stačit?

Od svého začátku řada Z Flip disponovala pouze dvěma zadními fotoaparáty. Stejně je tomu i u letošní generace. Primární snímač má rozlišení 12 Mpx, clonu f/1.8, fázové ostření Pixel PDAF a je také opticky stabilizován. Pak je tu širokoúhlý objektiv se shodným rozlišením, clonou f/2.2 a záběrem 123°. Chybí jakýkoliv bezztrátový zoom, ale třeba i focení makro. Vpředu je pak ještě v centrálně umístěném průstřelu stále stejná 10Mpx selfie kamerka s clonou f/2.4.

Cena a dostupnost

Nové véčko od korejského Samsungu se na českém trhu začne prodávat 26. srpna, aktuálně již běží předprodej. V rámci toho můžete získat 1 rok navíc pojištění Samsung Care+. Kromě námi testované fialové varianty bude k dispozici ještě černá, modrá a bronzová. Oficiální ceny za jednotlivé paměťové varianty jsou následující:

8/128 GB za 27 499 Kč vč. DPH

8/256 GB za 28 999 Kč vč. DPH

8/512 GB za 31 999 Kč vč. DPH