Recenze Samsung Galaxy Buds 2 Pro: prémiová sluchátka jen pro vyvolené

Samsung se svými nejnovějšími skládačkami představil i nová bezdrátová sluchátka Galaxy Buds 2 Pro

Jde o nejlepší sluchátka tohoto korejského výrobce, a to jak po stránce zvuku, tak třeba i ANC

V Česku se od 26. srpna prodávají ve třech barvách, vždy za 5 690 Kč s DPH

Celosvětový trend nabízet ke svým smartphonům také vlastní bezdrátová sluchátka uchopily ze všech nejlépe tři značky: Apple, Huawei a Samsung. Poslední jmenovaný naposledy po boku skládaček Galaxy Z Flip 4 a Fold 4 uvedl také zbrusu nová sluchátka Galaxy Buds 2 Pro. Ta si berou to nejlepší jak z loňského modelu Buds Pro, tak z později uvedených levnějších Buds 2. Jak se nové špunty od Samsungu s cenou 5 690 Kč včetně DPH a dostupností od 26. srpna povedly?

Obsah balení

Samsung novinku zabalil do černé papírové krabičky, která kromě klíčových funkcí hlásá i to, že je potištěna sójovým inkoustem a celkově ekologicky vyrobena. Kromě povinné literatury tam najdete metrový USB-C kabel a náhradní silikonové špunty – větší a menší, přičemž na sluchátkách je od výroby nasazena střední varianta, která by měla sedět většině posluchačů.

Design a zpracování

Samotná sluchátka vzhledem působí jako kombinace posledních dvou generací Galaxy Buds. Mají poměrně buclaté tělo z tvrdého matného plastu (v našem případě bílé barvy – k mání je ještě grafitová a fialová), ergonomicky vytvarovanou část pro vložení do ucha a vypouklou plochu, která částečně z ucha vykukuje. Nemusíte se však děsit, Buds 2 Pro patří k bezdrátovým modelům bez nožičky, takže se velmi dobře skryjí i v tom nejmenším oušku – kolemjdoucí si kolikrát ani nemusí všimnout, že máte cosi v uchu.

Matné tělo každého z „Budsů“ zdobí ještě kontrastní černé plochy pro mikrofony. Opomenout nelze zvýšenou odolnost IPX7 (ochrana před ponořením do metrové hloubky na 30 minut), byť výrobce v manuálu nedoporučuje poslech ve vodě.

Stěžejní součástí produktu je i dobíjecí pouzdro. V případě Buds 2 Pro vsadil Samsung na již ozkoušený rozměr známý původně z Buds Live. Ano, znamená to tedy, že pokud chcete přecházet ze starších generací, můžete využít nakoupené obaly, poutka a podobně. Krabička je veskrze minimalistická, je celá matná s takřka zdrsněným povrchem. Zvenčí nabízí pohled pouze na jednu z diod indikující stav nabití, USB-C port pro nabíjení a vyražené logo výrobce. To je nejen kontrastně lesklé, ale hlavně bude přitahovat nečistoty.

Po odklopení víka je k dispozici druhá dioda (ta první většinou signalizuje stav nabití samotné krabičky, zatímco ta vnitřní nabití sluchátek), lůžko s magnety vytvarované pro přesné uložení špuntů a ještě sdělení, že o zvuk se opět stará dceřiné AKG. Líbí se mi celkový nenápadný vzhled a oproti konkurenci nevybočuje ani z hlediska rozměrů.

Pohodlí při nošení a ovládání

U předchozích generací Galaxy Buds mi byla trnem v oku zejména ergonomie. Zvláště loňské Galaxy Buds Pro jsem nevydržel mít v uších déle než hodinu – a soudě podle ohlasů na fórech mělo problém vícero uživatelů. Při porovnání s původními měkčenými Buds a Buds+ s křidélkem pro uchycení to bylo jako nebe a dudy. Ergonomie je pro mne osobně klíčová, neboť jsem schopný mít sluchátka v uších tak dlouho, dokud se nevybijí. Jak si vedou v tomto ohledu Buds 2 Pro?

Nutno poznamenat, že faux pas s infekcí v uších se letos pravděpodobně konat nebude. Moje uši přijaly nové Buds Pro poměrně rychle a při nošení jsem nezaznamenal žádnou bolest ani nepohodlí. Svůj podíl na tom má i příjemná hmotnost 2× 6 gramů. Nutno však poznamenat, že kvůli svému kroutivému uchycení (do uší je musíte zatlačit a trochu s nimi pootočit) o nich prakticky vždy víte. Alespoň mně se nestalo, že bych se s nimi sžil natolik, že bych o nich ani nevěděl.

Vypouklá ploška nabízí také dotykové ovládání. Korejci zde nevymysleli nic převratného: jeden dotyk pro pozastavení přehrávání, dvojité poklepání pro přeskočení na další skladbu a trojité pro návrat o jednu skladbu zpět. Delším podržením můžete aktivovat režim potlačení hluku (ANC), vyvolat hlasového asistenta, anebo regulovat hlasitost. Za pochvalu stojí, že citlivost je ideální i pro ovládání v rukavicích.

Parametry a funkce

Tím nejdůležitějším je pravděpodobně zvuk, takže začneme rozebrání výbavy právě tím. Buds 2 Pro se pyšní 2pásmovým měničem (10mm wooferem a 5,3mm tweeterem) a Samsung garantuje 24bitové Hi-Fi audio včetně třeba 360° prostorového zvuku. Zde je ale důležité upozornit, že právě tato největší lákadla fungují naplno pouze při používání s telefonem Galaxy a také s patřičnými Hi-Fi streamovacími službami, kupříkladu Tidalem.

I pro majitele smartphonů jiných značek je tu několik zajímavých funkcí. V popředí stojí samozřejmě ANC (aktivní potlačení hluku, mimochodem na špičkové úrovni v segmentu špuntů), dále ambientní režim propustnosti a třeba také čtení upozornění nahlas (s češtinou si zrovna netyká), detekce nasazení (při vyndání z uší se zastaví přehrávání – funguje spolehlivě, ale jen s Androidem) nebo též detekce hlasu, která umí zastavit přehrávání ve chvíli, kdy hovoříte. Pokud si nicméně rádi prozpěvujete, tuhle funkci doporučuji vypnout.

K evergreenům pak patří i možnost vyhledat sluchátka pomocí pisklavého tónu. Z další výbavy bych neměl zapomenout na Bluetooth 5.3 s technologií Snadného připojení (možnost rychle přepínat mezi několika připojenými zařízeními) nebo klasickou nadílku kodeků SBC a AAC, respektive ještě samsungovský SSC. Ten se svou kvalitou vyrovná aptX, nicméně využijete jej pouze při spojení s přístroji Samsung Galaxy.

Doprovodná aplikace

Aplikace Galaxy Wearable je jednoduše navržená i přehledná a netrpí na chyby či prkenné překlady. Nabízí základní sadu přepínačů, umožňuje nastavení, má dokonce i ekvalizér a umí i vytvořit widget. Pochvalu si zaslouží zejména za to, že Samsung konečně nabídl celistvý zážitek v jedné jediné aplikaci. Jakmile tak pořídíte nová sluchátka, nemusíte stahovat další aplikaci vedle té na hodinky – vše máte hezky v jednom balení.

Na aplikaci se bohužel nejvíce podepisuje to, jak se Samsung uzavírá do vlastního ekosystému à la Apple. Nejenže klíčové funkce nových sluchadel povoluje pouze členům klubu Galaxy a nikomu jinému, ale třeba pro iPhony aplikace není dostupná vůbec.

Kvalita přehrávání a telefonování

Rád hned poznamenám, že zvuk linoucí se z Galaxy Buds 2 Pro je na svou cenu přímo špičkový. Ať už posloucháte na Androidu, iPhonu či počítači, kvalita je rozhodně konzistentní a hned je znát, že oproti loňskému roku udělal Samsung zase jistý krok kupředu. Nejlepších výsledků jsem však dosahoval při poslechu ze zařízení Samsung.

Basová složka je velmi výrazná, ale zase ne tolik, aby přebíjela zbytek, jako tomu často bývá u levnější konkurence. Nejlépe to lze zaregistrovat u elektronické a taneční muziky, případně u tvrdšího rocku. Zároveň se zdařilé basy příjemně projevují u poslechu klasické hudby, zejména při vysoké koncentraci smyčců (typicky třeba Vivaldi).

Osobně hodnotím velice kladně čistotu projevu i při nastavení vysoké hlasitosti kolem 90 %. Nikdy jsem neměl problém rozeznat jednotlivé nástroje v pozadí i přes hlasitý vokální projev interpreta. Nechci tím přímo říkat, že jde o produkt pro audiofily, to rozhodně ne. Pakliže je ale pro vás hudba vášeň, poslech si budete užívat. Abych ale jenom nechválil – celkem špatně umí nové Buds vyhradit hudbu jen pro vaše zvukovody. Mírně hlasitě propouští do okolí při hlasitosti 70 %, vcelku výrazně při hlasitosti kolem 80 %.

Jen doplním, že jsem testoval s ekvalizérem nastaveným na výchozí a dynamickou úroveň. A protože mám rád velký dynamický rozsah, oblíbil jsem si právě druhou zmíněnou. Co se týče telefonování, druhá strana mě vždy perfektně slyšela a já slyšel ji, a to třeba i venku při silných poryvech větru. Chválím i za to, že kvalita telefonních hovorů se nelišila v závislosti na připojeném zařízení (Android, iPhone a PC).

Výdrž baterie a nabíjení

Samsung u Buds 2 Pro garantuje výdrž minimálně 5 hodin s aktivním potlačením okolního hluku, k tomu dalších 13 hodin s plně nabitým pouzdrem. Párkrát jsem se na tuto hodnotu dostal, ale většinou jsem poslouchal v kuse spíše 4 až 4,5 hodiny. Toto je nutné vnímat jako jakýsi standard roku 2022. Ačkoliv třeba první generace Buds vydržela klidně i 7 hodin neustálého přehrávání, postrádala klíčovou funkci ANC. S vypnutým ANC se na tuto hodnotu můžete dostat i s Buds 2 Pro.

Zatímco sluchátka samotná se nabíjí v dodávaném pouzdře přes piny (ze zcela vybitého stavu do 100 % jim to trvá necelou hodinu), pouzdro můžete dobíjet buď kabelem, nebo bezdrátově. O nabíjecím výkonu se bohužel výrobce nezmiňuje. Každé sluchátko má 61mAh baterii, „boxík“ je vybaven akumulátorem o kapacitě 515 mAh.

Závěrečné hodnocení

Samsung Galaxy Buds 2 Pro se v žádném případě nemají za co stydět. Jde o solidní bezdrátové špunty s takřka prémiovým zvukem, velmi dobrým aktivním odhlučněním i uším lahodící ergonomií. Pochvalu zaslouží též přítomnost bezdrátového nabíjení pouzdra. Škoda jen, že se Samsung vydal stejnou cestou jako Apple a své technologie nenabídl všem zákazníkům. Zatímco majitelé telefonů Samsung mají volbu jasnou, ostatní – a zejména pak jablíčkáři – mohou jít ke konkurenci, protože tady je nic převratného nečeká.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro 8.8 Design a zpracování 8.5/10

















Kvalita zvuku 9.5/10

















Pohodlnost nošení 8.5/10

















Výdrž baterie 8.5/10

















Funkce 9.0/10

















Klady prémiový zvuk od AKG

minimalistický design v několika barvách

pohodlí při nošení a jednoduché ovládání

skvělé aktivní potlačení hluku

zvýšená odolnost IPX7

bezdrátové nabíjení Zápory jen průměrná výdrž

některé funkce jen pro majitele telefonů Samsung

absence aplikace pro iOS

propouštění zvuku do okolí Koupit Samsung Galaxy Buds 2 Pro