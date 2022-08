Recenze Samsung Galaxy Watch 5: v hlavní roli lepší výdrž a safírové sklo

Sklíčko je mezigeneračně až o 60 procent odolnější, monitoring spánku byl též vylepšen

Větší baterie zaručuje delší výdrž a vítanou novinku představuje i rychlé nabíjení

Cena 40mm verze začíná na 7 499 Kč

Samsung před třemi týdny v rámci online eventu Galaxy Unpacked nepředstavil pouze špičkovou manažerskou skládačku Galaxy Z Fold 4, povedené véčko Galaxy Z Flip 4 nebo bezdrátová sluchátka s ANC zvaná Galaxy Buds Pro 2, ale odhalil i nové chytré hodinky Galaxy Watch 5 a pokročilejší verzi pro opravdové sportovceWatch 5 Pro. V této recenzi se zaměříme na levnější model. Novinka navazuje na loňské Galaxy Watch 4, kterým se velmi podobá.

Hodinky zaujmou sklíčkem ze safírového krystalu, u kterého Samsung slibuje až o 60 procent vyšší odolnost proti poškrábání než vloni. Všechny varianty mají sklíčko až do okrajů, takže otočná luneta chybí. Roli operačního systému opět plní Wear OS od Googlu a nové funkce zaujmou především aktivně založené uživatele.

Hodinky Samsung Galaxy Watch 5 se prodávají v několika barevných provedeních a ve dvou velikostech. Doporučená cena za 40mm variantu činí 7 499 Kč, za větší 44mm zaplatíte 8 199 Kč. To představuje nárůst ceny o 500, respektive 600 Kč. LTE varianty stojí 8 499 Kč a 9 499 Kč. Jaké další novinky nabízejí a jakou mají výdrž? To a mnohem více vám prozradí naše podrobná recenze Samsung Galaxy Watch 5.

Obsah balení? Prostý

Obsah balení asi nikoho nepřekvapí. Samsung novou generaci hodinek zabalil do pěkné podlouhlé krabičky, ve které novopečený majitel nalezne jen nezbytné příslušenství.

Nacházejí se zde samotné hodinky, stručná uživatelská příručka a nová nabíjecí stanice s metrovým kabelem a USB-C koncovkou. „Puk“ má menší rozměry než jeho předchůdci a je částečně z hliníku. Náhradní řemínek v jiné velikosti zde bohužel chybí.

Elegantní design bez otočné lunety

Jak už jsem zmínil v úvodu, Watch 5 úzce navazují na Watch 4, takže zde není příliš mnoho změn. V designu si prakticky žádné nevšimnete. Chybí zde mechanická otočná luneta (využívat ale můžete její dotykovou obdobu, kdy stačí jezdit prstem po okraji displeje), a tak celý vzhled působí čistě i minimalisticky.

Tělo vyrobené z opískovaného hliníku působí elegantně a zároveň sportovně. Za ty roky, co Samsung chytré hodinky vyrábí, dotáhl jejich design k dokonalosti. Letos přidává ještě třešničku na dortu v podobě safírového sklíčka, které kryje displej. Dílenské zpracování je na nejvyšší úrovni.

Námi testovaná 44mm verze je určena spíše pro pány, zatímco dámy sáhnou po 40mm. Fyzické rozměry pouzdra se také nezměnily a činí 44,4 × 43,3 × 9,8 mm, respektive 40,4 × 39,3 × 9,8 mm. Hmotnost povyskočila z 30,3 na 33,5 g, respektive z 25,9 na 28,7 g. To ovšem při nošení není vůbec znát, ba naopak – hodinky sedí na ruce o něco lépe.

Pásky koupíte v každém hodinářství

44mm varianta je dostupná v námi testované safírově modré, dále v elegantní stříbrné a konzervativnější grafitové barvě. U 40mm verze grafitovou a stříbrnou doplňuje růžová. Ke každému modelu se dodává gumový řemínek odpovídající barvy se standardním 20mm uchycením.

Pásek působí velice příjemně a je i šetrný k pokožce. Sponu má z hliníku a přebytečný konec pásku se provléká pod řemínek, aby neplandal. Má velikost M/L, respektive S/M u menších hodinek. Výměna originálních řemínků opět neskýtá žádné složitosti.

Na pravé straně pouzdra si nelze nevšimnout dvou tlačítek pro ovládání systému, na levém boku pod hliníkovým rámem našel své místo drobný výdech reproduktoru. Ten má dostatečně vysokou hlasitost, která stačí i na hovory v hlučnějším prostředí.

Na těle najdeme i dva mikrofony. Spodní část je převážně vyrobena z kvalitního tvrdého plastu. Vprostřed se nachází senzor srdečního tepu a biometrických údajů, který má nově menší rozměry. Vespodu si jistě ještě povšimnete malého puntíku, který u hodinek Samsung můžeme vidět vůbec poprvé. Jedná se o infračervený snímač teploty kůže, avšak při uvedení na trh ještě není funkční – počítá se s ním až v budoucnu.

Výborný kruhový displej

Chytré hodinky Galaxy Watch 5 nabízejí kvalitní 1,4“ kruhový dotykový displej, respektive 1,2“ u 40mm verze. To jsou takřka stejné poloměry obrazovek jako u Galaxy Watch Active 2, Watch 3 i Watch 4. Popravdě už je to trochu ohrané – možná nastal čas displeje zvětšit a zmenšit rámečky.

Super AMOLED zaručuje absolutní černou a výborné zobrazovací vlastnosti. Nabízí živé barvy, skvělé pozorovací úhly a výbornou čitelnost na přímém slunci – maximální jas činí 1 000 nitů. Rozlišení činí 450 × 450 pixelů (321 ppi), resp. 396 × 396 (330 ppi). Rastr díky své jemnosti není okem viditelný.

Potěší i možnost ovládání displeje v tenčích rukavicích. V lyžařských rukavicích pak lze displej ovládat velice silným přítlakem, ale vzhledem k jeho malým rozměrům je to dosti nepříjemné. Nezapomnělo se ani na funkci Always-On a potěší i automatická regulace jasu.

Hardwarová výbava a konektivita

Hardwarová výbava hodinek zůstává prakticky na stejné úrovni. O pohon se stará dvoujádrový procesor Exynos W920 z vlastní produkce Samsungu s taktem 1,18 GHz. Sekunduje mu slušných 1,5 GB operační paměti a vřelých 16 GB interního uložiště, z nichž ovšem pro aplikace, hudbu atd. zůstává volných zhruba jen 7,6 GB.

O konektivitu se stará Wi-Fi 4, Bluetooth nově ve verzi 5.2 a NFC. Polohu lze určovat pomocí A-GPS, Glonass, Galileo a BDS. Zamrzí absence ANT+, které bylo naposled dostupné u Gear S3. LTE varianta má samozřejmě v útrobách i eSIM.

Mezi senzory nechybí akcelerometr, barometr, gyroskop, geomagnetický senzor, světelný senzor, optický snímač srdečního tepu, elektrický srdeční snímač, senzor bioelektrické impedanční analýzy a teplotní infračervené čidlo pokožky.

Za zmínku stojí i fakt, že hodinky splňují americký vojenský standard MIL-STD-810G, voděodolnost a prachuvzdornost podle standardu IP68 (vydrží v hloubce 1,5 m po dobu 30 minut) a voděodolnost do 5 ATM, takže jsou vhodné k povrchovému plavání (nikoliv však k potápění).

Větší baterie a konečně rychlé nabíjení

V útrobách se ukrývá uživatelsky nevyjímatelný akumulátor o kapacitě 410 mAh, respektive 284 mAh u 40mm verze. To oproti Galaxy Watch 4 znamená nárůst o značných 49 mAh, respektive 37 mAh.

U všech předešlých generací hodinek Samsung probíhalo bezdrátové nabíjení extrémně pomalu – trvalo zhruba dvě a půl hodiny. U letošního modelu jsme se konečně dočkali zvýšení nabíjecího výkonu z 5 na 10 W a plného nabití dosáhnete za hodinu a půl.

Naměřená rychlost nabíjení výkonem 10 W Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 20 minut 35 minut 55 minut 90 minut

Dobíjení obstarává bezdrátová technologie Qi, takže lze využít jakoukoliv bezdrátovou nabíječku disponující tímto standardem. V balení dostanete právě takovýto nabíjecí „puk“, který má dostatečně dlouhý kabel a snadno se k hodinkám magneticky přichytí.

Nepatrně lepší výdrž

Výrobce udává výdrž při běžném užívání až 50 hodin (namísto loňských 40), a to i u menší verze. Už u minulého modelu jsme se mohli přesvědčit, že Wear OS je mnohem větší žrout energie než Tizen. Takže jak to tentokrát vypadá v praxi?

Hodinky jsem testoval dva týdny, během nichž jsem se většinou dostal na dva (výjimečně tři) dny na jedno nabití. Měl jsem nastavený automatický jas, detekci cvičení i GPS, zapnuté Wi-Fi i Bluetooth, monitorování srdečního tepu každých 10 minut, občas jsem spouštěl aplikace (navigace, hudební přehrávač aj.) a přijímal jsem i vyřizoval notifikace včetně hovorů. Funkci Always-On jsem měl vypnutou.

Pozor na zapnutou GPS

Při plné zátěži se zapnutou funkcí Always-On, sledováním spánku a zvýšenou sportovní aktivitou dokáží hodinky vydržet pouze jeden pracovní den. Pokud často sportujete se zapnutou GPS, pak se může výdrž ještě rapidně snížit. Oproti předchozí generaci jsem v tomto ohledu pocítil jen nepatrné zlepšení.

Hodinky disponují úsporným režimem, který omezí rychlost procesoru, sníží jas o 10 %, omezí používání sítí, polohy a synchronizace na pozadí a deaktivuje gesta. Tento režim výdrž baterie prodlouží řádově o jednotky hodin. Účinnější úsporný režim bohužel chybí.

Lze ovšem zapnout i funkci „Pouze hodinky“, kdy se vypnou veškeré funkce a zbyde pouze zobrazování času po stisknutí tlačítka Domů. Poté by baterie měla vydržet až neuvěřitelných 30 dní bez nabíjení, což jsem bohužel nebyl schopen během testování ověřit. Schází tu velmi užitečná funkce Optimalizace baterie, kdy by vám hodinky poradily, jak co nejlépe optimalizovat nastavení funkcí pro co nejdelší výdrž.

Potěší sportovce

Galaxy Watch 5 nejsou jen chytré hodinky na parádu, ale potěší i sportovně založené uživatele. Dokáží sledovat více než 90 sportovních aktivit (převážně fitness cvičení), přičemž u 7 z nich se umí spustit automatický záznam. Jedná se o běh, chůzi, cyklistiku, veslovací trenažér, eliptický trenažér, dynamický trénink a plavání.

Kromě předinstalované aplikace Samsung Health si můžete do hodinek stáhnout plejádu jiných sportovních aplikací – Google Fit, Strava, Adidas Running by Runtastic a další. Hodinky mají vestavěnou funkci pro sledování stresu a nepřetržitě umí měřit tepovou frekvenci, takže vás ihned dokáží upozornit na nějaké abnormální hodnoty.

Senzor Samsung BioActive měří EKG a krevní tlak v reálném čase. Pro měření krevního tlaku však budete muset hodinky nejprve zkalibrovat za pomocí klasického měřiče. Hodinky opět umějí měřit stavbu těla, podobně jako chytré váhy. Dozvíte se tak, kolik máte vody v těle, jak těžké jsou vaše kosti či jaký máte poměr tuku a svalů.

Stačí položit prostředníček na horní tlačítko a prsteníček na spodní a senzor změří všechny potřebné údaje. Samsung v této oblasti slibuje 98% přesnost. Galaxy Watch 5 rovněž umí monitorovat, jak moc se při sportovních aktivitách potíte a jak dlouho trvá, než se vaše tělo zregeneruje.

Vhodné i k plavání

Nové Galaxy Watch jsou po vzoru předchozích generací vhodné pro povrchové plavání. Nechybí tak funkce pro záznam plavání a možnost deaktivování dotykového displeje. Škoda že aplikace neumí třeba rozpoznat styl, ale jinak toho umí poměrně hodně.

Vlastně ani není nutné stahovat aplikace třetích stran typu Swim.com. Nativní aplikace vám umožní snadno sledovat hodnoty, jako je počet uplavaných bazénů, čas na jeden bazén, záběry, údaj SWOLF, tep, kalorie a mnohé další.

Ještě pokročilejší záznam spánku

Asi největší inovací u letošního modelu se v oblasti záznamu zdraví stal monitoring spánku. Watch 5 si během prvních 7 nocí svého nositele „proměří“, aby mu na základě získaných dat (délka a tvrdost spánku, okysličení krve apod.) přidělil druh zvířete. Jím se pak hodinky snaží spáče koučovat a zlepšovat jeho návyky, aby byl jeho odpočinek co možná nejkvalitnější.

Spánková aktivita se dělí do čtyř fází (bdění, lehký a hluboký spánek a REM fáze). Je sledována i účinnost spánku nebo počet spálených kalorií. Hodinky vám také umožní kontrolovat hladinu kyslíku v krvi a vzorce chrápání. Detekce chrápání funguje tak, že musíte mít během spánku vedle sebe (na nočním stolku) smartphone.

Operační systém Wear OS

Operačním systémem se stejně jako loni stal Wear OS s nadstavbou One UI Watch 4.5. Hodinky lze spárovat pouze se smartphony se systémem Android 6 a vyšším (s minimální hodnotou RAM 1,5 GB). Spojení probíhá přes Bluetooth a vzdáleně i přes Wi-Fi.

Aplikace pro smartphony Galaxy Wearable obstarává kompletní správu hodinek. To znamená kompletní nastavení, provádění aktualizací, instalaci aplikací, úpravu ciferníků a rozložení pomůcek či panelu rychlého spuštění.

Pokud budete chtít využívat sportovní funkce a monitoring spánku, musíte si na telefon nainstalovat i aplikaci Samsung Health. Pro sledování EKG a krevního tlaku je nutné si na něj stáhnout Samsung Health Monitor.

Velmi povedené uživatelské prostředí

Grafické rozhraní asi není nutné detailněji popisovat. Stále nechybí možnost úpravy ciferníků, vlevo od ciferníku se pak klasicky nachází notifikační centrum a vpravo poté užitečné widgety/pomůcky. Pokud kdekoli v systému potáhnete prstem dolů, uvidíte nabídku s rychlým nastavením.

Aplikace si můžete instalovat přímo z hodinek díky Google Play. V hodinkách jsou v základu nainstalované všechny potřebné nástroje a při jejich prvotním nastavování si můžete nechat nainstalovat i všechny aplikace, které máte v telefonu (pokud ovšem mají příslušnou verzi pro hodinky).

Nechybí kalkulačka, kalendář, záznamník, ovládání fotoaparátu, Google Mapy, Samsung Internet nebo aplikace Zprávy. Hodinky lze použít i jako budík, kdy se můžete nechat probudit vibracemi na zápěstí (mám tvrdší spaní a tento typ buzení mě nevzbudí) nebo hudbou z reproduktoru.

Chybí ale emailový klient od Samsungu a doinstalovat nelze ani Gmail nebo Chrome. Je tu jen Outlook, popřípadě si můžete doinstalovat emailového klienta třetích stran. Mezi dalšími populárními aplikacemi najdeme Stocard, YouTube Music, Spotify nebo Google Keep. Ve výběru mi však scházela aplikace pro GoPro a hodil by se i Messenger, Telegram, Viber nebo WhatsApp.

Hodně jsem si za dobu testování oblíbil Google Mapy. Na telefonu si najdu cíl, spustím navigaci, poté jej odložím a veškerá upozornění na odbočky a popis trasy mohu sledovat na hodinkách – tohle propojení se mi líbí. Samozřejmost představuje bezkontaktní placení skrze Google Pay.

Závěrečné hodnocení

Když pomineme Apple Watch ve spojení s iPhonem, Samsung Galaxy Watch 5 jsou bezpochyby nejlepšími chytrými hodinkami pro široké spektrum zákazníků. Galaxy Watch 5 Pro jsou určeny pro náročnější uživatele a zejména sportovce, kteří ocení velkou baterii i offline mapové podklady a zároveň jim nevadí větší rozměry či vyšší hmotnost.

Osobně se mi u základního modelu hodně líbí design, který je čistý a elegantní. Osloví jak aktivně založené uživatele, tak ty, kterým záleží na pěkném vzhledu. Vhod přijde i klasické 20mm uchycení řemínků, takže nebudete mít žádný problém si dokoupit jakýkoli jiný pásek. Hodinky se velice příjemně nosí, jsou tenké a spodní strana dobře kopíruje tvar zápěstí. Příjemný mi byl i dodávaný pásek.

Musím vyzdvihnout kvality displeje, avšak za ta léta by se už mohl více roztáhnout do krajů. Hodinky velmi dobře zaznamenávají veškeré sportovní aktivity, srdeční tep, stres, krevní tlak, stavbu těla i EKG a mohou se pochlubit i vodotěsností do 5 ATM, takže jsou vhodné i pro občasné plavce. Prostředí operačního systému WearOS Powered by Samsung je velice zdařilé a nechybí mnoho aplikací, i když několik užitečných nástrojů a zejména komunikátorů stále schází.

Doporučená cena za 40mm variantu 7 499 Kč, respektive 8 199 Kč za větší 44mm verzi, je vzhledem k výbavě stále příznivá. Ani příplatek za LTE variantu není tak vysoký.

Jelikož jsou Samsung Galaxy Watch 5 po hardwarové stránce prakticky totožné s předchůdcem, upgrade příliš smysl nedává, snad jedině pokud oceníte kvalitnější ochranu displeje, nepatrně lepší výdrž baterie a zejména rychlejší nabíjení. V opačném případě dobře poslouží i minulá generace, která pravděpodobně dostane všechny softwarové novinky v rámci softwarové aktualizace.

Samsung Galaxy Watch 5 8.9 Design a zpracování 9.4/10

















Funkce a výbava 9.2/10

















Pohodlnost nošení 9.1/10

















Výdrž baterie 7.9/10

















Klady elegantní design, prémiové zpracování

perfektní kruhový displej, safírové sklíčko

bezkontaktní platby Google Pay

pohodlnost nošení i při sportu

klasické 20mm uchycení řemínků

prostředí One UI, Google Mapy a další aplikace

sportovní funkce a vodotěsnost (5 ATM) Zápory průměrná výdrž baterie

meziročně vyšší cena

kompatibilita pouze s androidovými telefony

schází aplikace Samsung Email i Gmail

málo komunikačních aplikací

rámečky okolo displeje by mohly být tenčí